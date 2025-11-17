Το «All I Want for Christmas Is You» βρέθηκε στο Billboard Hot 100 ήδη από το Halloween

Νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά βρέθηκε στο Billboard Hot 100 το θρυλικό τραγούδι «All I Want for Christmas Is You», το οποίο βρέθηκε στην 31η θέση στο chart της 15ης Νοεμβρίου. Η επανείσοδός του στο Billboard Hot 100 οφείλεται εν μέρει στην έντονη δραστηριότητα που καταγράφηκε ήδη από το Halloween, καθώς η περίοδος μέτρησης ξεκίνησε στις 31 Οκτωβρίου. Συγκεκριμένα κατέγραψε στις ΗΠΑ, 9,9 εκατομμύρια streams, 942.000 ραδιοφωνικές μεταδόσεις και περίπου 1.000 πωλήσεις από τις 31 Οκτωβρίου έως τις 6 Νοεμβρίου, σύμφωνα με τη Luminate.

Σημειωτέον ότι τα εν λόγω νούμερα είναι σχεδόν τα ίδια σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Ωστόσο, όπως ανέφερε ο Andrew Unterberger του Billboard, η φετινή πρόωρη επιστροφή του τραγουδιού μαζί με το «Thriller» του Μάικλ Τζάκσον (Michael Jackson) στο Top 10 το ίδιο διάστημα, συνδέεται και με τα μειωμένα streams για τις τρέχουσες επιτυχίες καθώς και με το νέο κανόνα του Hot 100 που «απομακρύνει» πιο γρήγορα τα τραγούδια που παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στα charts, βοηθώντας έτσι να δημιουργηθεί χώρος για τα Χριστουγεννιάτικα κλασικά κομμάτια.

Υπενθυμίζεται ότι το «All I Want for Christmas Is You», αν και κυκλοφόρησε το 1994 χρειάστηκαν να περάσουν 23 χρόνια για να μπει για πρώτη φορά στο Top 10 ενώ κατέκτησε την κορυφή, τον Δεκέμβριο του 2019. Έκτοτε, κυριαρχεί σε κάθε εορταστική περίοδο. Έχει παραμείνει στην κορυφή συνολικά 18 εβδομάδες, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση στη λίστα με τη μεγαλύτερη παραμονή στην ιστορία του Billboard Hot 100. Επιπλέον, είναι η 19η νούμερο ένα επιτυχία της Μαράια Κάρεϊ ενώ κατέχει την πρώτη θέση της λίστας των «Greatest of All Time Holiday Songs».