Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος φορά τα γιορτινά του

Στον πιο μαγευτικό χριστουγεννιάτικο προορισμό της πόλης αναδεικνύεται το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μετά τη φωταγώγησή του η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 29 Νοεμβρίου (19.00). Η λαμπερή γιορτή, με οικοδέσποινα την ηθοποιό Ευγενία Σαμαρά, σηματοδοτεί την έναρξη του Χριστουγεννιάτικου Κόσμου του ΚΠΙΣΝ, που υλοποιείται χάρη στη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), και έχει ελεύθερη είσοδο για όλους και όλες.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στις 29 Νοεμβρίου τα αμέτρητα γιορτινά φώτα ανάβουν, χαρίζοντας τη λάμψη τους στα 80 πλατάνια κατά μήκος του Καναλιού και στα τρία στολισμένα έλατα που δεσπόζουν στην Αγορά. Το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος μετατρέπεται σε ένα ονειρικό τοπίο με το Φεστιβάλ Φωτιστικών Εγκαταστάσεων «BioLumina», που εμπνέεται από τη βιοφωταύγεια, την ικανότητα ορισμένων ζωντανών οργανισμών να παράγουν και να εκπέμπουν φως: τέσσερα έργα τέχνης διακεκριμένων καλλιτεχνών από το εξωτερικό και δύο ελληνικές συμμετοχές μαγνητίζουν τα βλέμματα, μεταμορφώνοντας το Πάρκο με υλικό το φως.

Τα Σιντριβάνια στο Κανάλι συμμετέχουν και αυτά στο υπερθέαμα με τον δικό τους φαντασμαγορικό τρόπο: χορεύουν και φωτίζονται σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς. Το σκηνικό της, κατεξοχήν, γιορτινής βόλτας στην Αθήνα συμπληρώνει το Παγοδρόμιο στο Κανάλι, που περιμένει έμπειρους και μη πατινέρ να στροβιλιστούν στον πάγο.

Χριστούγεννα στο ΚΠΙΣΝ - Γιορτινή ατμόσφαιρα στην Αγορά @Γιάννης Κουσκούτης/ Πηγή φωτ.: ΚΠΙΣΝ

Το ραντεβού δίνεται ακριβώς στις 19:00 στην Αγορά του ΚΠΙΣΝ όπου η σκηνή στήνεται για να υποδεχτεί τους Loop Quartet, τέσσερις φωνές που γίνονται όργανα, ρυθμός και μελωδία μετατρέποντας κάλαντα, swing classics και pop επιτυχίες, από το «Carol of the Bells» και το «Rocking Around the Christmas Tree» στο «All I want for Christmas», σε σύγχρονες πολυφωνικές εμπειρίες.

Οι Loop Quartet. Πηγή φωτ.: ΚΠΙΣΝ

Ακολουθεί η Νίνα Μαζάνη, μια από τις πιο δυναμικές νέες παρουσίες της εγχώριας μουσικής σκηνής. Με τη χαρακτηριστική φωνή της παρουσιάζει, μαζί με το πενταμελές σχήμα της, ένα πρόγραμμα ειδικά σχεδιασμένο για τη βραδιά, γεμάτο swing και jazz διασκευές μεγάλων επιτυχιών, όπως οι «Careless Whisper», «Gimme!Gimme!Gimme!», «Let’s Get Loud», «Hot Stuff» και πολλές άλλες.

Νίνα Μαζάνη. Πηγή φωτ.: ΚΠΙΣΝ

Η γιορτή της 29ης Νοεμβρίου θα μεταδοθεί σε απευθείας σύνδεση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ καθώς και τα κανάλια του ΚΠΙΣΝ στο YouTube και στο Facebook, ενώ θα είναι διαθέσιμη και στο ERTFLIX. Επίσης, θα μεταδοθεί μέσω live streaming στο David Geffen Hall του Lincoln Center for the Performing Arts στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο του Stavros Niarchos Foundation-Lincoln Center (SNF-LC) Agora Initiative, μίας σύμπραξης για τον επαναπροσδιορισμό του δημόσιου χώρου, μέρος της οποίας είναι οι «Δίδυμες Αγορές» («Twin Agoras») στο ΚΠΙΣΝ και το Lincoln Center. Τέλος, θα είναι διαθέσιμη και στα ψηφιακά κανάλια των Πανεπιστημίων των ΗΠΑ Johns Hopkins και UCLA.

Ακόμα, στον φετινό Χριστουγεννιάτικο Κόσμο, το ΚΠΙΣΝ εξασφάλισε -30% για δύο διαδρομές με ταξί μέσω Uber. Οι επισκέπτες μπορούν να φτάσουν άνετα με Uber Taxi στα ειδικά pick-up και drop-off σημεία του ΚΠΙΣΝ, να εντοπίσουν τα QR codes και να επωφεληθούν από τον κωδικό για τις επόμενες δύο διαδρομές τους.

Η συναυλία διατίθεται σε προσβάσιμη μορφή με διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα και Ζωντανό Υπερτιτλισμό των στίχων, της μουσικής και της παρουσίασης. Οι υπηρεσίες προσβασιμότητας παρέχονται από την ATLAS E.P.

Ειδικά για το βράδυ της εκδήλωσης, το shuttle bus του ΚΠΙΣΝ θα εκτελεί δρομολόγια σε συνεχόμενη κυκλική ροή (Συγγρού Φιξ - ΚΠΙΣΝ) από τις 17:30 έως τις 22:30.

Mεγάλος Χορηγός Παγοδρομίου: Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, Χορηγός Φεστιβάλ Φωτιστικών Εγκαταστάσεων: COSMOTE TELEKOM

Περισσότερες πληροφορίες και το αναλυτικό πρόγραμμα όλων των εκδηλώσεων του Χριστουγεννιάτικου Κόσμου του ΚΠΙΣΝ μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του snfcc.org καθώς και στις σελίδες του στα social media @SNFCC.

Κεντρική φωτ.: Χριστούγεννα στο ΚΠΙΣΝ, Τα Χορογραφημένα Σιντριβάνια @Δανάη Κοκκινάκη

O Χριστουγεννιάτικος Κόσμος του ΚΠΙΣΝ ζωντανεύει το Σάββατο 29 Νοεμβρίου, 19:00, στην Αγορά ΚΠΙΣΝ (Λ. Συγγρού 364, Καλλιθέα). Είσοδος ελεύθερη