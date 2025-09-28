Χρ. Θεοδοσίου: H ανάπτυξη του factoring, η είσοδος στο retail και τα νέα πεδία δράσης

Τη δυναμική της αγοράς Factoring στην ελληνική αγορά καθώς και τα πεδία περαιτέρω ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του Ομίλου με την είσοδο στο retail μέσω της Facto Προθεσμιακή, σκιαγραφεί στο Liberal.gr και την Αντιόπη Σχοινά, o επικεφαλής του Ομίλου BFF Banking Group στην Ελλάδα, κ. Χρήστος Θεοδοσίου.



Ποια είναι η δραστηριότητα της BFF στην Ελλάδα και ποια τα μεγέθη σας;



Ο Όμιλος διατηρεί παρουσία στην Ελλάδα από το 2017, όταν ξεκίνησε τη λειτουργία του υπό το καθεστώς της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Από τον Ιούνιο του 2020 ξεκινήσαμε την έναρξη λειτουργίας του υποκαταστήματός μας στην Αθήνα.

Στα χρόνια λειτουργίας της στην Ελλάδα, η BFF έχει καταγράψει εντυπωσιακούς ρυθμούς ανάπτυξης καθώς ενισχύει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες σταθερά.

Ο Όμιλος BFF έκλεισε το 2024 με κύκλο εργασιών ύψους 235 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα, και χαρτοφυλάκιο δανείων 217 εκατ. ευρώ. Στόχος για φέτος είναι ο τζίρος να υπερβεί τα 300 εκατ. ευρώ, κάτι εκτιμώ ότι θα επιτευχθεί και με τη συνεισφορά του νέου προϊόντος, τη FACTO Προθεσμιακή, μια υπηρεσία προθεσμιακών καταθέσεων με ανταγωνιστικό επιτόκιο και μεγάλο εύρος προθεσμιών.



Είμαστε η μόνη Τράπεζα που προσφέρει υπηρεσίες factoring – χωρίς δικαίωμα αναγωγής – σε προμηθευτές του Εθνικού Συστήματος Υγείας και του Δημόσιου Τομέα, συμπεριλαμβανομένων των κλάδων της ενέργειας, της διαχείρισης εγκαταστάσεων και των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας.

Δέσμευσή μας είναι η αριστεία προς τους πελάτες μας, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε κάθε αγορά όπου διατηρούμε δραστηριότητα. Να σημειώσω δε ότι οι τραπεζικές καταθέσεις της BFF έχουν αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας από τους οίκους Moody’s και DBRS.



Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των υπηρεσιών factoring της BFF και των υπηρεσιών factoring που προσφέρουν οι τράπεζες;



Αρχικά, η δραστηριότητα της BFF επικεντρώνεται στη διαχείριση και την εκχώρηση εμπορικών απαιτήσεων έναντι δημόσιων φορέων – μια πολύ εξειδικευμένη υπηρεσία μέσω της οποίας διαφοροποιούμαστε από την αγορά λόγω του επιπέδου τεχνογνωσίας και της 40ετούς [LB1] εξειδίκευσής μας σε αυτή την κατηγορία.



Επιπλέον, η βασική διαφορά μεταξύ των υπηρεσιών που προσφέρονται από την BFF και των αντίστοιχων υπηρεσιών των τραπεζών είναι ότι προσφέρουμε υπηρεσίες factoring χωρίς δικαίωμα αναγωγής. Το βασικό πλεονέκτημα αυτής της υπηρεσίας είναι ότι ο πελάτης εκχωρεί τις απαιτήσεις του στην BFF, το οποίο σημαίνει ότι αυτές αποαναγνωρίζονται πλήρως.



Οι πελάτες μας αποκτούν έτσι άμεση ρευστότητα χάρη στην καταβολή της ονομαστικής αξίας των απαιτήσεων σε προκαθορισμένη ημερομηνία, η οποία μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των επιχειρηματικών τους αναγκών.



Πώς διέγνωσε η BFF τι υπάρχει επαρκής χώρος στην αγορά για την ανάπτυξη πρόσθετης δραστηριότητας στον κλάδο του factoring στην Ελλάδα; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν την ελληνική από τη διεθνή αγορά και ποιος ο ανταγωνισμός ;



Εξαρχής θεωρούσαμε την Ελλάδα ως στρατηγική αγορά και γι' αυτό επιδιώξαμε και τη φυσική μας παρουσία στη χώρα με το άνοιγμα του υποκαταστήματός μας στην Αθήνα.

