Λ. Μενδώνη: Από το 2019 ως σήμερα υλοποιούνται στη Θεσσαλονίκη έργα πολιτισμού πάνω από 110 εκατ. ευρώ

Αξίας άνω των 110 εκατ. ευρώ είναι τα έργα πολιτισμού τα οποία υλοποιούνται στη Θεσσαλονίκη από το 2019 έως σήμερα, όπως σημείωσε –μεταξύ άλλων– η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, στην «Εκδήλωση για την παρουσίαση των έργων στη Θεσσαλονίκη», η οποία πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Πρόκειται για δράσεις και έργα που έχουν ήδη υλοποιηθεί, υλοποιούνται ή έχουν δρομολογηθεί από το υπουργείο Πολιτισμού, στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

Το υπουργείο Πολιτισμού, το 2019, στην Κεντρική Μακεδονία εκτελούσε ένα πρόγραμμα της τάξεως των 20 εκατομμυρίων ευρώ. Ειδικά στη Θεσσαλονίκη, «υπήρχαν νεκρά εργοτάξια κι ένα μετρό καταδικασμένο να μη γίνει ποτέ», σημείωσε η Λίνα Μενδώνη, αναφερθείσα, έπειτα, στη σημερινή κατάσταση. Όπως είπε, σήμερα, στην Κεντρική Μακεδονία, το υπουργείο Πολιτισμού υλοποιεί ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο πρόγραμμα έργων πολιτισμού με χρηματοδότηση άνω των 200 εκατομμυρίων ευρώ, χάρη στην αγαστή και διαχρονική συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και με εθνικούς πόρους του υπουργείου Πολιτισμού. Ειδικά η Θεσσαλονίκη, σήμερα, διαθέτει ένα υπερσύγχρονο μετρό με έναν μοναδικό αρχαιολογικό χώρο στον σταθμό Βενιζέλου, τον καλύτερο σταθμό στην Ευρώπη σύμφωνα με διεθνείς κριτικές και αξιολογήσεις, ενώ στην πόλη τα αντίστοιχα έργα που υλοποιούνται ξεπερνούν τα 110 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτισμού, πρόκειται για τα παρακάτω έργα:

Μουσείο ευρημάτων του Μετρό στο κτίριο του Στρατωνισμού, στο Α3, στο π. Στρατόπεδο Παύλου Μελά, που αποκαθίσταται για να παρουσιαστεί μέρος των αρχαιοτήτων που αποκαλύφθηκαν στις ανασκαφές του Μετρό. Το έργο ξεπερνά τα 14.000.000 ευρώ από πόρους του ΤΑΑ και αποδίδεται στις αρχές του 2026.

στο κτίριο του Στρατωνισμού, στο Α3, στο π. Στρατόπεδο Παύλου Μελά, που αποκαθίσταται για να παρουσιαστεί μέρος των αρχαιοτήτων που αποκαλύφθηκαν στις ανασκαφές του Μετρό. Το έργο ξεπερνά τα 14.000.000 ευρώ από πόρους του ΤΑΑ και αποδίδεται στις αρχές του 2026. Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού , στο π. Στρατόπεδο Παύλου Μελά. Το έργο, προϋπολογισμού περίπου 8.000.000 ευρώ από το ΕΣΠΑ 2021-2027 της Κεντρικής Μακεδονίας, βρίσκεται σε διαδικασία δημοπράτησης από το ΥΠΠΟ.

, στο π. Στρατόπεδο Παύλου Μελά. Το έργο, προϋπολογισμού περίπου 8.000.000 ευρώ από το ΕΣΠΑ 2021-2027 της Κεντρικής Μακεδονίας, βρίσκεται σε διαδικασία δημοπράτησης από το ΥΠΠΟ. Ανάπλαση Βιομηχανικού Χώρου Ζυθοποιίας ΦΙΞ : Στην ουσιαστική αναβάθμιση της Δυτικής Θεσσαλονίκης συμβάλλει καθοριστικά ένα ακόμη έργο του υπουργείου Πολιτισμού. Μόλις ολοκληρώθηκε η διαδικασία εξαγοράς -έναντι 8.200.000 ευρώ- τμήματος του χαρακτηρισμένου ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου βιομηχανικού συγκροτήματος της π. ζυθοποιίας ΦΙΞ, στη δυτική είσοδο της πόλης. Περιλαμβάνει οικόπεδο έκτασης 6.900 τ.μ. και διατηρητέα κτίρια επιφάνειας 7.715,90 τ.μ. Από τον επόμενο μήνα ξεκινά, με δωρεά, η εκπόνηση των μελετών με ορίζοντα ολοκλήρωσης τις αρχές του 2027.

