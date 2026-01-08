Συνεχίζοντας με μουσική

Ο ήχος «τικ, τικ» επιμένει ενώ οι τελευταίοι θεατές τοποθετούνται στις θέσεις τους στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Τα φώτα σβήνουν μερικώς και ο πρωταγωνιστής Τζον (Πάρις Παρασκευάδης) μπαίνει στη σκηνή. Αναφέρεται σε αυτόν τον ήχο που ακούμε, το «τικ, τικ» που τον αγχώνει. Είναι ο χρόνος που περνά και δεν έχει επιστροφή, παίρνει μαζί του τη ζωή και, σε κάθε εποχή, θέτει επιτακτικά το ερώτημα τι απομένει στον καθένα αλλά και τι επικρατεί ως μοντέλο στην κοινωνία. Κι αυτό επηρεάζει άρρηκτα τι επικρατεί (και) στην τέχνη.

Στην προκειμένη, επηρεάζει τον Τζον. Είναι συνθέτης αλλά δουλεύει σε ένα καφέ στη Νέα Υόρκη των αρχών του ‘90 για να βγάλει τα προς το ζην ενώ παράλληλα προσπαθεί να ολοκληρώσει ένα μιούζικαλ επιστημονικής φαντασίας με τίτλο «Superbia». Μόνο που τα μιούζικαλ χρειάζονται πολλούς συντελεστές και επαρκή χρηματοδότηση, για να είναι καταφέρουν να ανέβουν στη σκηνή. Και στις μέρες που διανύει ο Τζον, αυτό είναι δύσκολο. Η σύντροφός του, η χορεύτρια Σούζαν (Δανάη Βασιλοπούλου), σκέφτεται να φύγει από τη Ν. Υόρκη ενώ ο φίλος του, Μάικλ (Αργύρης Λάμπρου), έχει ήδη παρατήσει την υποκριτική για τη σταθερότητα μιας καριέρας σε μεγάλη εταιρεία.

Από την πρόβα του «Tick, Tick... Boom!». Φωτ.: Ανδρέας Σιμόπουλος, πηγή φωτ.: ΕΛΣ

Η νεαρή φιλοδοξία του Τζον συναντά την υπαρξιακή του αγωνία ενώ ο χρόνος κυλά αντίστροφα για τα 30ά του γενέθλια που προκαλούν περαιτέρω άγχος για επιτυχία. Μετά το «τικ, τικ» πιθανώς αναμένεται ένα εκκωφαντικό «μπουμ», όπως είναι και ο τίτλος του αυτοβιογραφικού μιούζικαλ στο οποίο εκτυλίσσεται η παραπάνω υπόθεση: «Tick, Tick… Boom!» του τιμημένου με βραβεία Πούλιτζερ και Τόνυ, συνθέτη και στιχουργού Τζόναθαν Λάρσον.

Κατέχοντας τον τίτλο της πρώτης παραγωγής που έγινε οφ-Μπρόντγουεϊ τον Ιούνιο του 2001, το «Tick, Tick… Boom!» ανεβαίνει σε πανελλήνια πρώτη και δονεί για ακόμα λίγες παραστάσεις την Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ, μέσα από ένα πάρτι γεμάτο δυνατές στιγμές, συγκινήσεις και αγκαλιές. Η αγωνία του Τζον αποτυπώνεται μέσα από το ροκ πορτραίτο που του χτίζει ο δημιουργός του καθώς η μουσική υπογραμμίζει την ένταση που επικρατεί εντός του.

Η εναλλαγή των ρόλων εντός του Τζον αλλά και οι παραπάνω από έναν ρόλους τους οποίους υποδύονται επάξια οι άλλοι δύο ηθοποιοί, αντικατοπτρίζουν τους πολλαπλούς ρόλους στους οποίους πρέπει ν’ ανταποκριθεί κάθε άνθρωπος στη ζωή του. Η εναλλαγή αυτή υπογραμμίζεται και σκηνογραφικά· το σκηνικό το οποίο αντικρίζουμε εξαρχής είναι μία μεγάλων διαστάσεων τούρτα την οποία ανοίγουν και δημιουργούν το χώρο για τις ανάγκες κάθε σκηνής.

