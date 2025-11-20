Θεοδωράκης και Καμπανέλλης στους προβολείς της Ταινιοθήκης

«Άκαμπτη» στον ρόλο της ως θεματοφύλακας της κινηματογραφικής μνήμης, η Ταινιοθήκη της Ελλάδος συνεχίζει με συνέπεια και σεβασμό τα αφιερώματά της σε καίριας σημασίας προσωπικότητες Ελλήνων και ξένων δημιουργών καθώς και σε κινηματογράφους άλλων χωρών, υποκινούμενη από τον ρόλο της να εκπαιδεύσει τον αμφιβληστροειδή του κοινού. Με αυτόν τον σκοπό προβάλλει στις επόμενες ημέρες κινηματογραφικούς «θησαυρούς» που αφορούν στους Μίκη Θεοδωράκη και Ιάσονα Καμπανέλλη, Νίκο Καβουκίδη και Θανάση Ρεντζή καθώς και στο αγαπημένο ιταλικό σινεμά, με το οποίο και εκκινεί η σειρά αφιερωμάτων.

Υπό τον τίτλο Cinema made in Italy/ Athens και υπό τη συνδιοργάνωση της Ταινιοθήκης της Ελλάδος, της Cinecittà, της Ιταλικής Πρεσβείας στην Ελλάδα και του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθηνών, το αφιέρωμα περιλαμβάνει επτά ταινίες αντιπροσωπευτικές του ιταλικού σινεμά και βραβευμένες στα σπουδαιότερα φεστιβάλ του κόσμου (Κάννες, Βερολίνο Τορόντο, Βενετία), οι οποίες θα προβληθούν σε ελληνική πρεμιέρα, το διάστημα μεταξύ 20 και 23 Νοεμβρίου.

Το αφιέρωμα στην πατρίδα των Βισκόντι και Αντονιόνι εκκινεί σήμερα, 20 Νοεμβρίου (19:30, είσοδος μόνο με προσκλήσεις), με το γουέστερν «Κορώνα ή γράμματα; / Heads or Tails?» (2025, Ιταλία, ΗΠΑ, 116’) των Alessio Rigo de Righi, Matteo Zoppis, παρουσία του τελευταίου. Της προβολής της ταινίας με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους, θα προηγηθεί χαιρετισμός από τον Paolo Cuculi, Πρέσβη της Ιταλίας στην Ελλάδα, τη Μαρία Κομνηνού, Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου Ταινιοθήκης της Ελλάδος, και την Livia Azzolini από τη Cinecittà.

Πλην των υπολοίπων ταινιών, όπως διαβάζουμε στο παρακάτω αναλυτικό πρόγραμμα, άξια αναφοράς είναι τα δύο μαυρόασπρα «διαμαντάκια» του ΄50 σε νέα αποκατάσταση: το νεορεαλιστικό φιλμ του Τζουζέπε Ντε Σάντις «Ρώμη, ώρα 11» καθώς και το έμπλεο ευαισθησίας «Το παράθυρο στο Λούνα Παρκ» του Λουίτζι Κομεντσίνι.

«Mauthausen»

Τέλη Ιουνίου 2025 η Ταινιοθήκη μας χάρισε αφιέρωμα στον κινηματογραφικό Μίκη Θεοδωράκη (1925-2021), με αφορμή το «Αφιερωματικό Έτος Μίκη Θεοδωράκη», για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του κορυφαίου διεθνούς Έλληνα δημιουργού. Υπό αυτό το πλαίσιο προβάλλεται το ερχόμενο Σαββατοκύριακο (22-23/11, 17:30), η ταινία «Mauthausen» (91'), το βραβευμένο νέο μεγάλου μήκους κινηματογραφικό έργο των Μίκη Θεοδωράκη (μουσική) και Ιάκωβου Καμπανέλλη (ποίηση-αδημοσίευτο κείμενο), σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Κουντουρά και Αρίσταρχου Παπαδανιήλ, παρουσία των οποίων θα πραγματοποιηθεί συζήτηση με το κοινό, με το πέρας των προβολών.

Γυρισμένη στο πρώην στρατόπεδο συγκέντρωσης και εξόντωσης Μαουτχάουζεν της Αυστρίας, η ταινία παρουσιάζει τo κινηματογραφικό σενάριο του επιζώντα του στρατοπέδου συγκέντρωσης και εξόντωσης Μαουτχάουζεν, γενάρχη του νεοελληνικού μεταπολεμικού θεάτρου και ακαδημαϊκού Ιάκωβου Καμπανέλλη, και αποτελεί ένα ανεκπλήρωτο όραμά του, που 35 χρόνια μετά την αρχική του σύλληψη (1988) έλαβε την τελική του μορφή στο στρατόπεδο συγκέντρωσης και εξόντωσης της Αυστρίας.

