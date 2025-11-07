«Το έπος της Κίνας» ανεβαίνει στο Christmas Theater

Πανελλήνια πρώτη στη σκηνή του Christmas Theater θα κάνει (28-30 Νοεμβρίου) το κινεζικό επικό χοροθέατρο «Το έπος της Κίνας – Tiangong Kaiwu Dance Drama», έργο-ορόσημο του 3ου Σινο-Ελληνικού Διεθνούς Φεστιβάλ Θεάτρου, το οποίο φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς στον διάλογο Ελλάδας και Κίνας μέσω των τεχνών.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο διεθνούς φήμης Κινέζος σκηνοθέτης Lu Chuan, γνωστός από τις κινηματογραφικές επιτυχίες «Κekexili: Mountain Patrol» και «City of Life and Death». Το «Το έπος της Κίνας» αποτελεί την πρώτη του δημιουργία στο χώρο του χοροθεάτρου, η οποία ήδη στην Κίνα έχει σημειώσει τεράστια επιτυχία: όλες οι παραστάσεις είναι sold out, με τα εισιτήρια να εξαφανίζονται μέσα σε λίγες ώρες.

Από την παράσταση «Το έπος της Κίνας»

Το έργο αντλεί έμπνευση από το ομώνυμο επιστημονικό σύγγραμμα του 17ου αιώνα του Κινέζου λόγιου Song Yingxing, γνωστό και ως η «πρώτη εγκυκλοπαίδεια γεωργίας και χειροτεχνίας στην παγκόσμια ιστορία». Στα 18 κεφάλαια του βιβλίου καταγράφεται η παραδοσιακή τεχνογνωσία: μεταλλουργία, ύφανση, αγροτικές καλλιέργειες, οικοδομή και άλλες πρακτικές που αντανακλούν το πνεύμα επιμονής και δημιουργικότητας του κινεζικού λαού.

Μέσα από την αισθητική της δυναστείας των Μινγκ, την κίνηση και τη δύναμη της εικόνας, «το έπος της Κίνας – Tiangong Kaiwu Dance Drama» ζωντανεύει αυτή την πολύτιμη κληρονομιά, μετατρέποντας το βιβλίο σε μια σκηνική εμπειρία. Η παραγωγή συνυπογράφεται από τον Όμιλο Τεχνών Τζιανγκσί και την Ακαδημία Χορού Πεκίνου, ενώ περισσότεροι από 60 καλλιτέχνες θα ταξιδέψουν στην Αθήνα για να παρουσιάσουν το έργο.

Από την παράσταση «Το έπος της Κίνας»

Ο Song Yingxing απέτυχε έξι φορές στις αυτοκρατορικές εξετάσεις, όμως αφιέρωσε τη ζωή του στην καταγραφή της γνώσης του λαού. Σε ακαδημαϊκό επίπεδο, «το έπος της Κίνας» θεωρείται όχι μόνο ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα του κινεζικού πολιτισμού, αλλά και ένα κείμενο που συνομιλεί ισότιμα με την αρχαία ελληνική φιλοσοφία και τα επιστημονικά συγγράμματα της Αναγέννησης. Η παρουσίασή του στην Αθήνα δεν αποτελεί απλώς καλλιτεχνικό γεγονός, αλλά και μια ιστορική γέφυρα ανάμεσα σε δύο από τους θεμέλιους λίθους του παγκόσμιου πολιτισμού.

«Το έπος της Κίνας – Tiangong Kaiwu Dance Drama» στο Christmas Theater, Αθήνα, στις 28/11 (20:30), 29/11 (16:00 & 20:30) και 30/11 (16:00). Προπώληση: more.com. Ειδική προσφορά: με την αγορά τριών εισιτηρίων το τέταρτο είναι δωρεάν.





