Τροπολογία για Άγνωστο Στρατιώτη: Ένσταση αντισυνταγματικότητας από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Πλεύση Ελευθερίας και Νέα Αριστερά

Ένσταση αντισυνταγματικότητας κατέθεσαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας, επί της τροπολογίας για την προστασία του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη, ενόψει της συζήτησης που θα γίνει στην Ολομέλεια, με ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως ανακοίνωσαν οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι των κομμάτων κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών στην Ολομέλεια.

ΚΚΕ και η Νίκη ζήτησαν την απόσυρση της τροπολογίας.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης υποστηρίζουν ότι η τροπολογία για την προστασία του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη αντιβαίνει το άρθρο 11 του Συντάγματος, που προστατεύει το δικαίωμα της ελευθερίας του συνέρχεσθαι καθώς και το άρθρο 25 για τα δικαιώματα του ανθρώπου ως μέλος του κοινωνικού συνόλου.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα την Τρίτη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στην τροπολογία είπε πως «θα έπρεπε να μην χρειάζεται να είναι αυτονόητος ο σεβασμός και η προστασία του μνημείου που αναφέρεται στους ήρωες του έθνους, αλλά επειδή φαίνεται ότι κάποιοι δεν το σέβονται, έρχεται η κυβέρνηση και θέτει ένα ερώτημα. Είναι αυτονόητος ο σεβασμός και η προστασία ενός ιερού μνημείου, το οποίο είναι εκεί για να θυμόμαστε ότι κάποιοι θυσιάστηκαν για να είμαστε ελεύθεροι;».

Ο κ. Μαρινάκης πρόσθεσε πως η απάντηση θα έπρεπε να είναι αυτονόητη από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ενώ τόνισε πως προσπαθούν να δημιουργήσουν ψευτοδιλήμματα. Παράλληλα, ζήτησε από τα κόμματα να συνταχθούν υπέρ της τροπολογίας.

«Οποιαδήποτε διαμαρτυρία ή απεργία, οι Αρχές έχουν ένα τρόπο να επιβάλλουν το νόμο με τον τρόπο που εκείνοι κλιμακωτά πιστεύουν. Είναι προφανές ότι οι προβοκάτορες του πολιτικού συστήματος επενδύουν στην όξυνση και το μπάχαλο».

Τι προβλέπει η τροπολογία

Με βάση την τροπολογία, απαγορεύεται η χρήση ή κατάληψη επιφάνειας του χώρου για οποιονδήποτε σκοπό πέραν της επίσκεψης του Μνημείου και ανάδειξης σημασίας του καθώς και οποιαδήποτε αλλοίωση του χώρου.



Η ευθύνη για τη φύλαξη και την προστασία του Μνημείου παραμένει στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ενώ η φροντίδα, η ανάδειξη και η συντήρησή του περνά στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Παράλληλα, απαγορεύεται η αλλοίωση του χώρου και οποιαδήποτε δημόσια συνάθροιση. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης έως ένα έτος ή με χρηματική ποινή.

Το άρθρο για την προστασία της ακεραιότητας και κατά προορισμό χρήσης του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη

Στον χώρο μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, Επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας έναντι της Πλατείας Συντάγματος στην Αθήνα, (με στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Α όπως εμφαίνεται στο διάγραμμα κλίμακας 1:500 του Παραρτήματος του παρόντος), ως χώρο ιδιαίτερης ιστορικής και εθνικής σημασίας, και για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας και της κατά προορισμό χρήσης του Μνημείου απαγορεύονται από την έναρξη ισχύος του παρόντος:

α) Η χρήση ή κατάληψη της επιφάνειας του χώρου για οποιονδήποτε σκοπό πέραν της επίσκεψης του Μνημείου και της ανάδειξης της σημασίας του,

β) η οποιαδήποτε αλλοίωση του χώρου,

γ) η πραγματοποίηση της οποιασδήποτε δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης υπό την έννοια της περ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4703/2020 (Α’ 131), συμπεριλαμβανομένων και της αυθόρμητης και της έκτακτης υπαίθριας δημόσιας συνάθροισης υπό την έννοια των περ. 4 και 5 του ανωτέρω άρθρου 2.

Όσοι παραβιάζουν την παρ. 1 τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι ενός (1) έτους ή με χρηματική ποινή, εφόσον δεν τιμωρούνται βαρύτερα από άλλη διάταξη.

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη συντήρηση, τη φροντίδα και την ανάδειξη του Μνημείου και του χώρου της παρ. 1, είτε με ίδια μέσα, είτε μέσω ανάθεσης σχετικών συμβάσεων.

Για την τήρηση της δημόσιας τάξης, συμπεριλαμβανόμενης της παραβίασης παρ. 1, αρμόδια είναι η Ελληνική Αστυνομία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.