Όπως αναφέρει η Ταινιοθήκη, «το αδημοσίευτο κείμενο του Ιάκωβου Καμπανέλλη ''Οδοιπορικό Μαουτχάουζεν-Μάιος 1988'', που παρουσιάζεται στην ταινία, γράφτηκε τον Μάιο του 1988 κατά τη διάρκεια της επίσκεψης και ιστορικής συναυλίας που δόθηκε στο Μαουτχάουζεν, στο πλαίσιο της Διεθνούς Επετείου Μνήμης Απελευθέρωσης 1988 και ''ζωντανεύει'' στο φυσικό του περιβάλλον -το Mauthausen Memorial της Αυστρίας το 2022- για πρώτη φορά». Το φιλμ περιλαμβάνει, επίσης, το κύκνειο «Άσμα

Ασμάτων» του Μίκη Θεοδωράκη ερμηνευμένο, με την έγκριση του ίδιου του συνθέτη, από τους Αρίσταρχο Παπαδανιήλ (φωνή) και Άρη Ζέρβα (βιολοντσέλο) κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Επετείου Μνήμης.

Το κείμενο του Καμπανέλλη παραχωρήθηκε στον Αρίσταρχο Παπαδανιήλ από την κόρη του, Κατερίνα Καμπανέλλη. Ερμηνεύουν οι Αρίσταρχος Παπαδανιήλ (φωνή) και Άρης Ζέρβας (βιολοντσέλο), χορεύουν οι Τάσος Παππάς-Πετρίδης και Θίσβη Βουρλιωτάκη, συμμετέχουν οι Παναγιώτης Κουντουράς, Xenia Alexandrovna, Σταυρούλα Μυλωνά και ο Avigdor (Viktor) Neumann.

Στιγμιότυπο από την ταινία «Mauthausen». Πηγή φωτ.: Ταινιοθήκη της Ελλάδος

Όσο για το οπτικοακουστικό έργο, συγχρηματοδοτήθηκε από το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εξωτερικών από πόρους του Ελληνογερμανικού Ταμείου για το Mέλλον σε παραγωγή της εταιρείας Syllipsis.

Ελληνικός Κινηματογράφος: Καβουκίδης και Ρεντζής

Ένας από τους τους σημαντικότερους κινηματογραφιστές στην Ελλάδα και ταυτόχρονα σπουδαίος διευθυντής φωτογραφίας, ο Νίκος Καβουκίδης (γενν. 1939) μετρά 70 χρόνια πίσω από την κάμερα και η Ταινιοθήκη τον τιμά με το αφιέρωμα «Νίκος Καβουκίδης: Μια ζωή μαρτυρίες».

Θα διαρκέσει το διάστημα μεταξύ 24 και 26 Νοεμβρίου και περιλαμβάνει τις ταινίες «Μαρτυρίες» του Νίκου Καβουκίδη, «Μπάιρον, μπαλάντα για έναν δαίμονα» του Νίκου Κούνδουρου, «Η κάθοδος των εννέα» του Χρήστου Σιοπαχά, «Λόλα» του Ντίνου Δημόπουλου, «Το προξενιό της Άννας» του Παντελή Βούλγαρη και «Ληστεία στην Αθήνα» του Βαγγέλη Σερντάρη.

Η αφίσα του αφιερώματος. Πηγή φωτ.: Ταινιοθήκη της Ελλάδος

Η τελετή έναρξης του αφιερώματος θα πραγματοποιηθεί (24/11, 20:00) με την ταινία «Μαρτυρίες» (1975, 102') παρουσία του σκηνοθέτη. Την ταινία θα προλογίσουν η Μαρία Κομνηνού, Πρόεδρος του Δ.Σ της Ταινιοθήκης της Ελλάδος, ο Γιώργος Φρέντζος, Πρόεδρος του ΔΣ της Ένωσης Ελλήνων Κινηματογραφιστών (GSC), ο Χάρης Παπαδόπουλος, Πρόεδρος του ΔΣ της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών (ΕΕΣ) και ο Λευτέρης Χαρίτος, Πρόεδρος του ΔΣ της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου (ΕΑΚ).

Όσο για τον προσφάτως εκλιπόντα Θανάση Ρεντζή (1947-2025), έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του σύγχρονου πειραματικού και πρωτοποριακού κινηματογράφου στην Ελλάδα, θα τιμηθεί από την Ταινιοθήκη στο πλαίσιο αφιερώματος στο 14ο Φεστιβάλ Πρωτοποριακού Κινηματογράφου της Αθήνας (03-18/12), κατά τη διάρκεια του οποίου θα προβληθούν οι ταινίες «Μαύρο+Άσπρο», «Βιο-γραφία», «Ηλεκτρικός Άγγελος», «Fiction».

Ακόμη, το αφιέρωμα περιλαμβάνει την προβολή, σε πανελλήνια πρώτη, ενός ντοκιμαντέρ για τη ζωή και το έργο του, καθώς και συζήτηση (09/12) με θεωρητικούς του κινηματογράφου και συνεργάτες του Θ. Ρεντζή για τη σημασία του έργου του στη συγκρότηση του πειραματικού κινηματογράφου στην Ελλάδα.

Θανάσης Ρεντζής, χαρακτικό της Μπέττυς Καρούση. Πηγή φωτ.: Ταινιοθήκη της Ελλάδος

Περισσότερα για το αφιέρωμα στον Θ. Ρεντζή καθώς και για το 14ο Φεστιβάλ Πρωτοποριακού Κινηματογράφου της Αθήνας θα ανακοινωθούν προσεχώς έπειτα από τη σχετική συνέντευξη Τύπου που θα δοθεί.

