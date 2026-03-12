«Vladimir»: Η ερωτική εμμονή μέσα από τη σκοπιά μιας γυναίκας

Ποιος είναι ο Βλάντιμιρ; Είναι υπαρκτό πρόσωπο; Είναι απωθημένο; Είναι η ερωτική φαντασίωση μιας μεσόκοπης γυναίκας; Ένα αντίδοτο στην κοινοτοπία και τον χρόνο που κυλά;

Είναι ένας περισπασμός ή ένα φωτεινό σύννεφο έμπνευσης; Μήπως είναι ένα μυθιστόρημα που γράφεται καρέ-καρέ; Ό,τι κι αν αποδειχθεί ότι είναι, στην καινούρια σειρά του Netflix με τίτλο «Vladimir», ο ομώνυμος χαρακτήρας έχει τη μορφή ενός 29χρονου ακαδημαϊκού, πολύ γυμνασμένου, πολύ τρυφερού και ευγενικού με μια σχεδόν απρόσβλητη παιδικότητα και με μια εξαιρετική, πρώτη συγγραφική απόπειρα.

Ο τίτλος είναι μια αναφορά στα μυθιστορήματα που παίρνουν τον τίτλο τους από τις νεαρές γυναίκες, κορίτσι στην περίπτωση του Ναμπόκοφ, με τις οποίες έχει εμμονή ο άνδρας πρωταγωνιστής. «Vladimir» όπως «Λολίτα», «Νανά», «Μαντάμ Μποβαρί», «Ρεμπέκα».

Ο Βλάντιμιρ είναι άνδρας και παιδί, είναι σεξουαλική φαντασίωση για την «Μ», είναι ένα ξάφνιασμα που τη βγάζει από το τέλμα της προσωπικής και επαγγελματικής της ζωής. Είναι μια συγγραφέας χωρίς οίστρο. Νιώθει ότι όλα τα ατού της φυλλορροούν. Δεν είναι πια εκείνη που ήταν. Είναι μια μεγαλύτερη γυναίκα…

«Ίσως ποτέ να μην αποκτήσω ξανά εξουσία πάνω σε έναν άλλο άνθρωπο. Οι φοιτητές μου, που κάποτε έκαναν υπερπροσπάθεια για να με εντυπωσιάσουν, τώρα θεωρούν τη διδασκαλία μου ξεπερασμένη. Η κόρη μου, που κάποτε με λάτρευε, πλέον βρίσκει όλη την ύπαρξη μου, αρκούντως άχρηστη. Και ενώ κάποιος άνδρας μπορεί να μου κάνει μια χάρη από ευγένεια, δύσκολα θα είμαι ξανά η αιτία για μια αυθόρμητη στύση. Ως μεγαλύτερη γυναίκα, το πιο ντροπιαστικό απ’ όλα είναι, ότι θα έχω χάσει την ικανότητα να σαγηνεύω. Το βρίσκω πολύ λυπηρό. Εσείς;»

Με αυτό τον μονόλογο της «Μ», η οποία απευθύνεται στους θεατές, ανοίγει το πρώτο επεισόδιο του σίριαλ, που βασίζεται στο συγγραφικό ντεμπούτο της Τζούλια Μέι Τζόνας με τίτλο «Vladimir». Tο μυθιστόρημα βρέθηκε στις λίστες με τα καλύτερα βιβλία της χρονιάς των NPR, Washington Post, People, Vulture, Guardian, Vox, Kirkus Reviews, Newsweek, LitHub και της Δημόσιας Βιβλιοθήκης της Νέας Υόρκης.

Ένα ζευγάρι καθηγητών στο Πανεπιστήμιο μια αμερικανικής, ήσυχης, επαρχιακής πόλης. Ειδυλλιακή φύση και φροντισμένη πανεπιστημιούπολη. Η «Μ», η γυναίκα δεν έχει όνομα, μόνο αρχικό, είναι παντρεμένη με τον Τζον. Είναι και οι δύο καθηγητές. Και οι δύο συγγραφείς. Έχουν αποκτήσει μια κόρη. Η κόρη είναι δικηγόρος. Ο γάμος τους είναι «ανοικτός», αυτό είχαν συμφωνήσει.

