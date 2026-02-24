Anthropic: Κατηγορεί τρεις κινεζικούς «κολοσσούς» για βιομηχανική κατασκοπεία

Η αμερικανική εταιρεία Anthropic κατηγορεί τρία κορυφαία κινεζικά εργαστήρια AI - τις DeepSeek, Moonshot AI και MiniMax - για συστηματική υποκλοπή των δυνατοτήτων του μοντέλου της, Claude.

Το χρονικό της «ψηφιακής απόσπασης»

Σύμφωνα με την Anthropic, οι κινεζικές εταιρείες δημιούργησαν πάνω από 24.000 ψεύτικους λογαριασμούς, πραγματοποιώντας περισσότερες από 16 εκατομμύρια αλληλεπιδράσεις με το Claude. Στόχος τους ήταν η τεχνική της «απόσταξης» (distillation): η χρήση των εξελιγμένων απαντήσεων ενός κορυφαίου μοντέλου για την εκπαίδευση φθηνότερων και ταχύτερων ανταγωνιστικών εκδοχών.

Η κλίμακα της επιχείρησης προκαλεί ίλιγγο:

Η MiniMax φέρεται να κατεύθυνε το μισό της traffic για να «ρουφήξει» δεδομένα από το τελευταίο μοντέλο Claude αμέσως μετά την κυκλοφορία του.

Η Moonshot AI στόχευσε σε εργαλεία προγραμματισμού και ανάλυσης δεδομένων.

Η DeepSeek, που ήδη εντυπωσίασε τη διεθνή κοινότητα με το μοντέλο R1, κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε το Claude για να βελτιώσει τη λογική της και να παρακάμψει ευαίσθητα φίλτρα περιεχομένου.

Εθνική ασφάλεια και γεωπολιτικό θρίλερ

Η Anthropic δεν περιορίζεται στην προστασία της πνευματικής της ιδιοκτησίας, αλλά συνδέει την υπόθεση με την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ. Προειδοποιεί ότι η ανεξέλεγκτη απόσταξη επιτρέπει σε αυταρχικά καθεστώτα να αποκτούν πανίσχυρα εργαλεία (για κυβερνοεπιθέσεις ή βιολογικά όπλα), αφαιρώντας τις δικλείδες ασφαλείας που έχουν ενσωματώσει οι Αμερικανοί δημιουργοί.

Η αποκάλυψη έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ χαλάρωσε πρόσφατα τους περιορισμούς στις εξαγωγές προηγμένων τσιπ της Nvidia προς την Κίνα. Η Anthropic υποστηρίζει ότι τέτοιες επιθέσεις μεγάλης κλίμακας απαιτούν τεράστια υπολογιστική ισχύ, γεγονός που δικαιώνει την ανάγκη για αυστηρότερους ελέγχους στις εξαγωγές υλικού.

Η επόμενη μέρα

Ενώ η DeepSeek ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το V4, το οποίο φημολογείται ότι θα ξεπερνά το ChatGPT και το Claude στον προγραμματισμό, το ερώτημα παραμένει: Πρόκειται για κινεζική καινοτομία ή για μια «ψηφιακή αντιγραφή» αμερικανικού κόπου; Η Anthropic καλεί πλέον σε μια συντονισμένη διεθνή απάντηση μεταξύ εταιρειών και κυβερνήσεων για την αναχαίτιση αυτών των τακτικών.