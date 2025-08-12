Over από το Τσάμπιονς Λιγκ

Το Σάντεφιορντ-Βίκινγκ έληξε 1-2 και πέρασε το Over την περασμένη Κυριακή. Δεν βγήκαν όμως τα Goal/Goal στα Χέρτα-Καρλσρούη (0-0) και Γιουνγκ Μπόις-Σιον (0-0). Μας έκανε εντύπωση το 0-0 στο ελβετικό παιχνίδι και ανακαλύψαμε ότι ήταν μόλις το δεύτερο για τη Σιον τους τελευταίους 13 μήνες!

Από σήμερα έως την Πέμπτη διεξάγονται οι αγώνες ρεβάνς της τρίτης προκριματικής φάσης των Κυπέλλων Ευρώπης. Όλες οι αναμετρήσεις για το Champions League γίνονται απόψε λόγω του αυριανού Παρί Σεν Ζερμέν-Τότεναμ για το ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ. Δύο Over ξεχωρίσαμε από το σημερινό πρόγραμμα.

Η Φενέρμπαχτσε έχασε 2-1 στη Φέγενορντ την περασμένη Τετάρτη και ίσως να μην της φτάσει ένα γκολ για την πρόκριση, καθώς η ολλανδική ομάδα είναι ιδιαιτέρως δυνατή από τη μέση και μπροστά. Ξεκουράστηκε το σαββατοκύριακο, αφού αναβλήθηκε το προγραμματισμένο ματς με την Αλάνιασπορ για το πρωτάθλημα Τουρκίας και θα μπει ξεκούραστη και με ορμή για να πετύχει τον στόχο της. Επίσης, ήταν Over τα 14/17 επίσημα και μη παιχνίδια της. Στα 13 δέχτηκε γκολ. Άρα, εάν σκοράρει η Φέγενορντ θα βγει πιο εύκολα η επιλογή μας.

Το δεύτερο Over έρχεται από το Ερυθρός Αστέρας-Λεχ Πόζναν. Η σέρβικη ομάδα πήρε τη νίκη με 3-1 στην Πολωνία και δείχνει να έχει εξασφαλίσει σε σημαντικό βαθμό την πρόκριση στα πλέι οφ του Champions League. Η Λεχ Πόζναν δεν έχει λόγο να κλειστεί. Θα βγει στην επίθεση και θα προσπαθήσει να ανοίξει πρώτη το σκορ για να ανακτήσει τις ελπίδες της. Ο Ερυθρός Αστέρας σκοράρει με άνεση στην έδρα του, ενώ συχνά δέχεται και γκολ. Όπως συνέβη στην προηγούμενη εντός έδρας αναμέτρησή του για τη διοργάνωση κόντρα στη Λίνκολν (5-1) από το Γιβραλτάρ. Το Over λοιπόν είναι πιθανό.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

131 (20.00) ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ-ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ OVER 1,54

166 (22.00) ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ-ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ OVER 1,51