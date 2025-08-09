Στο φως του φεγγαριού

Για στοχαστικές συζητήσεις και ρομαντικές εκδηλώσεις ενδείκνυται ο περίπατος υπό το φως της σελήνης, πολλώ δε μάλλον υπό το φως της πανσελήνου και πλάι στης θάλασσας τη μεθυσμένη ευωδιά και υπό τον σαγηνευτικό ήχο του παφλασμού των κυμάτων. Όπως γράφει και ο Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα στο ποίημά του «Βγαίνει το φεγγάρι»: «Όταν βγαίνει το φεγγάρι/ οι καμπάνες χάνονται,/ κι εμφανίζονται τ’ απρόσβατα/ τα μονοπάτια./ Όταν βγαίνει το φεγγάρι/ η θάλασσα σκεπάζει τη γη,/ κι η καρδιά αισθάνεται νησί/ καταμεσής του απείρου./ […] Όταν βγαίνει το φεγγάρι/ με τα εκατό όμοια πρόσωπα/ το αργυρό νόμισμα/ κλαίει στην τσέπη».

Όταν βγαίνει το φεγγάρι ο δείκτης του ρολογιού κυλά διαφορετικά, η ματιά μαγνητίζεται από το φως της, υπαίτιο για το πώς καθείς και κάθε μία μας φωτίζεται τη νύχτα. Στη σελήνη «εσυνηθούσε/ ο τυφλός ποιητής συχνά να ψάλλει», γράφει ο Διονύσιος Σολωμός στο ποίημά του «Ωδή εις τη σελήνη», καθώς το φεγγάρι δεν έχει πάψει, ανά το πέρασμα του πανδαμάτορα χρόνου, να αποτυπώνεται στα δημιουργήματα της Τέχνης, σαγηνεύοντας εκείνες και εκείνους που καταβάλλονται από ενσυναίσθηση.

Το έργο του Βασίλη Πέρρου «Η θάλασσα εντός μου» (2015) ανασύρει από τη συναισθηματική μνήμη το κάλλος της πανσελήνου και τη νηνεμία της φύσης. Η αντανάκλαση του φωτός της σελήνης έχει σχηματίσει ένα τρόπον τινά μονοπάτι στην επιφάνεια της θάλασσας που λαγοκοιμάται. Η δε στιγμή, βρίσκεται αποτυπωμένη εντός μίας βαλίτσας –στοιχείο γνώριμο στο corpus του Πέρρου– καθώς οι σημαντικές στιγμές βρίσκονται προφυλαγμένες, ως τιμαλφή, στην ψυχή μας.

Ανακαλούμε το έργο του αυτό με αφορμή την πανσέληνο του Αυγούστου καθώς και το πώς φωτίζονται τότε οι αρχαιολογικοί χώροι, τα μουσεία και τα μνημεία. Για 25η χρονιά, το υπουργείο Πολιτισμού διοργανώνει εκδηλώσεις της Αυγουστιάτικης πανσελήνου, υπό τον συντονισμό της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να επισκεφθεί, υπό το φως της πανσελήνου, 114 αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους, μουσεία και μνημεία. Το βράδυ αυτό, έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις σε 71 αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, ενώ περίπου 44 θα παραμείνουν ανοιχτοί για το κοινό με ελεύθερη είσοδο.

Βασίλης Πέρρος, «Η θάλασσα εντός μου» (2015, 125x115εκ.,λάδι και άμμος σε ντεκουπαρισμένο ξύλο). Τμήμα του έργου στην κεντρική φωτ.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Πολιτισμού σημειώνει ότι οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν στις 8 Αυγούστου και ολοκληρώνονται στις 13 του μηνός. Πρόκειται για θεατρικές παραστάσεις, μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις, αστροπαρατήρηση, αφηγήσεις μύθων και ξεναγήσεις, που διοργανώνουν οι Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων, πολλές από αυτές σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και τοπικούς συλλόγους.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων εδώ.