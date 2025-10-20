Amazon Web Services: Προς εξομάλυνση του προβλήματος - Θέμα ωρών να επανέλθει 100%

Η μονάδα υπηρεσιών cloud AWS της Amazon ανακάμπτει σταδιακά έπειτα από την εκτεταμένη διακοπή λειτουργίας που έθεσε εκτός λειτουργίας χιλιάδες ιστοσελίδες μαζί με μερικές από τις πιο δημοφιλείς εφαρμογές στον κόσμο, όπως το Snapchat και το Reddit, ενώ διακόπηκε η λειτουργία επιχειρήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η αναταραχή σηματοδότησε τη μεγαλύτερη διαδικτυακή διακοπή λειτουργίας από την περσινή δυσλειτουργία της CrowdStrike που έπληξε τα τεχνολογικά συστήματα σε νοσοκομεία, τράπεζες και αεροδρόμια, υπογραμμίζοντας για άλλη μια φορά την ευπάθεια των διασυνδεδεμένων τεχνολογιών στον κόσμο.

Μετά από περίπου τρεις ώρες διακοπής, τα συστήματα επανήλθαν σταδιακά σε λειτουργία στις 13:00 (ώρα Ελλάδος) με την AWS να δηλώνει ότι παρατηρούσε «σημαντικά σημάδια ανάκαμψης» για ορισμένες από τις υπηρεσίες που επηρεάστηκαν.

«Οι περισσότερες αιτήσεις θα πρέπει πλέον να είναι επιτυχείς. Συνεχίζουμε να επεξεργαζόμαστε τις αιτήσεις που έχουν συσσωρευτεί», ανέφερε στην τελευταία ενημέρωση σχετικά με τη διακοπή που δημοσιεύτηκε στη σελίδα κατάστασης.

Η AWS παρέχει υπολογιστική ισχύ κατά παραγγελία, αποθήκευση δεδομένων και άλλες ψηφιακές υπηρεσίες σε εταιρείες, κυβερνήσεις και ιδιώτες. Οι διακοπές λειτουργίας των διακομιστών της μπορούν να προκαλέσουν διακοπές λειτουργίας σε ιστοσελίδες και πλατφόρμες που βασίζονται στην υποδομή cloud της.

Ο Junade Ali, μηχανικός λογισμικού, εμπειρογνώμονας στον κυβερνοχώρο και μέλος του Ινστιτούτου Μηχανικής και Τεχνολογίας, δήλωσε ότι το πρόβλημα φαίνεται να αφορά ένα από τα συστήματα δικτύωσης που χρησιμοποιεί η AWS για τον έλεγχο ενός προϊόντος βάσης δεδομένων.

«Καθώς αυτό το πρόβλημα μπορεί συνήθως να επιλυθεί κεντρικά... εκτός αν εντοπιστούν περαιτέρω προβλήματα, το πρόβλημα θα πρέπει να μπορεί να μετριαστεί τις επόμενες ώρες», είπε.

Η Ookla, ιδιοκτήτρια του Downdetector, ανακοίνωσε ότι πάνω από 4 εκατομμύρια χρήστες ανέφεραν προβλήματα λόγω του συμβάντος.

Τα προβλήματα σε ορισμένες εφαρμογές και ιστότοπους, συμπεριλαμβανομένων των Snapchat Roblox, της υπηρεσίας streaming Max και του PayPal.

Το Snapchat είχε τελευταία πάνω από 4.000 αναφορές στο Downdetector, από ένα προηγούμενο υψηλό των 22.000, ενώ οι αναφορές για το Roblox μειώθηκαν σε λιγότερες από 500 από ένα υψηλό των 12.600.

Ωστόσο, άλλες υπηρεσίες συνέχισαν να επηρεάζονται, με χιλιάδες αναφορές για το Reddit και την οικονομική πλατφόρμα Chime στο Downdetector.

Η Perplexity, η πλατφόρμα ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων Coinbase και η εφαρμογή συναλλαγών Robinhood αντιμετώπισαν όλες διακοπές λειτουργίας της πλατφόρμας και τις απέδωσαν στην AWS.

Οι υπηρεσίες της Amazon, συμπεριλαμβανομένης της ιστοσελίδας αγορών, του Prime Video και της Alexa, επίσης επηρεάστηκαν.

Το Fortnite, ιδιοκτησία της Epic Games, μαζί με το Clash Royale και το Clash of Clans ήταν μεταξύ των πλατφορμών παιχνιδιών που επηρεάστηκαν. Η Lyft, ανταγωνιστής της Uber επίσης έπεσε εκτός λειτουργίας στις Ηνωμένες Πολιτείες.