Patti Smith: Η «νονά της πανκ» επιστρέφει στην Ελλάδα

Τον Ιούνιο του 2022 η Patti Smith γέμισε το κατάμεστο Ηρώδειο με τη φωνή της, συμπαρασύροντας σε σφαίρες ιδεαλιστικές το κοινό που τραγουδούσε μαζί της. Η υποβλητική ατμόσφαιρα του ρωμαϊκού ωδείου ενίσχυε την ποιητικότητα της παρουσίας της και οι λέξεις της υπογράμμισαν, με κάθε τρόπο, πως η μουσική υπάρχει και κατευνάζει, εξυψώνει τον άνθρωπο καθώς μιλά στην πανανθρώπινη γλώσσα των συναισθημάτων.

Μουσικός, συγγραφέας και ποιήτρια, εικαστικός μα πάνω απ’ όλα πολίτης ενός ρέοντος κόσμου, η 78χρονη σήμερα Patti Smith επιστρέφει τον Μάιο στην Ελλάδα, για μία μοναδική συναυλία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, για να υπενθυμίσει, για ακόμα μία φορά, ότι η μουσική είναι ένας τρόπος να υπάρχουμε με ανθρωπιά, με το ίδιο πάθος. Μάλιστα, η συναυλία της πολυσχιδούς ερμηνεύτριας στην Αθήνα, την άνοιξη του 2026, γίνεται 51 χρόνια μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ της, «Horses» (1975) με το οποίο έκανε το ντεμπούτο της στη δισκογραφία.

Επρόκειτο για την αρχή μίας πορείας κατά την οποία η Smith έμελλε να αφήσει τη σφραγίδα της στη μουσική: δίδαξε στη ροκ να ανασαίνει ποίηση ή στην ποίηση να μεταμορφώνεται σε ροκ μουσική, αποτελώντας τη «νονά της πανκ». Πέρασε από τη Νέα Υόρκη των '70s, κέρδισε τις σκηνές όλου του κόσμου και εξακολουθεί μέχρι σήμερα να εμπνέει μουσικούς, ποιητές, ακτιβιστές, πολίτες, άνδρες και γυναίκες, κάθε άνθρωπο που πιστεύει στην τέχνη ως πράξη ελευθερίας.

Η επιστροφή της στην Αθήνα μοιάζει με μία υπόσχεση: ότι η τέχνη μπορεί ακόμη να συγκλονίζει, να αφυπνίζει και να ενώνει. Υπό αυτή την οπτική, η μπάντα της θα εμφανιστεί από το κέντρο του θεάτρου, στον κυκλικό χώρο της ορχήστρας – εκεί που κάποτε στεκόταν ο χορός της αρχαίας τραγωδίας. Η επιλογή δεν είναι μόνο αισθητική, είναι βαθιά συμβολική. Διότι, μετατοπίζοντας τη μουσική στην καρδιά του χώρου, καταργείται κάθε νοητό σύνορο ανάμεσα στους μουσικούς και το κοινό. Η Patti Smith, σαν ποιήτρια-ιεροφάντης, θα σταθεί μια ανάσα από τους θεατές, προσκαλώντας τους σε έναν κοινό παλμό, μια κυκλική εμπειρία χωρίς αρχή και τέλος.

Η διάταξη αυτή δημιουργεί μια αμεσότητα που σπάνια συναντά κανείς: ο θεατής δεν παρακολουθεί απλώς μια εμφάνιση, αλλά συμμετέχει σε έναν διάλογο που ξεδιπλώνεται μέσα από λέξεις, φωνές, σιωπές και ηλεκτρισμένες συγχορδίες. Η απόσταση εκμηδενίζεται και η συναυλία μετατρέπεται σε ένα σύγχρονο και συνάμα αρχέγονο δρώμενο, όπου η ποίηση, η μουσική και η συλλογική συγκίνηση συναντιούνται στο ίδιο κέντρο. Με αυτή τη διάταξη, η Patti Smith δεν απευθύνεται στο κοινό, αλλά βρίσκεται μαζί του, στον ίδιο κύκλο, και όλοι μαζί επιδίδονται στη δημιουργία.

Υπενθυμίζεται ότι η Patti Smith έχει συνεργαστεί με μερικούς από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της εποχής της: από τη συνυπογραφή του «Because the Night» με τον Bruce Springsteen, μέχρι φωνητικά στο «E-Bow the Letter» των R.E.M., ενώ καλλιτέχνες όπως ο Michael Stipe, οι U2, ο Bob Dylan, ο Johnny Depp και πολλοί άλλοι έχουν βρεθεί στο πλευρό της σε ζωντανές εμφανίσεις. Έχει ερμηνεύσει τραγούδια του Bob Dylan, των Nirvana, των Rolling Stones, αλλά και δικά της ποιητικά κείμενα.

Η πορεία της έχει εμπνεύσει καλλιτέχνες όπως οι PJ Harvey, η Courtney Love, οι Sonic Youth και οι The Smiths, αλλά και προσωπικότητες της λογοτεχνίας. Ο Michael Stipe την αναφέρει ως το μεγαλύτερο πρότυπό του, ενώ ο Bono των U2 την έχει χαρακτηρίσει «ποιητική μητέρα» του πανκ. Η επιρροή της εκτείνεται πέρα από τη μουσική, στη λογοτεχνία, τη φωτογραφία και την πολιτική ακτιβιστική δράση, από την οικολογία και τα ανθρώπινα δικαιώματα μέχρι την ελευθερία του λόγου, δημιουργώντας ένα πολυδιάστατο και διαχρονικό καλλιτεχνικό αποτύπωμα.

Η προπώληση εισιτηρίων έχει ξεκινήσει στο δίκτυο more.com, οι τιμές των εισιτηρίων κυμαίνονται μεταξύ 30 και 75 ευρώ.

Patti Smith Quarter, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, 15 Μαΐου 2026