: Στην ουσιαστική αναβάθμιση της Δυτικής Θεσσαλονίκης συμβάλλει καθοριστικά ένα ακόμη έργο του υπουργείου Πολιτισμού. Μόλις ολοκληρώθηκε η διαδικασία εξαγοράς -έναντι 8.200.000 ευρώ- τμήματος του χαρακτηρισμένου ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου βιομηχανικού συγκροτήματος της π. ζυθοποιίας ΦΙΞ, στη δυτική είσοδο της πόλης. Περιλαμβάνει οικόπεδο έκτασης 6.900 τ.μ. και διατηρητέα κτίρια επιφάνειας 7.715,90 τ.μ. Από τον επόμενο μήνα ξεκινά, με δωρεά, η εκπόνηση των μελετών με ορίζοντα ολοκλήρωσης τις αρχές του 2027. Βυζαντινά Μνημεία : Από το 1989, τα βυζαντινά μνημεία της Θεσσαλονίκης περιλαμβάνονται στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Στην αποκατάσταση και ανάδειξη των μνημείων αυτών το υπουργείο Πολιτισμού επενδύει περίπου 12.000.000 ευρώ από το ΤΑΑ και το ΕΣΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας. Οι περισσότερες επεμβάσεις έχουν ήδη ολοκληρωθεί, ενώ στο τέλος του 2026, ολοκληρώνεται και το μεγάλο έργο της συντήρησης και ανάδειξης των βόρειων, βορειοδυτικών και δυτικών τειχών. Παράλληλα, υλοποιείται το έργο φωτιστικής ανάδειξης των τειχών της Θεσσαλονίκης, μέσω χορηγίας.

: Από το 1989, τα βυζαντινά μνημεία της Θεσσαλονίκης περιλαμβάνονται στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Στην αποκατάσταση και ανάδειξη των μνημείων αυτών το υπουργείο Πολιτισμού επενδύει περίπου 12.000.000 ευρώ από το ΤΑΑ και το ΕΣΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας. Οι περισσότερες επεμβάσεις έχουν ήδη ολοκληρωθεί, ενώ στο τέλος του 2026, ολοκληρώνεται και το μεγάλο έργο της συντήρησης και ανάδειξης των βόρειων, βορειοδυτικών και δυτικών τειχών. Παράλληλα, υλοποιείται το έργο φωτιστικής ανάδειξης των τειχών της Θεσσαλονίκης, μέσω χορηγίας. Ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου στο οικοδομικό τετράγωνο του ναού του Αγίου Δημητρίου . Το έργο δημοπρατείται το επόμενο δίμηνο, από εθνικούς πόρους του Υπουργείου Πολιτισμού.

στο οικοδομικό τετράγωνο του . Το έργο δημοπρατείται το επόμενο δίμηνο, από εθνικούς πόρους του Υπουργείου Πολιτισμού. Η ανάδειξη των μνημείων εντός του αστικού ιστού περιλαμβάνει και την αποκατάσταση εμβληματικών οθωμανικών μνημείων, με χρηματοδότηση 14.000.000 ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως το Τέμενος Χαμζά Μπέη (Αλκαζάρ) και το Λουτρό Μπέη Χαμάμ (Λουτρά Παράδεισος). Και τα δύο έργα ολοκληρώνονται τον Απρίλιο 2026.

Επενδύσεις στον Σύγχρονο Πολιτισμό : Το υπουργείο Πολιτισμού υλοποιεί έργα και δράσεις για την αναγκαία ανάπτυξη δράσεων εξωστρέφειας και διεθνοποίησης του πολιτιστικού προϊόντος από όλους τους φορείς που συμμετέχουν στο πολιτιστικό οικοσύστημα. Ενισχύει πολιτιστικές και καλλιτεχνικές παραγωγές που σχετίζονται με την ψηφιακή τεχνολογία, καθώς και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των πολιτιστικών οργανισμών που δρουν στη Θεσσαλονίκη με πόρους άνω των 16.000.000 ευρώ από το ΤΑΑ και το ΕΣΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας.

: Το υπουργείο Πολιτισμού υλοποιεί έργα και δράσεις για την αναγκαία ανάπτυξη δράσεων εξωστρέφειας και διεθνοποίησης του πολιτιστικού προϊόντος από όλους τους φορείς που συμμετέχουν στο πολιτιστικό οικοσύστημα. Ενισχύει πολιτιστικές και καλλιτεχνικές παραγωγές που σχετίζονται με την ψηφιακή τεχνολογία, καθώς και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των πολιτιστικών οργανισμών που δρουν στη Θεσσαλονίκη με πόρους άνω των 16.000.000 ευρώ από το ΤΑΑ και το ΕΣΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας. Ενίσχυση Πολιτιστικών Δράσεων: Το υπουργείο Πολιτισμού υποστηρίζει με περίπου 2.000.000 ευρώ το Δήμο Θεσσαλονίκης για τη διοργάνωση ενός από τους μακροβιότερους θεσμούς της πόλης της Θεσσαλονίκης, το Φεστιβάλ Δημήτρια, με τη χρηματοδότηση και υλοποίηση παραγωγών από τους εποπτευόμενους πολιτιστικούς φορείς του Υπουργείου, μέσω Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης.

Κλείνοντας την τοποθέτησή της, η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, υπογράμμισε ότι το συνολικό σχέδιο αποτελεί αποτέλεσμα άριστης συνεργασίας του υπουργείου Πολιτισμού, με τα συναρμόδια υπουργεία, την Περιφερειακή και την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Επισήμανε ότι, σύμφωνα με διεθνείς μελέτες, κάθε 1 ευρώ που επενδύεται στον πολιτισμό αποδίδει 3,44 ευρώ στην πραγματική οικονομία, αποδεικνύοντας τον ρόλο του πολιτισμού ως στρατηγικού παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής, άμεσα συνυφασμένου και με την Άμυνα.