Ζ. Κωνσταντοπούλου για βιβλίο Τσίπρα: Χαίρομαι που ένας προδότης καταγράφει ότι τον δυσκόλεψα στην προδοσία

Άκρως καυστική η πρώτη αντίδραση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, σε όσα της καταλογίζει ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του με τίτλο «Ιθάκη».

Σε παρέμβασή της στην Ολομέλεια, κατά την επετειακή αναφορά για την Επέτειο της Εθνικής Αντίστασης, εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά του πρώην πρωθυπουργού, ξεκαθαρίζοντας πάντως πως θα διαβάσει το βιβλίο του.

«Πρόκειται για τον πρωθυπουργό που πρόδωσε την πιο ιερή λαϊκή ετυμηγορία, την εντολή του δημοψηφίσματος. Ο λαός έχει προδοθεί πολλές φορές. Θα διαβάσω το βιβλίο, αλλά από όσα έχουν κυκλοφορήσει, χαίρομαι που ένας προδότης καταγράφει ότι τον δυσκόλεψα στην προδοσία.

Δέσμευση και παρακαταθήκη μας είναι να μην διευκολύνουμε την προδοσία», ανέφερε από το βήμα της Ολομέλειας, δεσμευόμενη πως θα επανέλθει σύντομα με νέες απαντήσεις. Τέλος, χαρακτήρισε «κορυφαία πράξη προδοσίας», την πώληση των υποδομών και των σιδηροδρόμων.