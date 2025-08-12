«Άσος» η Σλόβαν

Το Ελσίνκι διέλυσε χθες 5-1 τη Ίλβες και επιβεβαιώθηκε το G/G+Ov στο 1,70. Το Γκάις – Γκέτεμποργκ όμως έληξε No Goal (1-0 η φιλοξενούμενη). Από εκεί και πέρα δύο είναι οι προτάσεις μας και για σήμερα. Προέρχονται από τις επαναληπτικές αναμετρήσεις για τον τρίτο προκριματικό γύρο σε Γιουρόπα και Τσάμπιονς Λιγκ.

ΣΛΟΒΑΝ – ΚΑΪΡΑΤ

Την περασμένη Τετάρτη δώσαμε τον «1» dnb της Καϊράτ (Καζακστάν) κόντρα στη Σλόβαν (Σλοβακία), ο οποίος επιβεβαιώθηκε με πέναλτι στο 90’ (1-0 τελικό) και τη φιλοξενούμενη να αγωνίζεται με 10 παίκτες από το 65ο λεπτό. Πέρασε δύσκολες στιγμές καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και η ήττα της ήταν δίκαιη. Απόψε καλείται να ανατρέψει το εις βάρος της σκορ για να πάρει εκείνη την πρόκριση στα πλέι οφ του Τσάμπιονς Λιγκ.

Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να κερδίσει με τουλάχιστον ένα γκολ διαφορά ώστε να οδηγήσει το ματς στην παράταση. Στην έδρα της φέτος έχει 2/2 άνετες νίκες (4-0 τη Ζρίνσκι στο Τσάμπιονς Λιγκ και 4-1 την Ποντρεζόβα στο πρωτάθλημα). Επίσης, κέρδισε σε αυτή και τα τέσσερα περσινά ματς που έδωσε κόντρα στις ίδιας δυναμικότητας ομάδες στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Η φιλοξενούμενη από την άλλη, χάνει μεγάλο μέρος της δυναμικότητάς της όταν φεύγει από τη βάση της. Το έδειξε αυτό και στην τελευταία εκτός έδρας αναμέτρησή της στο Τσάμπιονς Λιγκ όπου ηττήθηκε με κάτω τα χέρια από την Κουόπιο (0-2).

ΣΕΛΜΠΟΥΡΝ – ΡΙΕΚΑ

Η Σέλμπουρν (Ιρλανδία) έκανε την έκπληξη στον πρώτο αγώνα κερδίζοντας 2-1 με ανατροπή μέσα στη Ριέκα (Σλοβενία). Το «2» έδινε 12,00 μέσο όρο! Ανέλπιστο αποτέλεσμα.

Επομένως, η φιλοξενούμενη χρειάζεται γκολ για να ελπίζει σε πρόκριση στα πλέι οφ του Γιουρόπα Λιγκ. Και η γηπεδούχος όμως δε θα κατέβει για να διαφυλάξει το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα. Συνεπώς, θα ποντάρουμε το G/G ή Over, το οποίο έφερε η γηπεδούχος στους 6/8 ευρωπαϊκούς αγώνες της. Το ίδιο συνέβη και για τη φιλοξενούμενη στους 6/8 δικούς της.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

21.15 134 ΣΛΟΒΑΝ – ΚΑΪΡΑΤ 1 1,66

21.45 164 ΣΕΛΜΠΟΥΡΝ – ΡΙΕΚΑ G/G ή OV 1,55