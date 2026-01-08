Πρεμιέρα για τις «Καρέκλες» του Ιονέσκο στο Θέατρο του Νέου Κόσμου

Πρεμιέρα κάνει στις 30 Ιανουαρίου, στο Θέατρο του Νέου Κόσμου, το αριστοτεχνικό έργο «Οι Καρέκλες» του Ευγένιου Ιονέσκο, υπό τη σκηνοθετική ματιά της Μαρίας Διακοπαναγιώτου και του Πάνου Παπαδόπουλου. Ενώνουν τις ιδιαίτερες καλλιτεχνικές τους ιδιοσυγκρασίες, σκηνοθετούν με τη μοναδική τους ματιά και ερμηνεύουν τους δύο κεντρικούς χαρακτήρες.

Η υπόθεση εκτυλίσσεται στον φάρο ενός απομονωμένου νησιού όπου ζει ξεχασμένο ένα ζευγάρι ηλικιωμένων. Η αγωνία και η χαρά τους είναι μεγάλη, καθώς αναμένουν την άφιξη καλεσμένων. Ο άνδρας θέλει να μεταδώσει ένα μήνυμα από τις εμπειρίες που αποκόμισε από τη ζωή του κι έτσι προσλαμβάνει έναν επαγγελματία ομιλητή. Η ώρα περνάει, το σπίτι γεμίζει με καρέκλες και περισσότερες καρέκλες και περισσότερες καρέκλες.

Πρόκειται για μία παράσταση-βουτιά στη μανία του ανθρώπου να κρατηθεί από κάτι κόντρα στη μοναξιά, και στην απέλπιδα προσπάθειά του να αφήσει πίσω του ένα χνάρι, ένα αποτύπωμα που θα πιάσει τόπο στην ψυχή των άλλων.

Φωτογραφία για την παράσταση «Οι Καρέκλες» @Ελίνα Γιουνανλή

Παίζουν οι Μαρία Διακοπαναγιώτου, Πάνος Παπαδόπουλος και Νίκος Κωνσταντόπουλος. Την μετάφραση υπογράφει ο Αντώνης Γαλέος, τα σκηνικά είναι του Κωνσταντίνου Σκουρλέτη, τα κοστούμια της Βενετία Λονγκ, τους φωτισμούς σχεδίασε ο Νίκος Βλασόπουλος. Η μουσική είναι του Άγγελου Τριανταφύλλου, την κινησιολογία επιμελήθηκε η Εύη Σούλη. Βοηθός σκηνοθέτη η Μαριλένα Μόσχου

Θέατρο του Νέου Κόσμου – Κεντρική Σκηνή. Από 30 Ιανουαρίου 2026, Κάθε Τετάρτη στις 18:15, Παρασκευή στις 21:15, Σάββατο στις 18:15 & Κυριακή στις 21.15. Εισιτήρια: https://www.more.com

Κεντρική φωτ.: Φωτογραφία για την παράσταση «Οι Καρέκλες» @Ελίνα Γιουνανλή