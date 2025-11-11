Aγορές: Η διάθεση για ρίσκο επιστρέφει - Παραμένει ευάλωτη η ψυχολογία

Επέστρεψε η διάθεση ρίσκου στις αγορές καθώς το μεγαλύτερο κυβερνητικό shutdown στην αμερικανική ιστορία ενδεχομένως να τερματιστεί μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί εμφανίζονται έτοιμοι να συμβιβαστούν, ανοίγοντας τον δρόμο για να αποκατασταθεί η χρηματοδότηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. (σ.σ: Περισσότερες λεπτομέρειες για τη σημασία που έχει για την αμερικανική οικονομία να λήξει τώρα το κυβερνητικό shutdown των ΗΠΑ μπορείτε να διαβάσετε εδώ).

Η συμφωνία της Δευτέρα προβλέπει την επαναλειτουργία της κυβέρνησης τον Ιανουάριο, την αντιστροφή ορισμένων από τις πρόσφατες μαζικές απολύσεις σε ομοσπονδιακό επίπεδο, μέτρα προστασίας για τους κυβερνητικούς υπαλλήλους, ενώ υπενθυμίζουμε ότι δεν περιλαμβάνει παράταση των επιδοτήσεων του νόμου περί προσιτής υγειονομικής περίθαλψης (Affordable Care Act).

Είμαστε λοιπόν υπό αναμονή της τελικής ψηφοφορίας στη Γερουσία για το νομοσχέδιο χρηματοδότησης, καθώς και της ψηφοφορίας από τη Βουλή, με τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, τον Ρεπουμπλικάνο Μάικ Τζόνσον, να παροτρύνει από χθες τα μέλη της Βουλής να αρχίσουν να ταξιδεύουν στην πρωτεύουσα της χώρας, προκειμένου να διεξαχθεί η ψηφοφορία για την τελική συμφωνία το συντομότερο δυνατό, κάποια στιγμή αυτή την εβδομάδα.

Ο τερματισμός του shutdown μεταξύ άλλων θα ανοίξει τον δρόμο στις κυβερνητικές υπηρεσίες για να αρχίσουν να δημοσιεύουν πάλι τις μακροοικονομικές ανακοινώσεις που είναι απαραίτητες για τη Fed προκειμένου να αποκτήσει ορατότητα και να χαράξει την πορεία της νομισματικής πολιτικής στην επόμενη συνεδρίαση της στις 9 και 10 Δεκεμβρίου.

Οι περισσότεροι αναλυτές περιμένουν άλλη μία μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης ως αντίστοιχη συνέχεια των μειώσεων του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου, με τον διοικητή της Fed, Στίβεν Μίραν, να απογειώνει χθες τη διάθεση των επενδυτών δηλώνοντας ότι μια μείωση κατά μισή μονάδα για τον Δεκέμβριο είναι ίσως πιο «κατάλληλη».

Η δήλωση αυτή ήταν ιδιαίτερα υποστηρικτική για τον χρυσό, ο οποίος ύστερα από τη διόρθωση έως τον μέσο κινητό των 9 εβδομάδων σημειώνει άνοδο πέριξ των 4140 δολαρίων/ουγγιά. Σημαντικό τεχνικό σημείο για το ανοδικό momentum είναι η διακράτηση των 4050 δολαρίων/ουγγιά.

Την ίδια στιγμή η περίοδος των αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου οδεύει προς το τέλος της με το ισοζύγιο των καλών αποτελεσμάτων να παραμένει υπέρ του δέοντος θετικό. Από τις 446 εταιρείες του S&P 500 που έχουν ανακοινώσει μέχρι σήμερα τα αποτελέσματα τους, το 83% κατάφερε να ξεπεράσει τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Διόρθωση ήταν και πέρασε;

O Νοέμβριος σαφώς δεν μπήκε με το δεξί για τα περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου με τους επενδυτές να ανησυχούν κυρίως για μια πιθανή φούσκα των μετοχών της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Την περασμένη εβδομάδα, ο τεχνολογικός Nasdaq σημείωσε τη χειρότερη εβδομάδα του μετά το sell-off του Απριλίου, όταν ανακοίνωσε ο Τραμπ τη νέα δασμολογική πολιτική των ΗΠΑ.

Όμως, υπενθυμίζουμε ότι οι μέσοι κινητοί των 50 ημερών διακρατήθηκαν, διατηρώντας προς το παρόν αναλλοίωτο το τεχνικό μοτίβο του πρόσφατου ανοδικού κύματος.