Όταν κάποια στιγμή ο Τζον ζητάει από την «Μ» να αναθεωρήσουν και να κλείσουν τις ανοιχτές πόρτες του γάμου τους, εκείνη του υπενθυμίζει ότι εκείνος είχε ήδη εξωσυζυγικές σχέσεις και για αυτό τον λόγο ο γάμος τους έπαψε να είναι «κλειστός». Βροχή οι καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση από έξι φοιτήτριες.

Ο Τζον, χαρισματικός καθηγητής, κατηγορείται ότι, προ δεκαετίας, είχε συναινετικές μεν, ανάρμοστες δε, σχέσεις με φοιτήτριες, οι οποίες τον έβλεπαν σαν θεό, όπως αντιμετώπιζαν στα 18 ή στα 20 τους, τους περισσότερους καθηγητές. Παραδέχονται ότι οι σχέσεις ήταν συναινετικές, αλλά εκείνος- τον οποίο περιγράφουν ως γοητευτικό- ασκούσε εξουσία πάνω τους και ότι εκμεταλλεύτηκε το ευάλωτο της ηλικίας τους και της θέσης τους.

Το σκάνδαλο ξεσπά. Το Πανεπιστήμιο δεν ανέχεται τέτοιες συμπεριφορές και εκείνος κινδυνεύει με ατιμωτική απόλυση, λίγους μήνες πριν βγει στη σύνταξη. Πρακτικά κινδυνεύει να χάσει τη σύνταξη του. Αλλά οι παλιές «συνήθειες» δεν κόβονται…

Ο «Vladimir» είναι όσα δεν είναι ο Τζον ( εξαιρετικός ο Τζον Σλάτερι) και όλα όσα χρειάζεται στη συγκεκριμένη φάση της ζωής της η «Μ», την υποδύεται η Ρέιτσελ Βάις, η οποία δίνει ρεσιτάλ ερμηνείας. Παθαίνει εμμονή με τον νεαρό, νεοαφιχθέντα καθηγητή. Η ίδια δεν παίρνει θέση κατά του συζύγου της όταν ξεσπά το σκάνδαλο με τις καταγγελίες σε βάρος του.

Δεν βγαίνει να τον καταδικάσει ούτε τοποθετείται, αλλά μετά από την αφόρητη πίεση που νιώθει αποφασίζει να απαντήσει στις ερωτήσεις των φοιτητών. Το «cancel» είναι αυτόματο, διότι δεν γίνεται κατανοητή. Δεν ακολουθεί τους κανόνες της πολιτικής ορθότητας, δεν τους λέει αυτά που θέλουν να ακούσουν, ούτε τους δίνει μασημένη τροφή.

Όταν μιλάει για τον ανοιχτό της γάμο, προσκρούει στην παραδοξότητα ενός κύματος νεοπουριτανισμού και δογματικών αντιλήψεων, από υπερασπιστές του αυτοπροσδιορισμού και της αυτοδιάθεσης. Η δύναμη των φοιτητών να καθορίζουν τις τύχες των καθηγητών τους-όχι μόνο μέσω καταγγελιών για σεξουαλική παρενόχληση αλλά και επιλέγοντας να εγγραφούν σε ένα μάθημα αντί για κάποιο άλλο-αποτελεί ένα ακόμη νήμα στον ολοένα και πιο πυκνό αφηγηματικό ιστό.

Τον ρόλο του Βλάντιμιρ κρατά ο Λίο Γούντολ. Ο τίτλος της σειράς αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο το έργο ανατρέπει, με παιγνιώδη διάθεση, τη συνηθισμένη αφήγηση.

«Ο τίτλος είναι μια αναφορά στα μυθιστορήματα που παίρνουν τον τίτλο τους από τις νεαρές γυναίκες με τις οποίες έχει εμμονή ο άνδρας πρωταγωνιστής», λέει η συγγραφέας Τζούλια Μέι Τζόνας, η οποία είναι δημιουργός, σεναριογράφος και εκτελεστική παραγωγός της σειράς. «Εδώ, το πρόσωπο που γίνεται αντικείμενο αυτής της εμμονής είναι εκείνο για το οποίο θα μιλήσουμε και ήθελα να αντιστρέψω την οπτική, παρουσιάζοντας την ιστορία μέσα από τη σκοπιά μιας γυναίκας».

Η εμμονή της «Μ» με τον Βλάντιμιρ εκτροχιάζεται και το τέλος είναι απρόβλεπτο και εύφλεκτο. Τον επίλογο τον γράφει ο ίδιος ο τηλεθεατής. Έχει βρει άλλωστε τη μούσα του…