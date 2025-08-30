Η Ελλάδα κερδίζει τη θέση της στον παγκόσμιο χάρτη video games

Η εγχώρια βιομηχανία ψηφιακών παιχνιδιών εξελίσσεται ραγδαία και κερδίζει σταθερά τη θέση της στον παγκόσμιο χάρτη, όπως αυτό επιβεβαιώθηκε κατά την παρουσία της Ελλάδας στην έκθεση Gamescom 2025 που πραγματοποιήθηκε στην Κολωνία της Γερμανίας. Η πρώτη ενιαία Εθνική Αποστολή στην Gamescom η οποία συνδιοργανώθηκε από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ), την Enterprise Greece και την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), υπό τον γενικό συντονισμό του ΕΚΚΟΜΕΔ, ενίσχυσε τον ρόλο Ελλάδας στη σκηνή του gaming.

Πηγή φωτ.: Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ)

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στο πλαίσιο της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 300 B2B συναντήσεις υψηλού επιπέδου αποδεικνύοντας το έντονο ενδιαφέρον της παγκόσμιας αγοράς για τα ελληνικά παιχνίδια και projects. Η Εθνική Αποστολή αριθμούσε πάνω από 60 άτομα, μεταξύ των οποίων game developers, designers και παραγωγοί. Οι ελληνικές ομάδες εντυπωσίασαν με τίτλους που κινήθηκαν σε ένα ευρύ φάσμα – από action RPGs και interactive fiction έως εξειδικευμένα εργαλεία για developers και gamers – και απέσπασαν εξαιρετικές κριτικές από επαγγελματίες και κοινό.

Η Εθνική Αποστολή είχε στο πλευρό της χορηγούς και υποστηρικτές: Την AEGEAN ως επίσημο Χορηγό Αερομεταφορών, το επιχειρηματικό δίκτυο της Endeavor ενώ ο τεχνολογικός εξοπλισμός των gaming booths ήταν προσφορά της Logitech G. Την αποστολή υποστήριξε επίσης ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), ο Σύλλογος Δημιουργών Ψηφιακών Παιχνιδιών Ελλάδος (GDA) και ο IGDA Chapter of Greece.

«Η συμμετοχή στην Gamescom 2025 για πρώτη φορά ως ενιαία Εθνική Αποστολή με αρωγό και συνδιοργανωτή το ΕΚΚΟΜΕΔ, αποτέλεσε ένα ουσιαστικό βήμα εξωστρέφειας για το ελληνικό οικοσύστημα ψηφιακών παιχνιδιών. Η ενιαία, οργανωμένη και δυναμική εμφάνιση της Εθνικής Αποστολής κατέδειξε ότι η Ελλάδα διαθέτει ισχυρό και ταλαντούχο δυναμικό, έτοιμο να διεκδικήσει τη θέση που του αξίζει στη διεθνή αγορά. Συνεχίζουμε να στηρίζουμε έμπρακτα την ανάπτυξη αυτής της ταχύτατα εξελισσόμενης βιομηχανίας», όπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΚΚΟΜΕΔ, Λεωνίδας Χριστόπουλος.

Πηγή κεντρικής φωτ.: Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ)