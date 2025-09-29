Θ. Πλεύρης: Αν θες να μείνεις σε αυτή τη χώρα και έχεις πάρει άσυλο, θα εργαστείς

«Αν θες να μείνεις σε αυτή τη χώρα και έχεις πάρει άσυλο, θα εργαστείς», ξεκαθάρισε ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, Θάνος Πλεύρης, με αφορμή την κατάθεση του νέου νομοσχεδίου για τη νόμιμη μετανάστευση την Τρίτη 30/09.

«Αύριο περνάει στο υπουργικό το νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση. Ουσιαστικά λες πως αυτός που δεν δικαιούται άσυλο οι επιλογές του θα είναι ή να βρεθεί στη φυλακή ή να επιστρέψει. Αντίστοιχα όμως υπάρχουν δύο μεγάλα κεφάλαια που πρέπει να εξετάσουμε. Το πρώτο κεφάλαιο είναι η νόμιμη μετανάστευση, που είναι σημαντική γιατί αφενός χρειαζόμαστε εργατικό δυναμικό και επειδή εκεί επιλέγεις τον κόσμο που θα έρθει, για πόσο και με ποιους όρους θα έρθει.

«Εκεί εμείς θα στοχεύσουμε σε 3 βασικές κατηγορίες: Κόσμος που βρίσκεται εδώ και δυστυχώς έχουμε το φαινόμενο μια άδεια να τη λαμβάνει ο άλλος και να 'χει λήξει και να πρέπει να ξανακάνει τα χαρτιά του. Μιλάμε για 290.000 εκκρεμείς άδειες. Έχουν κάνει την αίτηση και δεν έχουν πάρει την ανανέωση της άδειάς τους. Θα παρέμβουμε ώστε αυτός ο κόσμος να τακτοποιηθεί.

«Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε εταιρείες πρόσληψης προσωπικού γιατί υπάρχει φοβερή δυσκολία στο κομμάτι της μετάκλησης» είπε σε δηλώσεις του στο OPEN.

«Αν θες να μείνεις σε αυτή τη χώρα θα εργαστείς»

«Υπάρχει μερίδα κόσμου που παίρνει άσυλο. Αυτός που παίρνει άσυλο αυτή τη στιγμή και έχει ταξιδιωτικά έγγραφα και μπορεί να πάει στο εξωτερικό, είτε πάει είτε μένει εδώ και δεν τον παρακολουθούμε. Υπάρχει κόσμος που ζει από τα επιδόματα έχει πάρει την προσφυγική ιδιότητα και δεν ξέρουμε τι κάνει. Εκεί θα πρέπει να είναι ξεκάθαρα ένα μήνυμα.Θα δώσουμε τις δυνατότητες σε αυτόν τον κόσμο που θέλει να μείνει στην Ελλάδα. Να έχει τις δεξιότητες, αν τον προετοιμάσεις εκεί που έχεις κενό, και να κόψεις τα επιδόματα. Δηλαδή θα τους δώσουμε την επιλογή ''αν θες να μείνεις στη χώρα θα εργάζεσαι''».

Και εξήγησε: «Σήμερα με το που έρχεσαι στην Ελλάδα, μπαίνεις στις δομές, παίρνεις το άσυλο μετά κάποια επιδόματα και εγώ εκεί σε χάνω σαν κράτος. Δεν σε παρακολουθώ. Εμείς πάμε σε μια άλλη κατεύθυνση. Από τη στιγμή που είσαι στη δομή, γίνεται μια κατάρτιση. Βλέπουμε τι έκανε, τον πηγαίνεις στοχευμένα και μόλις πάρει το άσυλο έχεις έναν άνθρωπο που λες "πήρε άσυλο, ξέρει αυτή τη δουλειά, έχω αυτά τα κενά''».

«Αν θες να μείνεις σε αυτή τη χώρα και έχεις πάρει άσυλο, θα εργαστείς όπως εργάζονται όλοι, αλλιώς δεν θα παίρνεις επιδόματα» κατέληξε.

Λειτουργεί η αναστολή του ασύλου

Για τις μεταναστευτικές ροές ο υπουργός ανέφερε: «Έχει αλλάξει το προφίλ του κόσμου που έρχεται. Αυτή τη στιγμή έχουμε μείωση στον κόσμο που δεν δικαιούται άσυλο, αλλά υπάρχει φόβος να σου στέλνουν κόσμο που δικαιούται άστυλο.Θα αξιολογήσουμε τις ροές για να δούμε αν θα επεκταθεί η αναστολή του ασύλου. Επειδή είναι έκτακτο μέτρο θα πρέπει να έχεις βασική τεκμηρίωση. Η αναστολή λειτούργησε σε συνδυασμό με άλλα μέτρα. Όσοι μπήκαν τις πρώτες 10 μέρες Ιουλίου δεν έχουν μπει συνολικά από τις 10 Ιουλίου μέχρι σήμερα. Ήταν και ο καιρός και η διπλωματία με το Χαφτάρ».