Θ. Πλεύρης για Βαρουφάκη: Όταν τον συγκρίνουμε με τον Καραγκιόζη, αδικούμε τον Καραγκιόζη

Καυστικός ήταν ο Θάνος Πλεύρης κατά του Γιάνη Βαρουφάκη μετά τις δηλώσεις του τελευταίου για τη χρήση ναρκωτικών.

«Του αρέσει να κάνει χόρτο, όπως είπε, και έχει πάρει και ecstasy. Αντί να το βγάλει ως αποτρεπτικό, το παρουσίασε ως “πόσο ωραία αισθάνθηκε”, ανέφερε στο Action 24.

«Διαφωνώ σε ένα πράγμα με τον κ. Γεωργιάδη. Τον είπε Καραγκιόζη. Αδικούμε τον Καραγκιόζη αν τον παρομοιάζουμε με τον Βαρουφάκη. Ο Καραγκιόζης είναι μία συμπαθής προσωπικότητα που δεν έβλαψε ποτέ την πατρίδα του, ο Βαρουφάκης μάλλον λόγω των εξαρτήσεων και των εμμονών του Γιάνη με το ένα νι, στοίχισε πολύ στην πατρίδα. Άρα να μην συγκρίνουμε τον Καραγκιόζη με τον Βαρουφάκη γιατί αδικούμε τον Καραγκιόζη», τόνισε.

«Η Καρυστιανού θα κριθεί με πολιτικούς όρους»

Αιχμές άφησε ο κ. Πλεύρης για τα κόμματα της αντιπολίτευσης, που τα κατηγόρησε ότι στο παρελθόν προσκαλούσαν τη Μαρία Καρυστιανού και τώρα, που ανακοίνωσε ότι θέλει να κάνει νέο φορέα, τη στοχοποιούν, όπως είπε.

Σχολιάζοντας τις τοποθετήσεις του Παύλου Πολάκη, της Ζωής Κωνσταντοπούλου, του ΚΚΕ, της Ελληνικής Λύσης, ο υπουργός Μετανάστευσης υποστήριξε ότι «όλα αυτά τα κόμματα επένδυαν να κερδίσουν πολιτικά από μία τραγωδία. Δεν μπορούν να τη στοχοποιούν αν επιλέξει να κάνει πολιτικό φορέα. Ο πολιτικός φορέας θα κριθεί με πολιτικούς όρους».

Τέλος, εκτίμησε ότι θα διαμορφωθεί ένα νέο πολιτικό σκηνικό και έκανε λόγο για άγχος σε κόμματα της αντιπολίτευσης που «μέχρι χθες ήταν οι βασικότεροι εκφραστές της διαλεύκανσης της αλήθειας ή του σεβασμού του πόνου».