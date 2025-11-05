Masterclasses και ξεναγήσεις τον Νοέμβριο στο Μουσείο Μαρία Κάλλας

Masterclasses σχεδιασμού φωτισμού, θεατρικών κομμώσεων και μακιγιάζ, ξεναγήσεις και προγράμματα για οικογένειες και παιδιά περιλαμβάνει το Μουσείο Μαρία Κάλλας για τον μήνα Νοέμβριο 2025.

18 - 25 Νοεμβρίου 2025 | Masterclasses 2025

Ο επιτυχημένος θεσμός των Masterclasses του Μουσείου Μαρία Κάλλας συνεχίζεται και φέτος, προσφέροντας έναν ακόμη κύκλο εξειδικευμένων σεμιναρίων στις παραστατικές τέχνες. Μετά την ενθουσιώδη ανταπόκριση του πρώτου κύκλου το 2024, το Μουσείο υποδέχεται ξανά κορυφαίους επαγγελματίες για να μεταδώσουν την τεχνογνωσία τους σε νέους δημιουργούς και καλλιτέχνες.

Κάθε χρόνο, τα Masterclasses του Μουσείου φιλοξενούν αναγνωρισμένους εισηγητές από το ευρύτερο πεδίο των παραστατικών τεχνών -και ειδικότερα του θεάτρου και της όπερας-, με στόχο την ανάπτυξη επαγγελματικών και καλλιτεχνικών δεξιοτήτων φοιτητών, αποφοίτων και νέων επαγγελματιών του κλάδου.

Το πρόγραμμα του 2025 εστιάζει σε ειδικότητες που αποτελούν βασικούς πυλώνες της παραγωγής και διαμόρφωσης της σκηνικής εμπειρίας - σε δεξιότητες που, αν και συχνά αθέατες, συμβάλλουν καθοριστικά στη μαγεία της παράστασης.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Οι αιτήσεις συμμετοχής έχουν ανοίξει! Μάθετε περισσότερα και κλείστε την θέση σας εδώ.



Ξεναγήσεις

Το Μουσείο Μαρία Κάλλας σχεδιάζει και προσφέρει μια σειρά διαδραστικών και βιωματικών ξεναγήσεων, προσκαλώντας τους επισκέπτες του να βιώσουν τη μουσειακή εμπειρία και να ανακαλύψουν τη μεγάλη σοπράνο, αλλά και την τέχνη της όπερας. Μια επίσκεψη στο μουσείο που ενεργοποιεί όλες τις αισθήσεις, συνδυάζοντας ηχητικά και ιστορικά τεκμήρια, νέες τεχνολογίες και πολυμέσα.

Οι ξεναγήσεις είναι σχεδιασμένες ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες κάθε επισκέπτη, όπως ορίζει η σύγχρονη μουσειολογία: για ενήλικες, για οικογένειες, θεματικές από τους ειδικούς του μουσείου, για επισκέπτες άνω των 65 ετών, και άλλες ομάδες.

Το πρόγραμμα του Νοεμβρίου 2025:

Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, 18:00 | Θεματική Ξενάγηση “Είδωλο και Μύθος” – Κλείστε την θέση σας εδώ

Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025, 12:00 | Ξενάγηση για άτομα άνω των 65 ετών - Κλείστε την θέση σας καλώντας στο 2104404204

Σάββατο 22 Νοεμβρίου, 12:00 | Ξενάγηση Ενηλίκων – Κλείστε την θέση σας εδώ

Σάββατο 22 Νοεμβρίου, 13:30 | Οικογενειακή Ξενάγηση – Κλείστε την θέση σας εδώ

Οικογενειακά προγράμματα

MCM KIDS

Κυριακές 2 & 23 Νοεμβρίου 2025 | Avanti Maestro! Χρώματα, μουντζούρες και μουσικές!

Τι δουλειά μπορεί να έχουν μέσα στο Μουσείο ένα πινέλο, ένα πιάνο και μερικές μουτζούρες; Τα παιδιά μαζί με τους συνοδούς τους θα το ανακαλύψουν μέσα από ένα φανταστικό μουσικό παιχνίδι! Με οδηγό τις μελωδίες του ζωντανού πιάνου και καβαλιέρους τα πινέλα και τα χρώματα, θα εξερευνήσουμε τον ρυθμό και θα φτιάξουμε τις πιο απίθανες «μουσικές μουτζούρες». Μέσα από αυτές θα ξετυλιχτούν ιστορίες γεμάτες χρώματα και σχήματα, δημιουργώντας μοναδικούς φανταστικούς κόσμους όπου η μουσική γίνεται ζωγραφιά και η τέχνη της όπερας συναντά την παιδική φαντασία.