Από την πρόβα του «Tick, Tick... Boom!». Φωτ.: Ανδρέας Σιμόπουλος, πηγή φωτ.: ΕΛΣ

Το ανέβασμα του «Tick, Tick… Boom!» στην Εναλλακτική Σκηνή «μιλά» στο σήμερα και σε κάθε σήμερα καθώς η υπαρξιακή αγωνία συνάδει με την πραγματικότητα μίας ζωής γεμάτης αβεβαιότητα. Ο ήχος «τικ, τικ» δεν είναι άγνωστος στο κοινό και ο χρόνος που «σε κυνηγά μες τη ζωή σαν ρεφρέν», ενίοτε ματαιώνει ή αναβάλει σιωπηλά όνειρα και επιθυμίες που ανακαλώνται σε στιγμές περισυλλογής. «Ήμουν παιδί και ήταν μια ευχή, άραγε ποιος ορίζει αν θα βγει», διερωτάται ο Τζον και υπογραμμίζει πως η ζωή πρέπει να συνεχίζεται με μουσική.

Η δημιουργία δεν ηδύνατο να εγκλωβιστεί, θα βρει τη χαραμάδα και παρά τα όσα υπόλοιπα πρέπει να γίνουν, θα πάρει μορφή. Η δημιουργία ισούται με το φως και «δίχως φως να ζήσει πώς;», και ενώ «η στιγμή πάει, η αγάπη αρκεί» κι η αγάπη περικλείεται στη δημιουργία. Ο Πάρις Παρασκευάδης, ο Αργύρης Λάμπρου και η Δανάη Βασιλοπούλου δημιουργούν επί σκηνής, καθοδηγούμενοι από τις σκηνοθετικές κατευθύνσεις της Έμιλυς Λουίζου και την κινησιολογία-χορογραφία της Ιόλης Φιλιππακοπούλου.

Από την πρόβα του «Tick, Tick... Boom!». Φωτ.: Γιάννης Αντώνογλου, πηγή φωτ.: ΕΛΣ

Το σκηνικό και τα κοστούμια είναι της Νίκης Ψυχογιού, ο σχεδιασμός φωτισμών του Χρήστου Τζιόγκα και ο σχεδιασμός ήχου του Νταβίντ Μπλουέν. Σύμβουλος σεναρίου ο Ντέιβιντ Ώμπερν, φωνητική προσαρμογή και ενορχήστρωση από τον Στήβεν Ορήμας. Καλλιτεχνικοί συνεργάτες οι Βίβιαν Τσιταμπάνη και Αιμιλιανός Σταματάκης, καλλιτεχνικός συνεργάτης – σκηνογράφος ο Πάρης Παρασκευόπουλος. Το μουσικό σύνολο απαρτίζεται από τους Γιάννη Αγγελόπουλο (ντραμς), Γρηγόρη Ντάνη (κιθάρα), Μάνο Αναγνωστόπουλο (μπάσο), Μιχάλη Παπαπέτρου / Φρίξο Μόρτζο (πιάνο, συνθεσάιζερ), διευθύνει ο Μιχάλης Παπαπέτρου

Από το «Rent» στο «Tick, Tick… Boom!»

Προτού αφήσει το σημάδι του με το ροκ μιούζικαλ «Rent», το έργο που έμελλε να αλλάξει το Μπρόντγουεϊ, ο φιλόδοξος Νεοϋορκέζος συνθέτης, στιχουργός και θεατρικός συγγραφέας Τζόναθαν Λάρσον (1960-1996) έγραψε το έργο «Tick, Tick… Boom!» στα τέλη της δεκαετίας του ’80, ως προσωπικό μουσικό ημερολόγιο ενός νεαρού δημιουργού που αγωνίζεται να βρει τη θέση του στον κόσμο του μουσικού θεάτρου.

