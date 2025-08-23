Μότσαρτ και Ραχμάνινοφ στο Μέγαρο Μουσικής

Η διεθνής πρωτοπορία βαδίζει χέρι-χέρι με την εγχώρια δημιουργία στο πρόγραμμα του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών για την καλλιτεχνική περίοδο 2025/26, φιλοξενώντας ερμηνευτές και σύνολα παγκόσμιας ακτινοβολίας, διακεκριμένους Έλληνες καλλιτέχνες, εμβληματικές μορφές του θεάτρου και του χορού καθώς και παραγωγές για όλη την οικογένεια, επιβεβαιώνοντας, για ακόμη μία φορά, τον πολύπλευρο χαρακτήρα του.

Όψη του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών @Yannis-Bournias. Πηγή φωτ.: Μέγαρο Μουσικής Αθηνών/ megaron.gr

Τη φετινή καλλιτεχνική χρονιά «ανοίγει» (17/10/2025) η διεθνούς φήμης σοπράνο Ασμίκ Γκριγκοριάν συνοδευόμενη από τον πιανίστα Λούκας Γκένιουσας, σε ένα πρόγραμμα αφιερωμένο σε έργα των Τσαϊκόφσκι και Ραχμάνινοφ. Κατόπιν, επί σκηνής του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών θα βρεθούν, μεταξύ άλλων, το δίδυμο Σολ Γκαμπέτα - Μπερτράν Σαμαγιού (22/10/2025), ενώ ο Θεόδωρος Κουρεντζής και η Ορχήστρα Utopia παρουσιάζουν (14 & 15/11/2025) για πρώτη φορά στην Ελλάδα το συμφωνικό αριστούργημα του Βάγκνερ, «The Ring without Words» (Το Δαχτυλίδι χωρίς λόγια), στην εμβληματική διασκευή του Λόριν Μάαζελ – ένα συμφωνικό ταξίδι στον μύθο του Δαχτυλιδιού.

Θεόδωρος Κουρεντζής @Nadia Romanova. Πηγή φωτ.: Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Ακόμη, το πρόγραμμα περιλαμβάνει το Χριστουγεννιάτικο Ορατόριο του Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ με τους Les Arts Florissants υπό τον Πολ Άγκνιου (16/12/2025), η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λονδίνου με τον Πάαβο Γέρβι και τον Αλεξάντρ Καντερόφ (07/03/2026), καθώς και η Philharmonia Orchestra υπό τον Λεωνίδα Καβάκο με τον σολίστ Κιαν Σολτάνι (09/05/2026).

Λεωνίδας Καβάκος@ Marco Borggreve. Πηγή φωτ.: Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Σημαντική στιγμή της σεζόν αποτελεί το καθιερωμένο Φεστιβάλ της Άνοιξης (Μάρτιος - Απρίλιος 2026) με ερμηνείες και των πέντε κοντσέρτων για πιάνο του Μπετόβεν από τον Κιρίλ Γκέρσταϊν και την Chamber Orchestra of Europe, καθώς και όλων των κοντσέρτων για πιάνο του Ραχμάνινοφ από τον Ντενίς Κοζούκιν και την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, ενώ η παρουσίαση του νέου έργου του Ρούφους Γουέινραϊτ, «Dream Requiem» (26/03/2026) με την Κιάρα Μαστροϊάνι ως αφηγήτρια και τη σοπράνο Κέιτλιν Γκότιμερ, συμπληρώνουν τη σκηνή των μεγάλων συμφωνικών παραγωγών.

Όσο για την Καμεράτα Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής την οποία διευθύνει ο Γιώργος Πέτρου, η αρχή των συναυλιών γίνεται (02/11/2025) με το Mozart Concerto Festival, όπου έργα όπως το Κοντσέρτο για δύο πιάνα K.365 και το Κοντσέρτο για φλάουτο και άρπα K.299 «ζωντανεύουν» με αυθεντικά όργανα – μεταξύ αυτών, άρπα του 1802 και πιάνα αντίγραφα του A. Walter, όμοια με εκείνο που κατείχε ο ίδιος ο Μότσαρτ. Αυθεντικοί ήχοι από την εποχή του Μότσαρτ ηχούν υπό τη δεξιοτεχνία των μουσικών της Καμεράτα και σπουδαίων Ελλήνων σολίστ υπό τον Γιώργο Πέτρου, ενός από τους πλέον διακεκριμένους ειδικούς στην ιστορική ερμηνεία, διεθνώς.

Έπειτα (19/11.2025), παρουσιάζονται δύο συμφωνικά αριστουργήματα του 1822: η «Ημιτελής» Συμφωνία του Σούμπερτ, που δεν παίχτηκε ποτέ όσο ζούσε, και η 5η του Μπετόβεν· αμφότερα τα έργα γράφτηκαν την ίδια χρονιά το 1822.

Στην τελευταία συναυλία της Καμεράτα για το 2025 (28/12) παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε όργανα εποχής, το έργο «Vespro della Beata Vergine» του Κλαούντιο Μοντεβέρντι – πρόκειται για μια μεγάλη γιορτή της μπαρόκ μουσικής μέσα από την ερμηνεία του τενόρου και μαέστρου Εμιλιάνο Γκονσάλες Τόρο. Η Καμεράτα υποδέχεται το νέο έτος (04/01/2025) με μουσική της αυτοκρατορικής Βιέννης, σε βαλς του Γιόχαν Στράους II και της οικογένειάς του, υπό τη διεύθυνση του Διονύση Γραμμένου.

Η Καμεράτα Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής και ο Γιώργος Πέτρου. Πηγή φωτ.: Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Οι δύο αυτές συναυλίες εντάσσονται στις εορταστικές εκδηλώσεις των ημερών των Χριστουγέννων και του νέου έτους, ημέρες κατά τις οποίες το Μέγαρο Μουσικής έχει έναν παραπάνω λόγο να αποτελεί ιδανικό προορισμό. Εντός εκείνων των ημερών, ειδικότερα, από τις 20 Δεκεμβρίου 2025 έως τις 5 Ιανουαρίου 2026, το Μέγαρο Μουσικής μετατρέπεται σε θεατρική όαση για μικρούς και μεγάλους με το πρωτότυπο μιούζικαλ «Ο Αλαντίν και οι τρεις Χριστουγεννιάτικες Ευχές». Με πρωταγωνιστή τον ZAF στον ρόλο του Αλαντίν και δημιουργική ομάδα που υπογράφουν η Μυρτώ Κοντοβά, η Σοφία Σπυράτου, η Χλόη Μάντζαρη, ο Στέφανος Κορκολής και ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος, η παράσταση υπόσχεται μαγεία, χιούμορ και φαντασία.

Αναλυτικά, οι εκδηλώσεις του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών για την καλλιτεχνική περίοδο 2025/26, στην ιστοσελίδα του οργανισμού, εδώ.

Πηγή κεντρικής φωτ.: Shutterstock