Ευρωπαϊκό Super Cup & οι αγώνες ρεβάνς των ελληνικών ομάδων με ενισχυμένες αποδόσεις από το Πάμε Στοίχημα

Το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της σεζόν ανάμεσα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν και την κάτοχο του Europa League Tότεναμ κρίνεται την Τετάρτη 13 Αυγούστου στις 22:00 στο Ούντινε της Ιταλίας.

O Παναθηναϊκός την Πέμπτη στις 21:00 θα αντιμετωπίσει στην Κρακοβία τη Σαχτάρ Ντόνετσκ μετά από το 0-0 του πρώτου αγώνα στο ΟΑΚΑ με στόχο την πρόκριση στα playoffs του Europa League. O ΠΑΟΚ στην ίδια διοργάνωση έμεινε ισόπαλος 0-0 με τη Βολφσμπέργκερ και θα ταξιδεύσει στην Αυστρία (Πέμπτη, 20:00) με στόχο τη νίκη που θα τον οδηγήσει στα playoffs του Europa League.

Η ΑΕΚ μετά την ισοπαλία στην Κύπρο (2-2), θα φιλοξενήσει την ίδια μέρα στις 21:00 τον Άρη Λεμεσού στην OPAP Αrena και με νίκη προκρίνεται στα playoffs του Conference League όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Άντερλεχτ-Σερίφ Τιρασπόλ. Σε περίπτωση ισοπαλίας η πρόκριση θα κριθεί στην παράταση ή στη διαδικασία των πέναλτι.

Το Πάμε Στοίχημα θα προσφέρει πλήθος στοιχηματικών επιλογών για τον ευρωπαϊκό τελικό αλλά και τις «μάχες» των ελληνικών ομάδων:

Κατάκτηση Τροπαίου/Πρόκριση

Γκολ Μονά/Ζυγά

Ομάδα που θα πετύχει το πρώτο γκολ του αγώνα

Ακριβής Αριθμός γκολ αγώνα

Ημίχρονο με τα περισσότερα γκολ

Διπλή Ευκαιρία & G/G

Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες ή Οver 2,5 γκολ

Σκορ πολλαπλών επιλογών

Over/Under γκολ Γηπεδούχου/Φιλοξενούμενου

Ομάδα που θα δεχτεί πρώτη κάρτα

Νίκη με μηδέν παθητικό

