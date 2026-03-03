Υπόθεση κατασκοπείας στη Σούδα: Στο Αυτόφωρο ο Γεωργιανός-Συνεχίζονται οι έρευνες

Κατηγορούμενος για παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές ο Γεωργιανός, αζερικής καταγωγής, που προσήχθη χθες ως ύποπτος κατασκοπευτικής δράσης στη Σούδα.

Όσον αφορά στην υπόθεση της Σούδας, η δικογραφία, που αφορά κατηγορία για κατασκοπεία, παραμένει στην Αντιτρομοκρατική προς περαιτέρω διερεύνηση.

Υπενθυμίζεται πως η προσαγωγή του Γεωργιανού έγινε στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, ενώ βρισκόταν υπό παρακολούθηση εδώ και μήνες από αξιωματούχους της ΕΥΠ.

Στην κατοχή του βρέθηκαν φωτογραφίες του αμερικανικού αεροπλανοφόρου USS Gerald Ford (κεντρική φωτογραφία από τον απόπλου από την Σούδα, στις 26 Φεβρουαρίου), ενώ λάμβανε πληροφορίες απευθείας από το Ιράν μέσω εφαρμογής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΕΥΠ ήδη έχει παραδώσει στην ΕΛΑΣ τα στοιχεία που έχει στη διάθεση της για τις κινήσεις του 36χρονου. Παράλληλα, οι ελληνικές Αρχές ασφαλείας βρίσκονται σε συνεργασία με τις ξένες υπηρεσίες για διερεύνηση των δραστηριοτήτων και των επαφών του κρατούμενου.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 36χρονος εντοπίστηκε από την ΕΥΠ στο πλαίσιο των στοχευμένων ελέγχων και παρακολουθήσεων που πραγματοποιούνται με εντατικότερο ρυθμό τον τελευταίο χρόνο στις εισόδους της χώρας και τέθηκε υπό επιτήρηση από τις 3 Φεβρουαρίου που έφτασε στη Σούδα.