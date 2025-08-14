Πέντε χιλιετίες ελληνικού μουσικού πολιτισμού ηχούν στα Κουφονήσια

Άνευ ορίων η μουσική, καταλαμβάνει τα πέρατα συντροφεύοντάς μας στην καθημερινότητά μας. Σαν τιμάται σε εκδηλώσεις και φεστιβάλ, υπενθυμίζει πόσο άρρηκτα συνδεδεμένη είναι για την υγιή μας ύπαρξη· καθώς, τον πρώτο λόγο έχει η μουσική. Εν προκειμένω, τον λόγο έχει η κλασική μουσική, η οποία, κάθε καλοκαίρι, εδώ και μία δεκαετία, «καταλαμβάνει» τα Κουφονήσια, όπου λαμβάνει χώρα φεστιβάλ κλασικής μουσικής, αναδεικνύοντας τη μοναδικότητα της μουσικής στο Αιγαιοπελαγίτικο τοπίο, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του ιδρυτή του, μαέστρου και πιανίστα Κορνήλιου Μιχαηλίδη.

Συνεχίζοντας το Φεστιβάλ να ενώνει πολιτισμούς, εποχές κι αισθητικές, στη φετινή, επετειακή διοργάνωση για τη συμπλήρωση 10 ετών «ζωής» του, εστιάζει στη διαχρονικότητα του ελληνικού μουσικού πολιτισμού, εξ ου και η θεματική «Πέντε Χιλιετίες Ελληνικού Ήχου». Από την αρχαιοελληνική μουσική έως το ελληνικό τραγούδι του 20ού αιώνα, από τη βιωματική επαφή με τη βυζαντινή ψαλτική έως τη σύγχρονη λόγια δημιουργία, τη μουσική των παραδόσεων και τις νέες γενιές σολίστ, το Φεστιβάλ ξεδιπλώνει ένα πολύχρωμο ηχητικό τοπίο, όπου το παρελθόν και το παρόν συνδιαλέγονται με έμπνευση και σεβασμό.

Η «διαδρομή» του ελληνικού ήχου

Το φετινό πρόγραμμα αποτελείται από επτά εκδηλώσεις οι οποίες θα πραγματοποιηθούν το διάστημα μεταξύ 20 Αυγούστου και 10 Σεπτεμβρίου 2025. Κορωνίδα της φετινής φεστιβαλικής διοργάνωσης αποτελεί η συναυλία στη νήσο Κέρο η οποία επιχειρεί να ανασυστήσει υπό τη μορφή μουσικού δρώμενου την ιστορική διαδρομή του ελληνικού ήχου από την αρχαιότητα έως σήμερα, μετατρέποντας έναν αρχαιολογικό χώρο παγκόσμιας σημασίας σε ζωντανό μουσικό μνημείο. Η εν λόγω συναυλία θα δοθεί στις 9 Σεπτεμβρίου, σε ζωντανή αναμετάδοση, σε συνδιοργάνωση με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, υπό την σκηνοθετική επιμέλεια Μιχαήλ Μαρμαρινού.

Σχετικά με το υπόλοιπο πρόγραμμα, το Φεστιβάλ σηκώνει αυλαία (20/08) με συναυλία αφιερωμένη στα «100 χρόνια ελληνικού τραγουδιού»: από τις μικρασιατικές ρίζες των πρώτων δεκαετιών του 20ού αιώνα έως τις λυρικές αναζητήσεις του σύγχρονου έντεχνου με τη συμμετοχή των Σοφίας Αβραμίδου (τραγούδι) και Μίλτου Λογιάδη (πιάνο).

Έπειτα, το συγκρότημα POLIS Ensemble παρουσιάζει (25/08) ένα αφιέρωμα στο έργο μερικών από τους σπουδαιότερους συνθέτες ελληνικής καταγωγής από τον ύστερο Μεσαίωνα έως τις μέρες μας, τρεις νεαροί σολίστ κάτω των 18 ετών (Φίλιππος Κλαψινάκης, Θοδωρής Φιλιππόπουλος, Κωνσταντίνα Ανδρίτσου) ερμηνεύουν (30/08) έργα κλασικού και σύγχρονου ρεπερτορίου, το συγκρότημα Harper Trio δίνει (05/09) συναυλία τζαζ με επιρροές από Ελλάδα και Ανατολική Μεσόγειο, η χορωδία musicAeterna Byzantina, που ιδρύθηκε από τον Θεόδωρο Κουρεντζή, θα δώσει (08/09) μια κατανυκτική συναυλία βυζαντινής ψαλτικής παράδοσης για το Γενέθλιον της Θεοτόκου.

Το φεστιβάλ ολοκληρώνεται (10/09) με την επαναληπτική συναυλία της Κέρου –(δίνεται στις 09/09)– στο Κουφονήσι. Το πρόγραμμα των εν λόγω συναυλιών ξεκινά με αρχαιοελληνική μουσική ερμηνευμένη σε αντίγραφα αρχαίων οργάνων και συνεχίζει μέσα στους αιώνες: βυζαντινό μέλος, μεσαιωνική μουσική, Αναγέννηση, παραδοσιακό ρεπερτόριο, φτάνοντας στη σύγχρονη εποχή με συνθέσεις των Ιάννη Ξενάκη και Γιώργου Κουμεντάκη.

Η αφίσα του φεστιβάλ

Πλην των συναυλιών, το πρόγραμμα του φεστιβάλ περιλαμβάνει, επίσης, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μουσικής για τα παιδιά του νησιού, με τη στήριξη του Qualco Foundation και υπό την αιγίδα του υπουργείου Πολιτισμού, καθώς και με την ενίσχυση του Virginia Wellington Cabot Foundation και του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

To 10ο Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κουφονησίων 2025 «Πέντε Χιλιετίες Ελληνικού Ήχου» πραγματοποιείται (20 Αυγούστου - 10 Σεπτεμβρίου 2025) υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

Κεντρική φωτ.: @Panagiotis Platis