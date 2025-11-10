Ίδρυμα Μαμιδάκη: Ανοιχτό κάλεσμα για το Βραβείο Τέχνης 2026

Ανοιχτό κάλεσμα σε καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό απευθύνει το Ίδρυμα Γεωργίου & Αριστέας Μαμιδάκη για το Βραβείο Τέχνης 2026. Το εν λόγω βραβείο τέχνης – ο θεσμός που ξεκίνησε το 2019 με όραμα την ενίσχυση της καλλιτεχνικής δημιουργίας και πρωτοπορίας – στηρίζει και προωθεί σύγχρονους δημιουργούς προσφέροντάς τους την ευκαιρία να δημιουργήσουν ένα νέο έργο τέχνης, το οποίο θα παραμείνει σε μόνιμη έκθεση στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, θα ενταχθεί στη συλλογή Τέχνης του Ιδρύματος, και θα αποτελέσει μέρος μιας σημαντικής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Φέτος, το Ίδρυμα θα βραβεύσει μία πρόταση, η οποία θα ξεχωρίσει για την ποιότητα, την πρωτοτυπία, τη σχέση της με τον τόπο και τη βιωσιμότητά της. Το κάλεσμα αφορά μεγάλης κλίμακας γλυπτική εγκατάσταση, σχεδιασμένη για μόνιμη έκθεση σε εξωτερικό χώρο, ως σημείο αναφοράς στον χώρο.

Το Βραβείο Τέχνης 2026 απευθύνεται σε εικαστικούς καλλιτέχνες που δραστηριοποιούνται στους εξής τομείς: γλυπτική, εγκατάσταση, ηχητική εγκατάσταση, μικτές τεχνικές, κατασκευές με φυσικά υλικά, land art, environmental art, ecological art και έργα που ενσωματώνουν την τέχνη και τη φύση με στόχο τη δημιουργία καινοτόμων εμπειριών στον ανοιχτό χώρο

Η επιλεγμένη πρόταση θα βραβευτεί με το ποσόν των 15.000 ευρώ, ενώ το Ίδρυμα θα αναλάβει και τα έξοδα κατασκευής του έργου. Ο/Η καλλιτέχνης που θα επιλεγεί, θα έχει στη διάθεσή του/της το διάστημα Φεβρουάριος-Μάιος 2026 για να δημιουργήσει το έργο, για το οποίο βραβεύτηκε. Το βραβευμένο έργο θα παρουσιαστεί στο κοινό σε ανοικτή τελετή το καλοκαίρι 2026 και θα παραμείνει σε μόνιμη έκθεση στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης.

Μέχρι σήμερα το Βραβείο Τέχνης έχουν λάβει οι: Θεόδωρος Ζαφειρόπουλος και Γιώργος Ρυμενίδης για το έργο Come with the Wind (2019), Ιλεάνα Αρναούτου και Ισμήνη Κινγκ για το έργο Tender Shell Geophilia (2022), Μάρω Φασουλή για το Nomadic Murals (2023), Αλέξανδρος Λάιος για το Day (2023), Ami Yamasaki για το Whispers travel and whisper to you again (2023), Ειρήνη Μίγα για το Τοπίο σε Κίνηση (2024), Κατερίνα Νάκου για το The Resilient Thread (2024), Στρατής Ταυλαρίδης για το Long Waves (2024) και Δανάη Στράτου για το Virtuous Spiral (2025).

Η συλλογή του Ιδρύματος συγκεντρώνει πρωτότυπα έργα σημαντικών Ελλήνων και διεθνών καλλιτεχνών, μεταξύ των οποίων είναι οι Magdalena Abakanowicz, Lynda Benglis, Cecilia Campos, Theodoros, Κώστας Βαρώτσος, Μαρία Λοϊζίδου, Κώστας Τσόκλης, Ρένα Παπασπύρου, Άγγελος Σκούρτης, Κώστας Ιωαννίδης, Νίκος Αλέξιου, Γιώργος Λάππας, Νίκος Κεσσανλής, Georgia Kotretsos, Γιώργος Γυπαράκης, Γιάννης Παρμακέλης, Μαρία Λουίζου και πολλοί άλλοι.

Καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025, 23:59 ώρα Ελλάδας (GMT+2). Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω διαμορφωμένης φόρμας στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

Φωτογραφίες έργων προηγούμενων νικητών θα δείτε εδώ.

Δείτε εδώ πληροφορίες για την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος και ανακαλύψτε τη Συλλογή Τέχνης του Ιδρύματος Γ. & Α. Μαμιδάκη. Για πληροφορίες επικοινωνήστε στο [email protected]

Κεντρκή φωτ.: Λήψη από την εγκατάσταση «Ενάρετη σπείρα» της Δανάης Στράτου. Πηγή φωτ.: Ίδρυμα Μαμιδάκη