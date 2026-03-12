«…ένας δρόμος θάλασσα»: Το ντοκιμαντέρ εσωτερικής παραγωγής της ΕΡΤ3 για την Ομάδα Αιγαίου στο 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

Με τη νέα αμιγώς εσωτερική παραγωγή 2025-2026 της ΕΡΤ3 «…ένας δρόμος θάλασσα /… One Road the Sea» σε σενάριο και σκηνοθεσία Βούλας Κωστάκη συμμετέχει η ΕΡΤ στο φετινό 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης – και μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του φεστιβάλ των Καννών «Cinando» – όπως επίσης και στο τμήμα των «Ανοιχτών Οριζόντων».

Μετά την αγαπημένη σειρά τριών επεισοδίων «Το Αιγαίο της Ζωής μας» (που συνεχίζει να προβάλλεται στο ERTFLIX), η ΕΡΤ3 δημιούργησε το νέο, ξεχωριστό ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στην Ομάδα Αιγαίου, ειδικά για το 28ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ.

Εκεί, ανάμεσα στην ανάγκη και τον άνθρωπο… ένας δρόμος θάλασσα!

Το «…ένας δρόμος θάλασσα» καταγράφει την πορεία και το έργο των εθελοντών της Ομάδας Αιγαίου που διασχίζουν τα κύματα για να δώσουν ουσιαστική φροντίδα και ελπίδα στους κατοίκους των ακριτικών νησιών μέσα από ιατρικές, ενημερωτικές, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δράσεις.

Ένα ντοκιμαντέρ που δεν μιλά μόνο για αποστολές, αλλά για ανθρώπους, προσφορά και δέσιμο ζωής.

Η περιγραφή στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Μακριά είναι εκεί που δεν θέλεις να πας. Μια αποστολή της ΕΡΤ3 εκεί όπου η θάλασσα ενώνει, εκεί όπου ο εθελοντισμός μετατρέπεται σε ταξίδι ζωής. 450 ναυτικά μίλια, 5.525 ιατρικές εξετάσεις, 18 ιατρικές ειδικότητες, 132 εθελοντές. Η κραυγή των νησιών και ο ψίθυρος της προσφοράς συναντιούνται στους ήχους του Αιγαίου.»

Προβολή Ντοκιμαντέρ

Σάββατο 14 Μαρτίου 2026

Ώρα: 19:00

Αίθουσα: Τόνια Μαρκετάκη

Στην Αποθήκη Δ, Λιμάνι Θεσσαλονίκης

Στη μοναδική αυτή προβολή, δεν θα είμαστε απλώς θεατές, αλλά συνταξιδευτές σε ένα ταξίδι που εδώ και 32 χρόνια αλλάζει ζωές και φωτίζει τις πιο αυθεντικές πλευρές του Αιγαίου.

Ευχαριστούμε τη σκηνοθέτιδα και σεναριογράφο του ντοκιμαντέρ Βούλα Κωστάκη και όλους τους συντελεστές της νέας εσωτερικής παραγωγής της ΕΡΤ3.

Στο Αιγαίο, οι αποστάσεις δεν μετριούνται σε μίλια, αλλά σε κύματα αγάπης.

Για επικοινωνία:

Τμήμα Προβολής & Επικοινωνίας: [email protected]

Για γενικές πληροφορίες: [email protected]