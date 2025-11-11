Michael Jackson: Στο Top 10 του Billboard Hot 100 επέστρεψε το «Thriller»

Δεκαέξι χρόνια μετά τον θάνατό του, η κληρονομιά του «βασιλιά της ποπ», Michael Jackson, συνεχίζει να γράφει ιστορία, καθώς το κλασικό τραγούδι-ορόσημο του 1982, «Thriller», επέστρεψε στο Top 10 του Billboard Hot 100, σκαρφαλώνοντας στη δέκατη θέση από την 32η αμέσως μετά την περίοδο του Halloween.

Το εντυπωσιακό αυτό επίτευγμα έρχεται να επιβεβαιώσει την αδιαμφισβήτητη διαχρονικότητα του Jackson, καθώς τον καθιστά τον πρώτο καλλιτέχνη στην ιστορία που σημειώνει επιτυχίες στο Top 10 σε έξι διαφορετικές δεκαετίες, από τη δεκαετία του ΄70, του ΄80, του ΄90, του ΄00, του ΄10 και τώρα τη δεκαετία του ΄20. Με αυτό το νέο ορόσημο, ο Jackson ξεπέρασε τον Andy Williams, ο οποίος απεβίωσε το 2012 και κατείχε το ρεκόρ των πέντε δεκαετιών.

Το τραγούδι «Thriller», το οποίο αρχικά είχε φτάσει στο Νο.4 το 1983, συγκέντρωσε 14 εκατομμύρια streams και 9,3 εκατομμύρια ραδιοφωνικές ακροάσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία της Luminate.

Όπως αναφέρει το Variety, η συγκλονιστική επιστροφή του «Thriller» στο Billboard Hot 100 συμπίπτει με την πρόσφατη κυκλοφορία του τρέιλερ για τη βιογραφική ταινία, «Michael» του Antoine Fuqua, που αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες και σε IMAX στις 24 Απριλίου 2026.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «το ''Michael'' εξερευνά το ταξίδι του παγκοσμίου φήμης καλλιτέχνη, μέχρι να αποκτήσει τον τίτλο του «βασιλιά της ποπ», προσφέροντας μια οικεία ματιά στη ζωή και την παρακαταθήκη που άφησε πίσω του ένας από τους πιο επιδραστικούς και πρωτοπόρους καλλιτέχνες που έχει γνωρίσει ο κόσμος».

Η πρώτη επίσημη σόλο «σφραγίδα» του σταρ στο Top 10 του Billboard Hot 100 ήρθε τον Νοέμβριο του 1971 με το τραγούδι «Got to Be There». Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, έχει συγκεντρώσει 30 επιτυχίες στο Τop 10, συμπεριλαμβανομένων 13 που έφτασαν στην κορυφή. Μέχρι αυτή την εβδομάδα, η τελευταία του εμφάνιση στην κορυφαία δεκάδα ήταν το 2018, με τη συμμετοχή του στο τραγούδι «Don't Matter to Me» του Drake.