Α. Τζιτζικώστας στην εκδήλωση «Route 2025»: Το αεροδρόμιο της Αθήνας είναι το πρώτο ενεργειακά αυτόνομο στην Ελλάδα

Επίσκεψη στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» πραγματοποίησε σήμερα ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας.

Ο κ. Τζιτζικώστας επισκέφθηκε το Κέντρο Ελέγχου και τον Πύργο Ελέγχου του αεροδρομίου, ενώ συναντήθηκε με τη Διοίκηση του Αεροδρομίου και την Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας.

Η επίσκεψη του Επιτρόπου έγινε με αφορμή την εκδήλωση «Route 2025» του Αεροδρομίου, όπου ο κ. Τζιτζικώστας ήταν κεντρικός ομιλητής.

Επίσης, ο Επίτροπος είχε κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τον διευθύνοντα σύμβουλο της AviAlliance, Gerhard Schroeder, που είναι βασικός μέτοχος του φορέα εκμετάλλευσης του αεροδρομίου και με τον διευθύνοντα σύμβουλο της ADV, της Γερμανικής Ένωσης Αερολιμένων, Ralf Beisel, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση.

Στην ομιλία του στην εκδήλωση «Route 2025», ο κ. Τζιτζικώστας επισήμανε ότι το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών είναι το πρώτο αεροδρόμιο στην Ελλάδα με μηδενικό ισοζύγιο άνθρακα, καθώς με την εγκατάσταση ενός από τα μεγαλύτερα φωτοβολταϊκά πάρκα στην Ευρώπη, ανοίγει τον δρόμο για κάτι που πριν από λίγα χρόνια φαινόταν αδιανόητο: ένα αεροδρόμιο που παράγει μόνο του όλη την ενέργεια που χρειάζεται. Αναφερόμενος στην πρωτοβουλία «Route 2025», υπογράμμισε ότι αποτελεί ήδη σημείο αναφοράς διεθνώς, καθιστώντας το «Ελευθέριος Βενιζέλος» ως ένα από τα πρωτοπόρα αεροδρόμια στην Ευρώπη και οδηγό στη νέα εποχή των αερομεταφορών.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει έναν από τους πιο φιλόδοξους στόχους παγκοσμίως: μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία έως το 2050. Και ο τομέας των αερομεταφορών πρέπει και μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο. Η απαλλαγή από εκπομπές άνθρακα δεν συνδέεται μόνο με την κλιματική αλλαγή. Είναι ταυτόχρονα μοχλός οικονομικής ανάπτυξης, ενεργειακής ανεξαρτησίας και προόδου για την ΕΕ. Γι’ αυτό και η Κομισιόν έχει χαράξει τον οδικό χάρτη προς την ανάπτυξη, μέσα από βασικές στρατηγικές της, όπως η Ευρωπαϊκή Πυξίδα Ανταγωνιστικότητας, η Καθαρή Βιομηχανική Συμφωνία, το Επενδυτικό Σχέδιο για Βιώσιμες Μεταφορές και το Σχέδιο Δράσης για Προσιτή Ενέργεια», τόνισε ο Επίτροπος.

Ο κ. Τζιτζικώστας υπογράμμισε ότι ο ρόλος του ως Ευρωπαίου Επιτρόπου, δεν είναι να κάνει διακηρύξεις, αλλά να διασφαλίσει ότι η μετάβαση γίνεται πραγματικότητα με συγκεκριμένες πολιτικές και χρηματοδοτικά εργαλεία, με νομοθετικές πρωτοβουλίες και με μια συνολική στρατηγική που συνδέει τα κράτη μέλη, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες.

«Στόχος μας είναι να ανοίξουμε τον δρόμο για έναν ευρωπαϊκό τομέα αερομεταφορών που είναι ανταγωνιστικός, ανθεκτικός και καθαρός», τόνισε και αναφέρθηκε στην αξία των βιώσιμων καυσίμων, ειδικά στις αερομεταφορές.

«Η ενεργειακή εξάρτηση είναι αδυναμία. Και η Ευρώπη δεν έχει την πολυτέλεια να παραμένει ευάλωτη σε γεωπολιτικές πιέσεις. Γι’ αυτό οι επενδύσεις στα εναλλακτικά βιώσιμα καύσιμα, στο υδρογόνο και στην ηλεκτροκίνηση, δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό καθήκον. Είναι οικονομική και γεωπολιτική επιλογή. Είναι ασφάλεια. Είναι στρατηγική αυτονομία. Πέρυσι, πάνω από 50 ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες έλαβαν συνολικά 100 εκατομμύρια ευρώ σε δικαιώματα βιώσιμων καυσίμων, μέσω του Συστήματος Εμπορίας Εκπομπών. Έχουμε επίσης προβλέψει 1,5 δισ. ευρώ μέχρι το 2030 για την υποστήριξη της χρήσης τους. Και τώρα, μέσα από το Επενδυτικό Σχέδιο για τις Βιώσιμες Μεταφορές, που παρουσίασα πριν από λίγες εβδομάδες, ενεργοποιούμε 2,9 δισ. ευρώ επιπλέον για βιώσιμα καύσιμα και υποδομές», υπογράμμισε ο κ. Τζιτζικώστας.

Ο Επίτροπος επισήμανε την ανάγκη για επενδύσεις στα βιώσιμα καύσιμα και τον κεντρικό ρόλο των αεροδρομίων στην προσπάθεια που γίνεται, διότι, όπως σημείωσε, «τα αεροδρόμια δεν είναι πια μόνο χώροι επιβίβασης και αποβίβασης. Δεν είναι απλά υποδομές. Είναι κόμβοι ενέργειας, εργαστήρια καινοτομίας, κέντρα ψηφιακού μετασχηματισμού, καταλύτες της κυκλικής οικονομίας και της οικονομικής ανάπτυξης».

Επίσης, χαρακτήρισε το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» πρωτοπόρο, καινοτόμο και με ηγετική, ανταγωνιστική θέση πανευρωπαϊκά, που έχει καταφέρει να φτάσει τα 34 εκατομμύρια αφίξεις τον χρόνο.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο κ. Τζιτζικώστας τόνισε: «Η απανθρακοποίηση δεν είναι βήμα πίσω. Είναι άλμα μπροστά. Ανοίγει νέες αγορές. Δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας. Επιταχύνει την καινοτομία. Και φέρνει την Ευρώπη ένα βήμα πιο κοντά σε ένα μοντέλο ανάπτυξης που είναι σταθερό και βιώσιμο. Αρκεί η μετάβαση αυτή στην απανθρακοποίηση να γίνεται λελογισμένα και με τρόπο που να μην δημιουργεί ζητήματα στην οικονομία και την ανταγωνιστικότητα. Τα αεροδρόμια που θα προσαρμοστούν πρώτα θα είναι τα αεροδρόμια που θα πρωταγωνιστήσουν αύριο. Τα κράτη μέλη που θα επενδύσουν τώρα θα είναι αυτά που θα παράγουν την τεχνολογία του μέλλοντος. Οι επιχειρήσεις που θα τολμήσουν θα είναι αυτές που θα κερδίσουν. Και σήμερα, το αεροδρόμιο Αθηνών μάς δείχνει τον δρόμο».