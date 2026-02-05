Φοντάνα ντι Τρέβι: Όταν ο θαυμασμός ενός δημοσίου μνημείου κοστίζει

Τέλη Ιανουαρίου 2026 στην περιοχή Τρέβι της Ρώμης, περίπου μία ώρα προτού δύσει ο ήλιος. Είμαστε στην πλατεία, στην ουρά μπροστά από τη Φοντάνα ντι Τρέβι για να βρεθούμε ακριβώς μπροστά από το συντριβάνι. Ο ουρανός έχει μια σχισμή από την οποία πέφτουν σταγόνες βροχής και κάπως ενοχλούν όσους φορούν γυαλιά οράσεως καθώς πιτσιλούν επάνω στο τζάμι τους. Κάποιοι βάζουν βιαστικά την κουκούλα που έχει το πανωφόρι τους, κάποιοι ανοίγουν την ομπρέλα.

Πρόκειται για τα λίγα αυτά δευτερόλεπτα κατά τα οποία το βλέμμα απομακρύνεται από τα γλυπτά στο συντριβάνι και έπειτα επιστρέφει ξανά σε αυτό. Παράλληλα, τα χέρια κινούνται πάλι προς τα πάνω, προσπαθώντας, το δικό τους κινητό να υπερβεί σε ύψος τα υπόλοιπα των δεκάδων άλλων επισκεπτών για μία φωτογραφία μπροστά από την απαράμιλλη ομορφιά και αρμονία με τις οποίες έχει εμποτιστεί η Φοντάνα ντι Τρέβι.

Η στιγμή μπροστά από το συντριβάνι για τη ρίψη νομισμάτων και πιο κοντινές φωτογραφίες, έφτασε, αλλά περιορίζεται η διάρκειά της. Δεκάδες άλλοι επισκέπτες θέλουν να φωτογραφηθούν με αποκλειστικό φόντο τα γλυπτά και το νερό που ξεπηδά από αυτά, δίχως κάποιος άλλος να βρεθεί, έστω κατά τύχη, στο κάδρο. Με ενδιάμεση απόσταση μόνο το νερό του συντριβανιού, η ματιά επιδίδεται ανενόχλητη στο «ταξίδι» της σε όσα αναπαριστά: στο κέντρο ο Ωκεανός, ο θεός των υδάτων, περιμετρικά του οι θάλασσες και οι ποταμοί του κόσμου.

Οι υπόλοιποι επισκέπτες πλησιάζουν, τους δίνει το σήμα μία από τους υπαλλήλους με τη μπλε μπλούζα. Αυτομάτως, αν και άτυπα, συνεπάγεται η σταδιακή αποχώρηση μερικών από τους ήδη παρευρισκόμενους. Και αυτό το επιβάλλει ο μικρός χώρος μπροστά από το συντριβάνι.

Στη σκέψη εισδύει το νέο μέτρο για τον καλύτερο έλεγχο της ροής των επισκεπτών στις ώρες αιχμής: η είσοδος των δύο ευρώ μόνο για τους επισκέπτες που κατεβαίνουν τα πέτρινα σκαλιά για να πλησιάσουν τη λεκάνη της κρήνης. Μέτρο μόνο για τους τουρίστες, με εξαίρεση τους μόνιμους κατοίκους της Ρώμης, τα άτομα με αναπηρία και τους συνοδούς τους, καθώς και τα παιδιά κάτω των 6 ετών.

Όψη της Φοντάνα ντι Τρέβι @Νεκταρία Μαραγιάννη

Στις 2 Φεβρουαρίου, ημερομηνία έναρξης του νέου μέτρου, ο κόσμος εξακολουθεί να συρρέει μπροστά από τη Φοντάνα ντι Τρέβι με την επιθυμία να πλησιάσει στο συντριβάνι. Μιλάμε όμως για ένα δημόσιο μνημείο και οι αντιδράσεις δεν απουσιάζουν. Μεταξύ άλλων, μία ομάδα Ισπανών τουριστών αρνείται να πληρώσει το εισιτήριο, στέκεται έξω από την ουρά και αρχίζει να πετά νομίσματα προς το συντριβάνι από μεγαλύτερη απόσταση και ύψος. Αρκετά από αυτά δεν καταλήγουν ποτέ στο νερό, όσα φτάνουν εκεί προκαλούν αναστάτωση στους επισκέπτες που βρίσκονται μπροστά από την κρήνη καθώς σκύβουν για να τα αποφύγουν.

Επικαλούμενο τον δήμο της Ρώμης, το Reuters αναφέρει ότι σύντομα θα γίνονται περιπολίες στο σημείο, ώστε να αποφεύγονται τραυματισμοί. Στον αντίποδα, πολλοί είναι οι τουρίστες που δηλώνουν θετικοί στο μέτρο, σχολιάζοντας ότι «λιγότερος κόσμος» συνεπάγεται «καλύτερη εμπειρία» στον θαυμασμό του μνημείου. Εκτιμάται δε, ότι οι κάτοχοι των εισιτηρίων θα προστατεύονται από τους επιτήδειους που εκμεταλλεύονται τον συνωστισμό για να κλέψουν κάποιο πορτοφόλι.

