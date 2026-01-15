Υπ. Εργασίας: Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τις Συλλογικές Συμβάσεις

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τίτλο «Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την Ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας» από την υπουργό Νίκη Κεραμέως, το οποίο ενσωματώνει την ιστορική Εθνική Κοινωνική Συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης και των εθνικών κοινωνικών εταίρων λίγες εβδομάδες μετά την υπογραφή της.

Η κ. Κεραμέως δήλωσε:

«Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Η συμφωνία αυτή οδηγεί σε περισσότερες και ευκολότερα επεκτάσιμες Συλλογικές Συμβάσεις, μέσω των οποίων οι εργαζόμενοι θα δουν υψηλότερους μισθούς και θα εργάζονται με καλύτερους όρους και με υψηλότερη προστασία, οι επιχειρήσεις θα απολαμβάνουν μεγαλύτερη σταθερότητα και όλη η αγορά εργασίας θα ρυθμίζεται από σαφείς κανόνες. Η σημασία της όμως υπερβαίνει το πεδίο των εργασιακών σχέσεων. Αφορά τη λειτουργία της Δημοκρατίας μας. Αποδεικνύει ότι το κράτος μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για την εύρεση πεδίων σύγκλισης και ως εγγυητής εμπιστοσύνης. Ότι ο διάλογος, όταν είναι πραγματικός και όχι προσχηματικός, μπορεί να γίνει εργαλείο ανάπτυξης, σταθερότητας και κοινωνικής συνοχής».

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει συνολικά 16 άρθρα και θα παραμείνει σε δημόσια διαβούλευση έως τις 28 Ιανουαρίου.

Τα σχόλια που θα υποβληθούν θα ληφθούν υπ' όψιν για τη διαμόρφωση του τελικού κειμένου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι βασικοί άξονες του νομοσχεδίου είναι οι εξής:

1. Πιο εύκολη επέκταση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (ΣΣΕ)

Μείωση του απαιτούμενου ποσοστού κάλυψης

Σήμερα, η επέκταση μίας ΣΣΕ είναι δυνατή μόνο εφόσον δεσμεύει εργοδότες που απασχολούν ποσοστό μεγαλύτερο του 50% των εργαζομένων του κλάδου ή του επαγγέλματος.

Με την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία, το ποσοστό αυτό μειώνεται από 50% σε 40%.

Δημιουργείται μία νέα δυνατότητα για την επέκταση Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. Το ποσοτικό κριτήριο του 40% δεν θα εξετάζεται καθόλου, όταν την ΣΣΕ συνυπογράφουν Εθνικοί Κοινωνικοί Εταίροι.

Δυνατότητα στη ΓΣΕΕ να μπορεί να συνάπτει ή να συνυπογράφει κλαδικές ΣΣΕ επικουρικά, εφόσον προσκληθεί από μέλος της να το κάνει, ώστε να εφαρμόζεται η νέα δυνατότητα της επέκτασης.

Προσδιορισμός πεδίου εφαρμογής ΣΣΕ για τον εντοπισμό του πεδίου της επέκτασης με την αναφορά στο κείμενο των κλαδικών ΣΣΕ των ΚΑΔ και άλλων στοιχείων που προσδιορίζουν τον εκάστοτε κλάδο.

Λειτουργικά Μητρώα Οργανώσεων (ΓΕΜΗΣΟΕ και ΓΕΜΗΟΕ) για τον εντοπισμό του ποσοστού κάλυψης.

Μείωση των στοιχείων που απαιτούνται για την εγγραφή στα απολύτως απαραίτητα.

Επαναπροσδιορισμός των έννομων συνεπειών που συνεπάγεται η μη εγγραφή στα Μητρώα - Μη αναστολή των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη συνδικαλιστική δράση.

Η εγγραφή οργάνωσης απαιτείται μόνο για την επέκταση μιας ΣΣΕ και για την προσφυγή στον Ο.ΜΕ.Δ..

Τα εκλογικά έγγραφα θα παραδίδονται από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις στο Πρωτοδικείο, αντί για το Μητρώο.

2. Πλήρης προστασία των εργαζομένων, μετά τη λήξη των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας

Όλοι οι όροι μίας ΣΣΕ που αφορούν τους εργαζόμενους εξακολουθούν να ισχύουν και μετά τη λήξη της.

Παράταση για τρεις μήνες στις ΣΣΕ.

Μετά το τρίμηνο, εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι της ΣΣΕ μέχρι τη σύναψη νέας συλλογικής ή ατομικής σύμβασης εργασίας (πλήρης μετενέργεια).

Καταργείται η μνημονιακή ρύθμιση για τη μερική μετενέργεια, που ισχύει από το 2012.

Επαναφέρεται το προμνημονιακό καθεστώτος της πλήρους μετενέργειας.

Προστασία των νεοπροσλαμβανόμενων. Καλύπτονται από τη ΣΣΕ και όσοι εργαζόμενοι προσλαμβάνονται κατά την τρίμηνη παράτασή της.

3. Επιτάχυνση διαδικασιών σε περίπτωση διαφωνίας εργαζομένων και εργοδοτών

Μηχανισμός προελέγχου των μονομερών αιτήσεων προσφυγής στη Μεσολάβηση και στη Διαιτησία.

Σύσταση και λειτουργία τριμελούς επιτροπής στον Ο.ΜΕ.Δ..

Έλεγχος αυστηρά και μόνο των νόμιμων προϋποθέσεων για μονομερή προσφυγή.

Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου Παραδεκτού: ένας Καθηγητής Νομικής Σχολής Εργατικού Δικαίου, ένας Καθηγητής Οικονομικών και ένας αφυπηρετήσας δικαστής ανώτατου δικαστηρίου.

Θα επιλέγονται με θητεία από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.ΜΕ.Δ..

Κατάργηση του δεύτερου βαθμού διαιτησίας του Ο.ΜΕ.Δ. για τη γρηγορότερη επίλυση διαφορών και διατήρηση της δυνατότητας δικαστικής προσβολής της διαιτητικής απόφασης.

Το νομοσχέδιο έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.opengov.gr/minlab/?p=6327