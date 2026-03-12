Έκθεση του Χρήστου Αντωναρόπουλου στον Καπόπουλο

Ξεκίνησε στου Καπόπουλου στο Κολωνάκι (Σκουφά 5), έκθεση του Χρήστου Αντωναρόπουλου με τίτλο «Ενοχικός πατριωτισμός – Made in Greece». Μήνας εθνικής επετείου και ο ζωγράφος φέρνει στο αθηναϊκό κέντρο ήρωες και σύμβολα «για να απενοχοποιήσει ή για να βάλει στο επίκεντρο την αγάπη του για την πατρίδα».

Ο Χρήστος Αντωναρόπουλος είναι ένας ανήσυχος δημιουργός που κοιτάζει την παράδοση και την προσεγγίζει μέσα από ένα εξπρεσιονιστικό πρίσμα. Ο ίδιος, μέσα από τα έργα του, μοιράζεται το ερώτημα: «πώς μπορείς να βρεις τη δύναμη και τα επιχειρήματα για να υπερασπιστείς την πληγωμένη αξιοπρέπεια της χώρας σου, διασώζοντας ταυτόχρονα τη δική σου προσωπική αξιοπρέπεια και ακεραιότητα;»

Έργα του Χρήστου Αντωναρόπουλου

Με καταγωγή από τα Φιλιατρά Μεσσηνίας και σπουδές στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Αθήνας, ο Αντωναρόπουλος διακρίνεται για τη δύναμη της χειρονομίας, την πυκνότητα και την ευαισθησία της. Η ζωγραφική στο έργο του, ξεφεύγει από τα στενά όρια του τελάρου. Χρησιμοποιώντας υλικά όπως το plexiglass, το μέταλλο και τον φωτισμό LED, μετατρέπει την εικόνα σε μια εμπειρία, όπου το φως δεν είναι απλώς στοιχείο αναπαράστασης, αλλά «πρωταγωνιστής».

Οι δημιουργίες του, εμπνευσμένες από τη μυθολογία, την ιστορία της τέχνης αλλά και τη σύγχρονη ποπ κουλτούρα, φέρουν έναν έντονο συμβολισμό και μια «εκρηκτική» διάθεση. Ο Αντωναροπουλος είναι ένας πρωτογενής δημιουργός. Ανανεώνει συνεχώς την γραφή του μέσα από την ουσία της τέχνης και όχι με την επανάληψη.

Έργο του Χρήστου Αντωναρόπουλου

Όπως επισημαίνουν κριτικοί τέχνης, το φως στα έργα του λειτουργεί ως λύτρωση, προσφέροντας μια διέξοδο από τη «δικτατορία της θνητότητας». Ο ίδιος πειραματίζεται ακατάπαυστα: από τις κλασικές ελαιογραφίες μέχρι τις περίπλοκες μικτές τεχνικές, η πορεία του είναι μια διαρκής αναζήτηση μέσα από το χρώμα και τη σύνθεση.

Η παρουσία του σε διεθνείς διοργανώσεις, όπως η Biennale της Sharjah (όπου τιμήθηκε η ελληνική συμμετοχή) και οι πολυάριθμες εκθέσεις του σε κορυφαίες γκαλερί, επιβεβαιώνουν τη θέση του ανάμεσα στους πρωτοπόρους σύγχρονους Έλληνες εικαστικούς.

Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 26/3