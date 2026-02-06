Hellenic Heritage: Όταν η τεχνολογία προβάλλει τον πολιτιστικό πλούτο της Ελλάδας

Θα θέλατε, καθώς περπατάτε στην Αρχαία Ολυμπία, να βλέπετε τον ναό του Δία όπως στεκόταν εκεί πριν από 2.500 χρόνια; Να κάνετε παρόμοια τέτοια ταξίδια στον χρόνο, σε εμβληματικούς χώρους όπως το Σούνιο ή η Δήλος, χάριν της επαυξημένης και της εικονικής πραγματικότητας είτε βρίσκεστε στον εκάστοτε φυσικό χώρο είτε από τον καναπέ του σπιτιού σας; Να κάνετε ηλεκτρονική κράτηση εισιτηρίου στο μουσείο, το μνημείο ή τον αρχαιολογικό χώρο που θέλετε να επισκεφτείτε και να μην περιμένετε στην ουρά;

Τότε, δεν έχετε παρά να επισκεφτείτε τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα Hellenic Heritage (hh.gr), η οποία συγκεντρώνει, για πρώτη φορά, πολιτιστικούς χώρους σε έναν ενιαίο ψηφιακό προορισμό. Αποτελεί δε, το επίσημο ψηφιακό σημείο πρόσβασης στην πολιτιστική κληρονομιά της χώρας και φιλοξενεί πιστοποιημένο, επιστημονικά τεκμηριωμένο περιεχόμενο, το οποίο παράγεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού.

Σε τι στοχεύει το νέο ψηφιακό οικοσύστημα πολιτιστικών υπηρεσιών Hellenic Heritage; Στη συνολική ψηφιακή αναβάθμιση της εμπειρίας του επισκέπτη σε περισσότερους από 350 αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία σε όλη τη χώρα και συνιστά ένα ενιαίο σύστημα παρεμβάσεων που βελτιώνει τη λειτουργία, την οργάνωση, την προσβασιμότητα και τη βιωσιμότητα των πολιτιστικών υπηρεσιών.

Τα παραπάνω έγιναν γνωστά κατά την παρουσίαση του Hellenic Heritage, την Πέμπτη (05/02) το μεσημέρι στο αμφιθέατρο της Εθνικής Πινακοθήκης - Μουσείου Αλέξανδρου Σούτσου, από τον Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ), παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη.

Πρόκειται για «ένα εμβληματικό έργο το οποίο πράγματι χρησιμοποιεί την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, όχι μόνο για να προβάλλει τον πολιτιστικό μας πλούτο, αλλά για να μπορέσει να δώσει και νέες διαστάσεις εμπειρίας» όπως σημείωσε – μεταξύ άλλων – κατά τον χαιρετισμό του, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Υπογραμμίζοντας ότι «μέσα από την τεχνολογία, την εικονική, την επαυξημένη πραγματικότητα, δίνεται η δυνατότητα στους επισκέπτες, και από απόσταση πια, να ''ταξιδεύουν'' στον χρόνο και να ταξιδεύουν και στην Ελλάδα, στα γεγονότα και παράλληλα προφανώς και στην τέχνη που τα πλαισίωσε».

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με την πρόεδρο του ΟΔΑΠ, Νικολέττα Διβάρη Βαλάκου, και την υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, κατά την ξενάγηση στις υπηρεσίες που προσφέρει η Hellenic Heritage. Πηγή φωτ.: ΥΠΠΟ

Σαφώς, το εν λόγω έργο σηματοδοτεί τη νέα εποχή για την προστασία, την πρόσβαση, την κοινωνική ένταξη, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς. Υλοποιείται από το υπουργείο Πολιτισμού μέσω του ΟΔΑΠ, έχει προϋπολογισμό άνω των 27.000.000 ευρώ, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, στο πλαίσιο του Next Generation EU.

Σημαντικό ότι το Hellenic Heritage θα συλλειτουργεί με τις άλλες πλατφόρμες, τις οποίες το υπουργείο Πολιτισμού και οι φορείς τους έχουν ήδη ολοκληρώσει ή ολοκληρώνουν, όπως η πλατφόρμα του προγράμματος «Όλη η Ελλάδα, ένας Πολιτισμός», που προβάλλει τη σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία στους χώρους της πολιτιστικής κληρονομιάς, ή τον «Εύμαιο», την πλατφόρμα που περιλαμβάνει το σύνολο της πληροφορίας, που χρειάζονται οι πολίτες με κινητική αναπηρία για να προγραμματίσουν την επίσκεψή τους, στους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία. Έργα που, επίσης, χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως διευκρίνισε η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη.

Τρία εκατ. ηλεκτρονικά εισιτήρια εκδόθηκαν το 2025 για την Ακρόπολη

Η Ακρόπολη Αθηνών. Πηγή φωτ.: Shutterstock

Αμέτρητες είναι οι δυνατότητες που παρέχονται μέσω της Hellenic Heritage. Μεταξύ άλλων, αναπτύσσεται νέο ενιαίο σύστημα ηλεκτρονικού εισιτηρίου και ελέγχου πρόσβασης σε 108 αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, με στόχο την απλοποίηση της εισόδου, την ενίσχυση της ασφάλειας και την ακριβή αποτύπωση της επισκεψιμότητας, και εφαρμόζεται σύστημα ζωνών εισόδου σε περισσότερους από 100 αρχαιολογικούς χώρους, διαμορφώνοντας πιο οργανωμένες και προβλέψιμες συνθήκες επίσκεψης, συμβάλλοντας έτσι στην προστασία των μνημείων.

