Μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας έχουν απαντήσει στις δραματικές αλλαγές του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στις αιτήσεις για βίζες H-1B, λέγοντας στους υπαλλήλους με αυτές τις βίζες να παραμείνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με πολλαπλά δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι ο Τραμπ υπέγραψε μια προκήρυξη που απαιτεί από τους εργοδότες να πληρώνουν τέλος 100.000 δολαρίων για τις αιτήσεις βίζας H-1B.

Ως απάντηση, οι Amazon, Google και Microsoft φέρονται να έστειλαν email στους υπαλλήλους τους, λέγοντας σε όσους διαθέτουν βίζες H-1B να παραμείνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και να αποφύγουν τα ταξίδια στο εξωτερικό προς το παρόν — και, αν ήδη ταξιδεύουν, να προσπαθήσουν να επιστρέψουν πριν τεθεί σε ισχύ η προκήρυξη, δηλαδή στις 12:01 π.μ. (Ανατολική Ώρα ΗΠΑ) την Κυριακή.

Το Business Insider δημοσίευσε τα εσωτερικά υπομνήματα των Amazon και Microsoft, ενώ το Sources δημοσίευσε παρόμοιο υπόμνημα από τη Google.

Εκπρόσωπος της Microsoft αρνήθηκε να σχολιάσει. Το TechCrunch έχει επίσης απευθύνει ερωτήματα προς την Amazon και τη Google.

Σύμφωνα με κυβερνητικά δεδομένα, οι υπάλληλοι της Amazon έχουν λάβει τις περισσότερες βίζες H-1B μέχρι στιγμής για το τρέχον δημοσιονομικό έτος, και ακολουθούν οι Tata Consultancy Services, στη συνέχεια η Microsoft, η Meta και η Apple, με τη Google να κατατάσσεται έκτη.

Εν τω μεταξύ, Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο Axios ότι το τέλος θα ισχύει μόνο για νέους αιτούντες, και όχι για κατόχους υπαρχουσών βίζων H-1B ή ανανεώσεις.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, ανέφερε σε ανάρτησή της στο X ότι:

«Οι κάτοχοι βίζας H-1B μπορούν να φύγουν και να επανεισέλθουν στη χώρα στον ίδιο βαθμό όπως συνήθως· όποια δυνατότητα έχουν να το κάνουν δεν επηρεάζεται από τη χθεσινή προκήρυξη».