Πιστεύουμε ότι οι υπηρεσίες μας, προσωποποιημένες ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες των προμηθευτών του Εθνικού Συστήματος Υγείας και του Δημοσίου, θα αποδειχθούν κρίσιμης σημασίας τα επόμενα χρόνια, καθώς το factoring αποτελεί ένα από τα βασικότερα εργαλεία για τη δημιουργία ρευστότητας.

Σε μια περίοδο έντονων οικονομικών αναταράξεων, η αγορά έχει ανάγκη από αποτελεσματικά και εξειδικευμένα εργαλεία που θα της παρέχουν ευελιξία, επιτρέποντάς της να προσαρμοστεί στη νέα κατάσταση, στο πλαίσιο της οποίας η χρηματοδότηση και η ρευστότητα από το παραδοσιακό τραπεζικό σύστημα θα είναι περιορισμένη. Είμαστε εδώ για να ανταποκριθούμε σε αυτήν την ανερχόμενη ανάγκη.



Για να απαντήσω όσον αφορά τον ανταγωνισμό, θα πρέπει να σημειώσω ότι δεν υπάρχει εξειδικευμένος ανταγωνιστής απόλυτα σε αυτό που κάνουμε στην Ευρωπαϊκή αγορά και επίσης δεν καταγράφεται καμία διαφοροποίηση από αγορά σε αγορά.



Με βάση την εμπειρία σας, ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον δημόσιο τομέα;



Μεταξύ των προκλήσεων που έχουν καταγράψει οι πελάτες μας που συνεργάζονται με το δημόσιο τομέα, ξεχωρίζουν οι χρονοβόρες διοικητικές διαδικασίες και η μεγάλη περίοδος που μεσολαβεί από την ανάλωση των υλικών μέχρι τη στιγμή της τιμολόγησης.

Ως εξειδικευμένη τράπεζα, με μακροχρόνια δραστηριότητα σε ευρωπαϊκό [LB2] επίπεδο, η BFF έχει αναπτύξει ένα χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών και λύσεων, σχεδιασμένων κατάλληλα ώστε να ανταποκρίνονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μιας αγοράς όπως η Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες μας επικεντρώνονται στην υποστήριξη των προμηθευτών του Εθνικού Συστήματος Υγείας και του Δημοσίου ώστε να διευκολύνουν τη συνδιαλλαγή τους με τον δημόσιο τομέα. Ο βασικός μας στόχος είναι να προσφέρουμε στους πελάτες μας προϊόντα υψηλής ποιότητας και να διαχειριζόμαστε πολύπλοκα ζητήματα για λογαριασμό τους.



Ποιο το μέγεθος της ελληνικής αγοράς Factoring, η αύξηση από τη στιγμή που δραστηριοποιείστε Ποια είναι η στρατηγική της BFF στην Ελλάδα για τα επόμενα χρόνια;



Ο κλάδος του Factoring κατέγραψε σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών στην Ελλάδα πέρυσι με άνοδο στα 27,1 δισ. ευρώ το 2024, έναντι 24,7 δισ. ευρώ το 2023, γεγονός που δείχνει τη δυναμική της αγοράς στην οποία θεωρούμε ότι έχουμε σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης κυρίως λόγω της εξειδίκευσης του αντικειμένου μας.



Από τα 27 δις, περίπου το 1[LB3] 0% αφορά το δικό μας κομμάτι. Λέμε περίπου καθώς δεν είναι απόλυτα μετρήσιμο, αφού δεν δημοσιεύονται στοιχεία στην Ελληνική Ένωση Factoring.



Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι από το 2020 η ελληνική αγορά από τα 14 δις ανέρχεται πλέον στα 27 δις. Η BFF ΤΟ 2018 έγραψε 17 εκατ. και το 2020 περίπου στα 65 εκατ. με το 2024 να φθάνει τα 234 εκατ. ευρώ. Είναι σαφές ότι υπάρχει σημαντικό περιθώριο ανάπτυξης καθώς η Ελληνική αγορά τρέχει με 13,4% και η Ευρωπαϊκή με 11%.



Ποιοι κλάδοι δραστηριότητας παρουσιάζουν τις υψηλότερες προοπτικές ανάπτυξης για τις υπηρεσίες BFF Factoring – υπάρχουν κλάδοι που είναι αναδυόμενοι και προσφέρουν νέες ευκαιρίες ανάπτυξης για την BFF στην Ελλάδα;



Ενέργεια και IT, Facility Management , Security, αποτελούν πεδία ανάπτυξης των εργασιών με την Ενέργεια να έχει τη μερίδα του Λέοντος.