Στιγμιότυπο οθόνης από την ιστοσελίδα της Hellenic Heritage (https://www.hh.gr/)

Σημειωτέον ότι η ηλεκτρονική κράτηση εισιτηρίου είναι μία μέθοδος στην οποία έχουν προβεί ήδη Έλληνες και ξένοι επισκέπτες, με χαρακτηριστική την αύξηση της εφαρμογής της. Για να μιλήσουμε με αριθμούς, για την Ακρόπολη, το 2019 εκδόθηκαν μόλις 240.000 ηλεκτρονικά εισιτήρια, και το 2025 τρία εκατομμύρια – αριθμός πολλαπλάσιος, που αντικατοπτρίζει τον σχεδιασμό του υπουργείου Πολιτισμού προς όφελος της εξυπηρέτησης των επισκεπτών.

Ακόμη, μέσω της Hellenic Heritage εκδίδεται κάρτα μέλους η οποία προσφέρει δωρεάν εγγραφή και ετήσια απεριόριστη πρόσβαση σε πολιτιστικούς χώρους, αναπτύσσονται ψηφιακοί ξεναγοί σε 40 αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, διαθέσιμοι σε οκτώ γλώσσες, στην ελληνική νοηματική γλώσσα και, για πρώτη φορά, στη διεθνή νοηματική γλώσσα. Το School Pass διευκολύνει καθηγητές και μαθητές για την οργάνωση επίσκεψης σχολείου σε μουσείο ή αρχαιολογικό χώρο.

Από την ξενάγηση στις υπηρεσίες που προσφέρει η Hellenic Heritage @Νεκταρία Μαραγιάννη

Εφαρμόζονται πιλοτικά καινοτόμες εφαρμογές Επαυξημένης και Εικονικής Πραγματικότητας (AR/VR) σε εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους, όπως η Αρχαία Ολυμπία, η Δήλος, η Αρχαία Αγορά, η Ροτόντα Θεσσαλονίκης, το Σούνιο και το Ασκληπιείο Κω, επιτρέποντας την ψηφιακή αναπαράσταση μνημείων και ιστορικών φάσεων που δεν είναι πλέον ορατές.

Από την ξενάγηση στις υπηρεσίες που προσφέρει η Hellenic Heritage @Νεκταρία Μαραγιάννη

Συν τοις άλλοις, από το καλοκαίρι του 2022, το υπουργείο Πολιτισμού και ο ΟΔΑΠ αναπτύσσουν δράσεις που συνδέουν την πολιτιστική εμπειρία με την τοπική γαστρονομία και την οικονομική ανάπτυξη των περιοχών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προσβασιμότητα και την κοινωνική ένταξη, με υπηρεσίες σχεδιασμένες για άτομα με αναπηρία και τους συνοδούς τους ήδη από το στάδιο της κράτησης. Άλλωστε, η πλήρης πρόσβαση όλων στον πολιτισμό είναι, για το υπουργείο Πολιτισμού, ζήτημα δημοκρατίας.

Στιγμιότυπο οθόνης από την ιστοσελίδα της Hellenic Heritage (https://www.hh.gr/)

Το έργο – με την πλήρη ονομασία «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Ψηφιακών Διαδραστικών Υπηρεσιών και Περιεχομένου για τη βελτίωση της εμπειρίας του επισκέπτη σε Αρχαιολογικούς Χώρους, Μουσεία, Μνημεία και Ιστορικούς Τόπους με τη χρήση Καινοτόμων Τεχνολογιών και Ανοιχτών Συστημάτων» – εξελίσσεται σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα, ενώ η ψηφιακή πλατφόρμα ηλεκτρονικού εισιτηρίου και καρτών μέλους θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία τον Απρίλιο του 2026.

Πρόδηλο είναι ότι η πλατφόρμα Hellenic Heritage έρχεται, μεταξύ άλλων, να βελτιώσει την διεθνή εικόνα της χώρας και να συμβάλλει στη μετάβαση του δημόσιου τομέα στην ψηφιακή εποχή. Η πολιτιστική μας κληρονομιά είναι σημαντική και υποχρέωση της εκάστοτε ηγεσίας είναι να την αναδείξει, να κάνει ξακουστό στα πέρατα της οικουμένης κάθε γνωστό και λιγότερο γνωστό πολιτιστικό στοιχείο της χώρας. Στη σημερινή, ψηφιακή εποχή, αυτό μπορεί να επιτευχθεί στο μέγιστο μέσω των δυνατοτήτων της τεχνολογίας.

Στιγμιότυπο οθόνης από την ιστοσελίδα του ΟΔΑΠ (https://transformation.odap.gr/)

Υπενθυμίζω, στο σημείο αυτό, ακόμα ένα ψηφιακό επίτευγμα προβολής του ελληνικού πολιτισμού: το ψηφιακό έργο Greek Art Now, ένα φιλόδοξο εγχείρημα ψηφιοποίησης και παγκόσμιας προβολής επιλεγμένων έργων από τις συλλογές της Εθνικής Πινακοθήκης - Μουσείου Αλέξανδρου Σούτσου (ΕΠΜΑΣ), του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) και του Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης (MOMus) μέσω της πλατφόρμας πολιτισμού Google Arts & Culture. Περισσότερα γι’ αυτό στο σημείωμα Η Google Arts & Culture μας «ταξιδεύει» στη σύγχρονη ελληνική τέχνη.