Πληροφορίες:

Ημερομηνίες: Κυριακές 2 & 23 Νοεμβρίου 2025. Ώρα: 11.00-12.00. Ηλικίες: 3-5 ετών. Μάθετε περισσότερα εδώ

Κυριακές 9 & 30 Νοεμβρίου | Η Όπερα Γίνεται Παιχνίδι

Ένα βιωματικό μουσικοπαιδαγωγικό ταξίδι στον μαγικό κόσμο της όπερας και των ήχων περιμένει τα παιδιά με τους συνοδούς τους, στο Μουσείο Μαρία Κάλλας, παρέα με ένα πιάνο! Με έμπνευση τη φωνή και την προσωπικότητα της μεγάλης ντίβας, τα παιδιά θα βουτήξουν μέσα σε σκηνικά δωμάτια από τις 3 εμβληματικές όπερες : Νόρμα, Τόσκα, Τραβιάτα, θα παίξουν με τον ρυθμό, θα κινηθούν με τη φαντασία και στο τέλος θα εξερευνήσουν μουσικά όργανα Orff και θα δημιουργήσουν τη δική τους ομαδική μουσική σύνθεση με τη συνοδεία πιάνου.

Η όπερα γίνεται παιχνίδι και το παιχνίδι γίνεται έκφραση, συνεργασία και δημιουργία!

Σημαντική σημείωση: Δεν απαιτείται καμία προηγούμενη μουσική γνώση για συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Πληροφορίες:

Ημερομηνίες: Κυριακή, 9 & 30 Νοεμβρίου 2025. Ώρα: 11.30 – 12.30. Ηλικίες: 5-10 ετών. Μάθετε περισσότερα εδώ





Κυριακή 16 Νοεμβρίου | Άκου τη Μουσική!

Μια βιωματική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους στο Μουσείο Μαρία Κάλλας σε συνεργασία με το Εθνικό Ωδείο!

Ελάτε μαζί με τα παιδιά σε ένα ξεχωριστό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που συνδυάζει τη χαρά της μουσικής με την ανακάλυψη!

Στην καρδιά του μουσείου, το Michalis Brouzos trio (Μιχάλης Μπρούζος στη κιθάρα, Θωμάς Κοντογεώργης στο πιάνο και Μιχάλης Πορφύρης στο τσέλο), ένα τρίο καθηγητών και απόφοιτων του Εθνικού Ωδείου Αθηνών, παρουσιάζει μια βιωματική μουσική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους. Μια ξεχωριστή ευκαιρία για τα παιδιά και τους συνοδούς τους να γνωρίσουν από κοντά τα μουσικά όργανα, να τα αγγίξουν, να πειραματιστούν με τους ήχους και τις δονήσεις τους και να ανακαλύψουν τη χαρά του παιχνιδιού μέσα από τη μουσική.

Ελάτε να ακούσουμε, να νιώσουμε και να παίξουμε με τον ήχο στο Μουσείο Μαρία Κάλλας!

Πληροφορίες:

Ημερομηνίες: Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025. Ώρα: 11.30 – 12.30 μ.μ. Ηλικίες: 3-5 ετών Μάθετε περισσότερα εδώ

MCM BABIES

Κυριακή, 9 Νοεμβρίου 2025 | Οι υφές του θεάτρου στο μουσείο

Ένα αισθητηριακό θεατρικό ταξίδι: ένα πρωτότυπο βρεφικό πρόγραμμα που ζωντανεύει το θέατρο μέσα από την αφή, τον ήχο και την κίνηση.

Μέσα σε έναν ζεστό, ασφαλή και ειδικά διαμορφωμένο χώρο, τα βρέφη ανακαλύπτουν τον κόσμο της όπερας και της σκηνής μέσα από υλικά διαφορετικών υφών -βελούδο, τούλι, μετάξι- ενώ πειραματίζονται με μουσικές, θεατρικά αντικείμενα και μικρές ιστορίες εμπνευσμένες από τη φωνή της Μαρίας Κάλλας. Ένα θεατρικό μπαούλο ανοίγει, και μαζί του ανοίγει ένας κόσμος αισθήσεων και πρώιμης καλλιτεχνικής εμπειρίας.

Βρέφη και συνοδοί κινούνται, αλληλεπιδρούν, αγγίζουν, ακούν και συμμετέχουν σε αυτή την εμπειρία, ενεργοποιώντας ήπια τις αισθήσεις.

Πληροφορίες:

Ημερομηνία: Κυριακή, 9 Νοεμβρίου 2025. Ώρα: 9.30 – 10.15 π.μ. Ηλικίες: 8 μηνών έως 36 μηνών.

Μάθετε περισσότερα εδώ

Κεντρική φωτ.: Λήψη από το εσωτερικό του Μουσείου Μαρία Κάλλας. Πηγή: Eurokinissi/ Μιχάλης Παπανικολάου