Παρουσιάστηκε αρχικά το 1990 με τον τίτλο «Μποέμικες μέρες», ως μονόλογος με τον ίδιο τον Λάρσον και το πιάνο του επί σκηνής. Στη συνέχεια μετασχηματίστηκε από τη φίλη και συνεργάτιδα του Λάρσον, Βικτόρια Λήκοκ, και τον θεατρικό συγγραφέα, Ντέιβιντ Ώμπερν, σε μιούζικαλ δωματίου για τρία πρόσωπα, σε φωνητική προσαρμογή και ενορχήστρωση από τον Στήβεν Ορήμας.

Μετά τον ξαφνικό θάνατο του δημιουργού του, λίγο πριν συμπληρώσει τα 36 του χρόνια και μόλις μία ημέρα πριν από την πρεμιέρα του «Rent» (1996), το «Tick, Tick… Boom!» έκανε την «οφ-Μπρόντγουεϊ» πρεμιέρα του το 2001 από τους Βικτόρια Λήκοκ, Ρόμπυν Γκούντμαν, Ντήντη Χάρρις, Λόρη Κάουεν Λέβυ, Μπεθ Σμιθ. Αν και η πρώτη αυτή παραγωγή κατέβηκε σύντομα λόγω του πλήγματος που δέχτηκε ο χώρος των παραστατικών τεχνών από τα επακόλουθα της επίθεσης στους Δίδυμους Πύργους, η επιτυχία του έργου στην ευρεία αμερικανική σκηνή, αλλά και διεθνώς, ήταν αρκετή ώστε να εγγυηθεί τη μακροβιότητά του.

Η διαδρομή του κορυφώθηκε με τη βραβευμένη κινηματογραφική μεταφορά του το 2021, σε σκηνοθεσία Λιν-Μανουέλ Μιράντα και με πρωταγωνιστή τον Άντριου Γκάρφηλντ, ο οποίος απέσπασε υποψηφιότητα για Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου.

Από την πρόβα του «Tick, Tick...Boom!». Φωτ.: Ανδρέας Σιμόπουλος, πηγή φωτ.: ΕΛΣ

«Tick, Tick… Boom!» στην Ενναλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, ΚΠΣΙΝ (Λεωφ. Συγγρού 364). Επόμενες παραστάσεις στις 8, 9, 10, 11 Ιανουαρίου 2026, ώρα έναρξης: 20:30 (Κυριακή: 19:30). Με αγγλικούς υπέρτιτλους. Η παρουσίαση γίνεται σε συνεργασία με τη Music Theater International. Οι τιμές των εισιτηρίων κυμαίνονται μεταξύ 15 και 25 ευρώ. Προπώληση: Ταμεία ΕΛΣ (καθημερινά 9:00-21:00 | 2130885700) και www.ticketservices.gr

Σημειωτέον ότι στις 10 και 11 Ιανουαρίου 2026, το μιούζικαλ θα παρουσιαστεί σε συνθήκες καθολικής προσβασιμότητας. Έχει προβλεφθεί να υπάρχουν θέσεις για Κωφούς, κωφούς και βαρήκοους ανθρώπους που χειρίζονται την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ), θέσεις για ανθρώπους που χρησιμοποιούν τους υπέρτιτλους (CAPS), οι οποίοι καλύπτουν όλο το ακουστικό κανάλι, καθώς και θέσεις τυφλών ανθρώπων και ανθρώπων με περιορισμένη πρόσβαση στο οπτικό κανάλι επικοινωνίας, που θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία ακουστικής περιγραφής (AD). Οι σκύλοι οδηγοί τυφλών είναι επίσης ευπρόσδεκτοι.

Οι θεατές που επιθυμούν να κάνουν χρήση των υπηρεσιών προσβασιμότητας παρακαλούνται να πραγματοποιήσουν την αγορά των εισιτηρίων τους στα Ταμεία της ΕΛΣ, τηλεφωνικά στο 2130885700 ή με email στο [email protected]. Στο πλαίσιο του κύκλου δράσεων προσβασιμότητας «Όλοι μαζί στην Όπερα», ο οποίος υλοποιείται με τη στήριξη της Alpha Bank, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας εταιρικής υπευθυνότητας «Πολιτισμός για όλους».

Κεντρική φωτ.: Από την πρόβα του «Tick, Tick...Boom!». Φωτ.: Ανδρέας Σιμόπουλος, πηγή φωτ.: ΕΛΣ