Υπ. Μετανάστευσης: Ανακαλείται το καθεστώς πρόσφυγα του προέδρου της Πακιστανικής Κοινότητας Τζαβέντ Ασλάμ

Ο πρόεδρος της Πακιστανικής Κοινότητας στην Ελλάδα, Τζαβέντ Ασλάμ είναι ανάμεσα σε αυτούς των οποίων το καθεστώς πρόσφυγα ανακαλείται μετά την οδηγία που έχει δώσει ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης για επανεξέταση υποθέσεων διεθνούς προστασίας.

Όπως έγινε γνωστό, ανακλήθηκε το άσυλο σε 33 μετανάστες μέσα σε δύο εβδομάδες καθώς ο κ. Πλεύρης έδωσε εντολή για επανεξέταση εκατοντάδων περιπτώσεων.

Σημειώνεται πως κατά την περίοδο 2013–2020 πραγματοποιήθηκαν συνολικά μόλις 19 ανακλήσεις καθεστώτων διεθνούς προστασίας. Αντιθέτως, κατά την περίοδο 2021–2025 οι ανακλήσεις ανήλθαν σε 583, ενώ για το 2026 έχουν ήδη δρομολογηθεί επιπλέον 47 περιπτώσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο το 2025 καταγράφηκαν 196 ανακλήσεις, αριθμός που υπερβαίνει πολλαπλάσια το σύνολο ολόκληρης της επταετίας 2013–2020. Η σύγκριση αυτή καταδεικνύει τη ριζική αλλαγή στον ρυθμό και στην ένταση εφαρμογής της διαδικασίας ανακλήσεων.

Σημαντική αύξηση στις ανακλήσεις καθεστώτων διεθνούς προστασίας καταγράφεται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, αποτυπώνοντας μια σαφή μεταβολή στην εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, την περίοδο 2013–2020 πραγματοποιήθηκαν μόλις 19 ανακλήσεις ασύλου, ενώ την πενταετία 2021–2025 ο αριθμός εκτινάχθηκε στις 583. Μόνο το 2025 καταγράφηκαν 196 ανακλήσεις, υπερβαίνοντας πολλαπλάσια το σύνολο της προηγούμενης επταετίας, ενώ για το 2026 έχουν ήδη δρομολογηθεί 47 νέες υποθέσεις.

Προτεραιότητα η αυστηρή εφαρμογή του πλαισίου

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, από την ανάληψη των καθηκόντων του τον Ιούλιο του 2025, έθεσε ως βασική προτεραιότητα την πλήρη και αυστηρή εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου. Στο πλαίσιο αυτό, δόθηκε εντολή για συστηματική επανεξέταση φακέλων διεθνούς προστασίας, όπου υπάρχουν αντικειμενικά στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν σε ανάκληση του καθεστώτος ασύλου.

Πότε προβλέπεται η ανάκληση ασύλου

Σύμφωνα με το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο, η ανάκληση καθεστώτος διεθνούς προστασίας προβλέπεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις:

όταν το πρόσωπο συνιστά κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια,

όταν αποτελεί απειλή για την κοινωνία κατόπιν τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης,

όταν έχει σημειωθεί ουσιώδης και μόνιμη μεταβολή των συνθηκών στη χώρα καταγωγής, με αποτέλεσμα να μην υφίστανται πλέον οι λόγοι χορήγησης ασύλου.

Πηγές του Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου υπογραμμίζουν ότι κάθε υπόθεση εξετάζεται εξατομικευμένα, με πλήρη σεβασμό στις εγγυήσεις του κράτους δικαίου, επισημαίνοντας ότι η διαδικασία δεν έχει τιμωρητικό χαρακτήρα, αλλά λειτουργεί ως μηχανισμός διαρκούς ελέγχου της νομιμότητας.

Πρόσφατες υποθέσεις και χώρες προέλευσης

Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο τις τελευταίες δύο εβδομάδες κινήθηκε η διαδικασία ανάκλησης για 33 πολίτες τρίτων χωρών, με καταγωγή –μεταξύ άλλων– από τη Συρία, το Πακιστάν, την Αίγυπτο και το Ιράκ.

Όπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές, η έντονη αύξηση των ανακλήσεων αντικατοπτρίζει μια πιο ενεργητική αξιοποίηση των διαθέσιμων νομικών εργαλείων, με στόχο την εξισορρόπηση ανάμεσα στην προστασία όσων πραγματικά δικαιούνται άσυλο και τη διασφάλιση της εθνικής ασφάλειας και της κοινωνικής συνοχής.