Ωστόσο, είναι σαφές ότι θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε και το Εθνικό Σύστημα Υγείας αλλά και τον λοιπό δημόσιο τομέα αφού στους παραπάνω τομείς σταδιακά θα δημιουργηθούν συνθήκες εισόδου του αντικειμένου μας.

Ο ρόλος μας στην Ελλάδα είναι να στηρίξουμε όλους του προμηθευτές της Δημόσιας Διοίκησης και να δώσουμε ένα καλό προϊόν από πλευράς retail παρέχοντας ένα καλό επιτόκιο κάτι που επετεύχθη μέσω της Facto Προθεσμιακή.

Αλλά αυτό που κυρίως τονίζω είναι ότι η στήριξη του Δημόσιου τομέα είναι το core Business μας.



Ποιος ο ρόλος του Ταμείου Ανάκαμψης;



Όσον αφορά στο Ταμείο Ανάκαμψης, διαβλέπουμε ένα πεδίο περαιτέρω ανάπτυξης των δραστηριοτήτων factoring στην ελληνική αγορά, Οι επιχειρήσεις που θα επωφεληθούν των πόρων του Ταμείου θα μπορέσουν να εκμεταλλευτούν την βέλτιστη χρήση αυτών των κεφαλαίων, αξιοποιώντας τη ρευστότητα που τους παρέχουν οι υπηρεσίες factoring.



Τι σας έκανε να σχεδιάσετε και να λανσάρετε αυτή τη στιγμή το Facto Προθεσμιακή στην Ελλάδα;



Η επέκταση του προϊόντος ξεκίνησε στην Ελλάδα λόγω θετικού track record και θα επεκταθεί και σε άλλες αγορές καθώς είναι ευθέως ανταγωνιστικό με αντίστοιχα προϊόντα.



Εξάλλου το συγκεκριμένο προϊόν κάνει γνωστή την BFF στο retail και ουσιαστικά την δυναμική της συγκεκριμένης αγοράς για τον όμιλο. Έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά αλλά οι κινήσεις μας γίνονται με στρατηγική ματιά και στόχευση.

Με το νέο αυτό προϊόν η BFF αναμένεται να αντλήσει περαιτέρω ρευστότητα την οποία και θα χρησιμοποιήσει σε μεγάλο βαθμό προκειμένου να χρηματοδοτήσει την κύρια δραστηριότητά της.



Τι κάνει το προϊόν ξεχωριστό - ποια είναι τα πλεονεκτήματα για τον Έλληνα αποταμιευτή - και πώς σκοπεύετε να κερδίσετε την εμπιστοσύνη των Ελλήνων καταθετών;



Το νέο προϊόν, η κατάθεση Facto λειτουργεί από το 2014 στην Ιταλία, επεκτάθηκε το 2015 στην Ισπανία, το 2016 στη Γερμανία, το 2019 σε Πολωνία, Ιρλανδία και Ολλανδία και το 2025 στη χώρα μας. Το σύνολο των καταθέσεων ανέρχεται σε 8 δισ. ευρώ στις παραπάνω χώρες και αφορούν 500.000 καταθέσεις.



Η κατάθεση αυτή αφορά αποκλειστικά ιδιώτες, φέρει την εγγυοδοσία του Ταμείου Εγγυήσεων καταθέσεων της Ιταλίας μέχρι 100.000 ευρώ ανά καταθέτη και είναι ένα απλό προϊόν το οποίο μπορεί να αποκτήσει ο καθένας ηλεκτρονικά με τη βοήθεια και του egov για την άντληση στοιχείων.



Ο χρόνος της προθεσμίας ξεκινάει από τους 3 μήνες και εκτείνεται μέχρι τους 60.



Το χαμηλότερο ποσό είναι τα 5.000 ευρώ και το προϊόν “κλείνει” τα χρήματα του καταθέτη για 3, 6, 9, 12, 18, 24,36,48 και 60 μήνες. Το υψηλότερο επιτόκιο με τα τρέχοντα δεδομένα είναι για 6 μήνες 2% ενώ ξεκινάει από τους 3 μήνες για 1,75%. Για οποιοδήποτε διάστημα πέραν των 6 μηνών το επιτόκιο διαμορφώνεται σε 1,5%.