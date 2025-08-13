Bet Builder από το Παρί Σεν Ζερμέν-Τότεναμ

Η μία από τις δύο προτάσεις μας πέρασε χθες. Ήταν το Over στο Φενέρμπαχτσε-Φέγενορντ (5-2). Το Ερυθρός Αστέρας-Λεχ Πόζναν έμεινε στο 1-1, με τη σέρβικη ομάδα να αγωνίζεται με 10 παίκτες από το 56ο λεπτό.

Το γεγονός της σημερινής ημέρας είναι ο τελικός του Σούπερ Καπ Ευρώπης ανάμεσα στην κάτοχο του Champions League, Παρί Σεν Ζερμέν, και σε αυτή του Europa League, Τότεναμ, ο οποίος διεξάγεται στο γήπεδο της Ουντινέζε στην Ιταλία. Η γαλλική ομάδα επικράτησε 5-0 της Ίντερ και η αγγλική 1-0 της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ετοιμάσαμε ένα Bet Builder δύο επιλογών με συνολική απόδοση 2,35 για τον τελικό. Η πρώτη είναι το Over, καθώς η Παρί Σεν Ζερμέν δεν έχει δώσει κανένα ματς εδώ και έναν μήνα. Το τελευταίο της παιχνίδι ήταν ο τελικός του Μουντιάλ Συλλόγων όπου πραγματοποίησε τη χειρότερή της εμφάνιση στη σεζόν και έχασε 3-0 από την Τσέλσι. Επίσης, ο βασικός της κίπερ, Ντοναρούμα, δεν μπήκε στην αποστολή, καθώς θα αποτελέσει παρελθόν και κάτω από τα δοκάρια θα καθίσει το νέο της μεταγραφικό απόκτημα ο 23χρονος Σεβαλιέ. Επιπλέον, προέρχεται από 10/13 Over. Ακόμα, η Τότεναμ σκόραρε στα 4/6 φιλικά της και στο τελευταίο διασύρθηκε 4-0 από την Μπάγερν Μονάχου δείχνοντας κι αυτή ότι δεν είναι 100% έτοιμη. Οπότε, μπορεί να «ανοίξει» το παιχνίδι.

Η δεύτερη επιλογή μας είναι να σκοράρει ο Ντεμπελέ, ο οποίος θεωρείται και το απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας. Θα ηγηθεί της επίθεσης των Γάλλων, ενώ βρήκε δίχτυα 34 φορές στα 52 ματς που έδωσε την περσινή σεζόν με την ομάδα του σε όλες τις διοργανώσεις. Εξυπακούεται ότι θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να πετύχει γκολ και να βοηθήσει την Παρί Σεν Ζερμέν να σηκώσει την κούπα.



Η ΠΡΟΤΑΣΗ

185 (22.00) ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ-ΤΟΤΕΝΑΜ OVER & ANYTIME ΝΤΕΜΠΕΛΕ 2,35