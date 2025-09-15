Από την Τεχνητή Νοημοσύνη στη Ρομποτική: Το επόμενο βήμα της OpenAI

Η OpenAI φαίνεται να εντείνει τις προσπάθειές της στον τομέα της ρομποτικής, προσλαμβάνοντας ερευνητές που εργάζονται πάνω σε ανθρωποειδή συστήματα, καθώς εξερευνά νέους τρόπους για την πρόοδο της Tεχνητής Nοημοσύνης.

Σύμφωνα με το wired, η εταιρεία έχει προσλάβει πρόσφατα έναν αριθμό ερευνητών με εξειδίκευση στην ανάπτυξη αλγορίθμων Τεχνητής Νοημοσύνης για τον έλεγχο ανθρωποειδών και άλλων τύπων ρομπότ. Οι αγγελίες θέσεων εργασίας δείχνουν ότι η εταιρεία συγκροτεί μια ομάδα ικανή να δημιουργήσει συστήματα που μπορούν να εκπαιδευτούν μέσω τηλεχειρισμού και προσομοίωσης.

Πηγές με γνώση των προσπαθειών της εταιρείας λένε επίσης ότι η OpenAI στρατολογεί άτομα για να εργαστούν ειδικά πάνω σε ανθρωποειδή ρομπότ, ή ρομπότ με μερική ή πλήρη ανθρώπινη μορφή. Μία πηγή που εργάζεται στην αιχμή της ρομποτικής λέει ότι η εταιρεία έχει αρχίσει να εκπαιδεύει αλγορίθμους Τεχνητής Νοημοσύνης που είναι σε θέση να κατανοούν καλύτερα τον φυσικό κόσμο και που θα μπορούσαν να δώσουν τη δυνατότητα στα ρομπότ να κινούνται και να εκτελούν καθήκοντα.

Ένας αριθμός πρόσφατων προσλήψεων δείχνει ότι οι προσπάθειες της OpenAI στη ρομποτική τώρα επιταχύνονται. Για παράδειγμα, ο Chengshu Li προσχώρησε στην OpenAI τον Ιούνιο του 2025 από το Πανεπιστήμιο Stanford, όπου εργάστηκε σε μια σειρά ρομποτικών έργων, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης ενός σημείου αναφοράς σχεδιασμένου να μετρά τις ικανότητες ανθρωποειδών ρομπότ που μπορούν να εκτελούν ένα ευρύ φάσμα οικιακών εργασιών.

Η διδακτορική διατριβή του Li αφορά την ανάπτυξη σημείων αναφοράς και επικεντρώνεται σε ρομπότ με μερικώς ανθρωποειδή μορφή, τα οποία έχουν δύο χέρια αλλά ρόδες αντί για πόδια.

Δύο ακόμη ερευνητές από άλλο ρομποτικό εργαστήριο έχουν ήδη ενταχθεί στην εταιρεία, σύμφωνα με τα προφίλ τους στο LinkedIn. Ένας καθηγητής σε τρίτο εργαστήριο ρομποτικής που εργάζεται με ανθρωποειδή λέει ότι ένας από τους φοιτητές του επίσης προσλήφθηκε πρόσφατα.

Η OpenAI αρνήθηκε να σχολιάσει τις προσπάθειες πρόσληψης ή τα ερευνητικά της σχέδια για τη ρομποτική.