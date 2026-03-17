Ο Άντι Τζάσι, CEO της Amazon, αναμένει πως η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να ωθήσει την Amazon Web Services στο να επιτύχει ετήσιες πωλήσεις ύψους 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων, διπλασιάζοντας την προηγούμενη εκτίμηση του τεχνολογικού «κολοσσού».

«Τα τελευταία χρόνια πιστεύω ότι η AWS, ας πούμε σε 10 χρόνια από τώρα, θα μπορούσε να έχει ετήσια έσοδα περίπου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Πιστεύω ότι, με βάση τις εξελίξεις στον τομέα της Tεχνητής Nοημοσύνης, η AWS έχει την ευκαιρία να διπλασιάσει τουλάχιστον αυτό το ποσό» ανέφερε ο Τζάσι, μιλώντας στο προσωπικό της εταιρείας.

Η Amazon πραγματοποίησε μία από τις τακτικές συναντήσεις όλων των εργαζομένων της την Τρίτη, προκειμένου να ενημερώσει το προσωπικό για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, που κυμαίνονται από τις παραδόσεις με drones έως τις πωλήσεις διαφημίσεων και τα είδη παντοπωλείου της Amazon Fresh.

Το 2025, η AWS κατέγραψε πωλήσεις ύψους 128,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σημειώνοντας αύξηση 19% σε σχέση με το 2024. Η πρόβλεψη του Τζάσι υποδηλώνει μέσο ρυθμό ανάπτυξης σχεδόν 17% ετησίως για την επόμενη δεκαετία.