Ο «Ξενοφών» γιορτάζει τα 10 του χρόνια στο κτίριο Κωστής Παλαμάς

Το επιστημονικό περιοδικό ΞΕΝΟΦΩΝ, που αφορά την Οικονομική Επιστήμη στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, διοργανώνει επετειακή εκδήλωση με αφορμή την συμπλήρωση 10 ετών αδιαλλείπτης εκδοτικής παρουσίας στην Οικονομική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου στις 18:30 στο Εντευκτήριο του ΕΚΠΑ - Κτίριο Κωστής Παλαμάς.

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί ο επετειακός τόμος: «10 έτη - 10 Οικονομολόγοι» με άρθρα ακαδημαϊκών για την συμβολή των οικονομολόγων John Nash, Adam Smith, Ronald Coase, John Maynard Keynes, Paul Samuelson, Karl Marx, Elinor Ostrom, Kenneth Arrow, Robert Solow και Alban William Phillips.

Επίσης θα υπάρξουν σημαντικές παρεμβάσεις τόσο Καθηγητών της τριτοβάθμιας, όσο και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το παρόν και το μέλλον της Οικονομικής Εκπαίδευσης στην χώρα μας. Λόγω της περιορισμένης χωρητικότητας για την είσοδο στην εκδήλωση απαιτείται προεγγραφή: Φόρμα εγγραφής στην παρουσίαση του επετειακού τόμου: «10 χρόνια - 10 Οικονομολόγοι».