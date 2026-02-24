Θ. Πλεύρης για ναυάγιο στην Κρήτη: Αν προσέγγιζε σκάφος του λιμενικού τώρα θα φώναζαν κόμματα της αριστεράς για δήθεν έγκλημα

Στο πρόσφατο θανατηφόρο ναυάγιο με μετανάστες νότια της Κρήτης αναφέρθηκε ο κ. Θάνος Πλεύρης, επισημαίνοντας ότι «το πλοίο που προσέγγισε τη λέμβο των μεταναστών, όταν συνέβη το δυστύχημα, ήταν εμπορικό σκάφος. Εάν ήταν σκάφος του λιμενικού τώρα θα φώναζαν κόμματα της αριστεράς και ΜΚΟ για δήθεν έγκλημα του λιμενικού και της ελληνικής πολιτείας».

Καταλήγοντας, ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, σχολίασε πως «Τωρα ούτε ανακοίνωση. Αυτό ακριβως καταδεικνύει τη στοχοποίηση που υφίστανται όσοι προστατεύουν τα σύνορα της Πατρίδας μας, πράγμα που ενοχλεί αλληλέγγυους και λοιπούς».

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Πλεύρη:

Το τριήμερο που πέρασε είχαμε δυστυχώς ένα θανατηφόρο δυστύχημα νότια της Κρήτης με νεκρούς μετανάστες. Το πλοίο που προσέγγισε τη λέμβο των μεταναστών, όταν συνέβη το δυστύχημα, ήταν εμπορικό σκάφος. Εάν ήταν σκάφος του λιμενικού τώρα θα φώναζαν κόμματα της αριστεράς και ΜΚΟ για δήθεν έγκλημα του λιμενικού και της ελληνικής πολιτείας. Τωρα ούτε ανακοίνωση. Αυτό ακριβως καταδεικνύει τη στοχοποίηση που υφίστανται όσοι προστατεύουν τα σύνορα της Πατρίδας μας, πράγμα που ενοχλεί αλληλέγγυους και λοιπούς

Φόβοι για πολλούς νεκρούς

Φόβοι ότι 30 τουλάχιστον άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, όταν ένα σκάφος που μετέφερε μετανάστες ανετράπη ανοιχτά της Κρήτης, εκφράζουν οι ελληνικές αρχές και ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Το σκάφος, που μετέφερε περίπου 55 μετανάστες, ανετράπη 20 ναυτικά μίλια από το λιμάνι των Καλών Λιμένων, το νοτιότερο σημείο της Κρήτης, το Σάββατο, 21/2. Τρεις άνδρες βρέθηκαν νεκροί εκείνη την ημέρα και το σώμα μιας γυναίκας εντοπίστηκε να επιπλέει στη θάλασσα την Κυριακή.

Δεν έχουν βρεθεί άλλοι επιζώντες ή θύματα έκτοτε. Διερχόμενα πλοία συνεχίζουν να ερευνούν την περιοχή, δήλωσε τη Δευτέρα εκπρόσωπος του Λιμενικού Σώματος.

Σύμφωνα με επιζώντες, το σκάφος είχε αναχωρήσει από το Τομπρούκ της Λιβύης την Πέμπτη. Το Σάββατο επικρατούσαν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή. Οι αρχές συνέλαβαν δύο Σουδανούς άνδρες, ηλικίας 25 και 19 ετών, ως φερόμενους διακινητές.