Οι ανησυχίες της περασμένης εβδομάδας περί αυξημένων αποτιμήσεων σε ένα σημαντικό κομμάτι των χρηματιστηριακών ταμπλό δεν ήταν εύλογες λοιπόν;

Κάθε άλλο, όμως, όσο τα αποτελέσματα παραμένουν υποστηρικτικά και δεν προκύπτει κάποιο αιφνίδιο μεγάλο αρνητικό γεγονός, οι ταύροι δεν φαίνονται έτοιμοι να αποσυρθούν από τις αγορές.

Αυτό φάνηκε από την ανοδική αντίδραση των αγορών μόλις οι εξελίξεις έδειξαν ότι είμαστε κοντά στην εξάλειψη μίας εκ των τριών μεγάλων ανησυχιών αυτής της περιόδου, ήτοι της διάρκειας αμερικανικού shutdown.

Στη ζυγαριά λοιπόν των ταύρων έχει μπει η επαναλειτουργία της κυβέρνησης, ο νόμος One Big Beautiful Bill Act, η διαφαινόμενη αύξηση των εταιρικών κερδών κατά 13% σε ετήσια βάση – έχουμε ακόμα βέβαια σε αναμονή τα αποτελέσματα του μεγαλύτερου βαρόμετρου της αγοράς, την Nvidia – και η εποχικότητα. Όλα αυτά λειτουργούν ως ούριος άνεμος για τα περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου μέχρι το τέλος του έτους, πάντα όμως μέσα σε ένα περιβάλλον υψηλών αποτιμήσεων και υψηλού χρέους, που νομοτελειακά εφεξής θα διατηρήσει τη μεταβλητότητα σε υψηλά επίπεδα.

H σκυτάλη περνάει και πάλι στο εταιρικό γήπεδο - Η περίπτωση της AMD

Σήμερα Τρίτη τα μάτια όλων στη Wall θα είναι στην πρώτη έπειτα από τρία χρόνια Financial Analyst Day της AMD, με τους αναλυτές να εκτιμούν ότι η εταιρεία κατασκευής τσιπ θα ανταποκριθεί στις υψηλές προσδοκίες της αγοράς.

Οι μετοχές της AMD έχουν σημειώσει άνοδο φέτος της τάξης του 102%, χάρη στις συνεργασίες της εταιρείας με τεχνολογικούς κολοσσούς, όπως η OpenAI και η Oracle .

Την προηγούμενη εβδομάδα η εταιρεία ανακοίνωσε εντυπωσιακά αποτελέσματα τα οποία ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Τα έσοδα το τρίτο τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 36% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν στα 1,24 δισ. δολάρια ή 75 σεντς ανά μετοχή, από 771 εκατομμύρια δολάρια ή 47 σεντς ανά μετοχή, ένα χρόνο νωρίτερα.

Για το τέταρτο τρίμηνο, η AMD αναμένει έσοδα περίπου 9,6 δισ. δολαρίων, υποδηλώνοντας αύξηση 25%.

Όμως οι επενδυτές εστίασαν περισσότερο στις προβλέψεις για το προσαρμοσμένο μικτό περιθώριο κέρδους στο τρέχον τρίμηνο οι οποίες ήταν... σύμφωνες με τις προσδοκίες.

Παρά το γεγονός, λοιπόν, ότι οι αναλυτές παρέμειναν αισιόδοξοι για τη μετοχή, με τιμή-στόχο τα 267,02 δολάρια, εντούτοις την προηγούμενη εβδομάδα έγραψε απώλειες της τάξης του 10% λόγω ότι το guidance της εταιρείας για το μικτό περιθώριο τέταρτου τριμήνουν δεν ξεπέρασε τις προβλέψεις! Αυτό και μόνο αποκαλύπτει το περιβάλλον εξαιρετικά υψηλών προσδοκιών στο οποίο έχουμε εισέλθει.

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, είναι σχεδόν απίθανο να μην είναι ευμετάβλητη η επενδυτική ψυχολογία και άρα η διάθεση ανάληψης ρίσκου.

Mέσα από αυτή την οπτική γωνία, γίνεται κατανοητό ότι αν σήμερα η AMD δεν σταθεί στο ύψος αυτών των υψηλών προσδοκιών, θα επηρεάσει ενδεχομένως τη στάση της επενδυτικής κοινότητας όχι μόνο όσον αφορά τη μετοχή της, αλλά και το υπόλοιπο χρηματιστηριακό ταμπλό.

Φανταστείτε πόσο θα κορυφωθεί η μεταβλητότητα της αγοράς γύρω από την ημερομηνία της 19ης Νοεμβρίου, όπου θα ανακοινώσει αποτελέσματα η πιο πολύτιμη εταιρεία του πλανήτη, η Nvidia.

Αποποίηση Ευθύνης

Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, καμία διασφάλιση δε δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.

[email protected]