Το ωράριο εφαρμογής του μέτρου (είσοδος 2 ευρώ) είναι συγκεκριμένο: στις καθημερινές από τις 11:30 έως τις 22:00 και τα Σαββατοκύριακα από τις 09:00 έως τις 22:00. Ελεύθερα προσβάσιμη παραμένει η γύρω πλατεία που προσφέρει θέα στο αξιοθέατο, είναι όμως αυτό αρκετό για κάποιον που έχει ταξιδέψει από άλλη χώρα, για να θαυμάσει το μνημείο που σχεδιάστηκε από τον Ιταλό αρχιτέκτονα Νικόλα Σάλβι και ολοκληρώθηκε από τον Πιέτρο Μπράτσι;

Λήψη από την πλατεία μπροστά από τη Φοντάνα τρι Τρέβι @Νεκταρία Μαραγιάννη

Μόλις λίγα βήματα από το συντριβάνι, ο Ωκεανός μας καλεί να πλησιάσουμε και να τον θαυμάσουμε δίχως να παρεμβάλλεται η θέα προς αυτόν. Το εισιτήριο των δύο ευρώ είναι μία συμβολική τιμή, θα μπορούσε όμως να αποφευχθεί εάν η Ρώμη είχε προχωρήσει νωρίτερα σε κάποιο μέτρο, όπως ένα σύστημα φραγμών για την πρόσβαση στο μνημείο;

Το 2024 είχε προβεί σε ένα τέτοιο μέτρο που είχε ως αποτέλεσμα τη δραστική μείωση των επισκεπτών που ήταν διατεθειμένοι να περιμένουν στην ουρά για να δουν από κοντά το συντριβάνι. Παρά το μέτρο, η ζήτηση δεν μειώθηκε. Το 2025 περισσότερα από 10 εκατομμύρια άτομα περίμεναν στην ουρά για να πλησιάσουν την κρήνη. Τύγχανε δε, ημερησίως οι επισκέπτες να φτάνουν στους 70.000.

Οι επισκέπτες θαυμάζουν τη Φοντάνα ντι Τρέβι στη Ρώμη, την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025, καθώς ο δήμος της πόλης ανακοίνωσε ότι, από τον Φεβρουάριο θα επιβάλλει τέλος δύο ευρώ στους τουρίστες για να πλησιάσουν την κρήνη. (AP Photo/Andrew Medichini)

Θέλει η Ρώμη όντως να περιοριστούν οι επισκέπτες στη Φοντάνα τρι Τρέβι; Ο τουρισμός αποφέρει έσοδα, οι δημοτικές Αρχές εκτιμούν ότι με την επιβολή του τέλους των δύο ευρώ, τα έσοδα θα ανέλθουν από τα 6,5 έως τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Από τη Φοντάνα τρι Τρέβι πίσω σε αυτή λοιπόν, καθώς, εκτός από τον έλεγχο της ροής των επισκεπτών, τα έσοδα θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση της συντήρησης του μνημείου και την πρόσληψη προσωπικού.

Σημειωτέον ότι η πρακτική των εισιτηρίων δεν είναι κάτι νέο στην ιταλική πρωτεύουσα. Υπενθυμίζουμε ότι με την άνθηση του τουρισμού στη Ρώμη και σε όλη την Ιταλία, έχουν εισαχθεί εισιτήρια εισόδου σε έναν αυξανόμενο αριθμό πολιτιστικών μνημείων, όπως το αρχαίο Πάνθεον της Ρώμης, η πόλη της Βενετίας και, σε προσωρινή βάση, η αυλή στη Βερόνα με το μπαλκόνι που συνδέεται με το έργο του Σαίξπηρ «Ρωμαίος και Ιουλιέτα».

«La Dolce Vita»

Η θέα της κρήνης φέρνει στη θύμηση τον Φεντερίκο Φελλίνι και την ταινία του «La Dolce Vita», όταν η Ανίτα Έκμπεργκ μπαίνει στο συντριβάνι και καλεί τον συμπρωταγωνιστή της, Μαρτσέλλο Μαστρογιάννι, να την ακολουθήσει: «Marcello! Έλα εδώ!».

Federico Fellini shares the story behind the filming of this iconic Trevi fountain scene in 'La Dolce Vita' (1960):



"Anita Ekberg came from the North, she was young and as proud of her good health as a lioness. She was no trouble at all. She remained immersed in the basin for… pic.twitter.com/HqvPdrCVJ1 — DepressedBergman (@DannyDrinksWine) February 3, 2026

Σήμερα, η κρήνη καλεί για φωτογραφίες και τη ρίψη νομισμάτων καθώς, σύμφωνα με την παράδοση, οι επισκέπτες ρίχνουν ένα νόμισμα στο νερό για να εξασφαλίσουν την επιστροφή τους στη Ρώμη. Συνεπώς, και να βρεθούν ξανά στη Φοντάνα τρι Τρέβι, στο μεγαλύτερο μπαρόκ σιντριβάνι της πόλης ύψους 25,9 μέτρων και πλάτους 49 μέτρων. Τροφοδοτείται από ένα αρχαίο ρωμαϊκό υδραγωγείο, ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 1732 και ολοκληρώθηκε το 1762.

Στέκει αγέρωχη στον χρόνο, υπενθυμίζοντας την απέραντη ομορφιά που εμπεριέχεται στην απλότητα.

Κεντρική φωτ.: Όψη της Φοντάνα ντι Τρέβι @Νεκταρία Μαραγιάννη