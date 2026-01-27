Θ. Λιβάνιος: Όποιος Έλληνας του εξωτερικού θέλει να ψηφίσει στις εθνικές εκλογές, θα μπορεί να παραλάβει το υλικό

Επιστολική ψήφος για τους εκλογείς εκτός επικράτειας και σύσταση ξεχωριστής εκλογικής περιφέρειας Αποδήμου Ελληνισμού με τρεις έδρες προβλέπει νομοσχέδιο που προωθεί το υπουργείο Εσωτερικών.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά», ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος ανέφερε ότι η δημιουργία διακριτής εκλογικής περιφέρειας για τους Έλληνες του εξωτερικού αποτελούσε πάγιο αίτημα οργανώσεων της ομογένειας. Όπως σημείωσε, μετά την αναθεώρηση του Συντάγματος το 2019, η πρόβλεψη αυτή κατέστη εφικτή και η κυβερνητική πρόταση αφορά την εκλογή τριών βουλευτών που θα εκπροσωπούν αποκλειστικά τους αποδήμους.

Σύμφωνα με τον ίδιο, για να καταστεί δυνατή η σύσταση της νέας περιφέρειας, οι έδρες Επικρατείας θα μειωθούν από 15 σε 12, αριθμός που ίσχυε και στο παρελθόν. Με τον τρόπο αυτό, οι Έλληνες του εξωτερικού που διαθέτουν εκλογικό δικαίωμα θα μπορούν να επιλέγουν απευθείας τους τρεις βουλευτές που θα τους εκπροσωπούν στη Βουλή.

Ο κ. Λιβάνιος διευκρίνισε επίσης ότι, με βάση τον τρόπο λειτουργίας του εκλογικού νόμου, η σύσταση της περιφέρειας Αποδήμων δεν επηρεάζει τον συνολικό αριθμό εδρών που λαμβάνει κάθε κόμμα.

«Εάν δεν συγκεντρώσει την πλειοψηφία που ορίζει το σύνταγμα θα ισχύσει από τις μεθεπόμενες εκλογές»

Παράλληά, ερωτηθείς αν μπορεί και οι τρεις βουλευτές από την εκλογική περιφέρεια των αποδήμων να είναι από την ίδια χώρα, ο υπουργός απάντησε: «Οι τρεις βουλευτές του αποδήμου είναι με σταυρό προτίμησης, θα εξαρτηθεί από τους υποψηφίους και τις προσωπικότητες που θα βάλουν τα κόμματα. Προφανώς θα πρέπει να είναι άνθρωποι που έχουν μια αναγνωρισιμότητα είτε σε μεγάλες γεωγραφικές περιφέρειες είτε είναι ευρέως γνωστά οπότε όποιος συγκεντρώσει περισσότερους σταυρούς του οποίου το κόμμα θα εκλέξει βουλευτή θα είναι ο νέος βουλευτής απόδημου ελληνισμού.

Σχετικά με το εάν αυτή η ρύθμιση θέλει 200 ψήφους, είπε: «Για την εφαρμογή αυτής της ρύθμισης χρειάζεται η εκλογική περιφέρεια απόδημου ελληνισμού να ψηφιστεί από 200 βουλευτές και να ισχύσει για τις επόμενες εκλογές, εάν δεν συγκεντρώσει την πλειοψηφία που ορίζει το σύνταγμα θα ισχύσει από τις μεθεπόμενες εκλογές».

Για την επιστολική ψήφο για τους κατοίκους του εξωτερικού, ο υπουργός Εσωτερικών δήλωσε: «Έχοντας πλέον την εμπειρία των ευρωεκλογών του 2024 το προτείνουμε για την πραγματική διευκόλυνση των εκλογέων να μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Εφόσον εγκριθεί γιατί η επιστολική ψήφος χρειάζεται 200 ψήφους για να εφαρμοστεί αλλιώς δεν εφαρμόζεται, όποιος εκλογέας από το εξωτερικό επιθυμεί θα μπορεί να εγγραφεί στην πλατφόρμα και όταν θα προκηρυχθούν οι εκλογές, λίγες μέρες μετά, θα λάβει όλο το σχετικό υλικό, θα επιλέξει το κόμμα και τον υποψήφιο που προτιμάει, θα στείλει πίσω το φάκελο και θα γίνει ακριβώς η ίδια η διαδικασία όπως είχε γίνει τον Ιούνιο του 2024».

Σχετικά με το ποιοι είναι περιορισμοί σε σχέση με την επιστολική ψήφο, ανέφερε ότι «δεν υπάρχουν περιορισμοί, οποιοσδήποτε θέλει μπορεί στις εθνικές εκλογές να εγγραφεί στην επιστολική ψήφο αρκεί να είναι εγγεγραμμένος στον εκλογικό κατάλογο. Οι εγγραφές στον εκλογικό κατάλογο γίνονται αυτόματα άρα όλοι οι Έλληνες πολίτες έχουν το εκλογικό δικαίωμα πρέπει να εγγραφεί και να υποβάλλει αίτηση για να συμμετάσχει με επιστολική ψήφο. Ο σχεδιασμός είναι ότι οι αιτήσεις για επιστολική ψήφο θα κλείσουν την επόμενη μέρα μετά τη διάλυση της Βουλής δηλαδή αν διαλυθεί τη Δευτέρα η Βουλή μέχρι Τρίτη τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση όσοι επιθυμούν από τους εκλογείς που βρίσκονται στο εξωτερικό για να ψηφίσουν με επιστολική ψήφο».

Ο κ. Λιβάνιος εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι θα βρεθούν οι 200 ψήφοι που χρειάζονται για να περάσει η διάταξη.

«Για αυτό το λόγο ξεκινάει από την Πέμπτη διάλογος με όλα τα κόμματα που εκπροσωπούνται στη Βουλή. Θα καταθέσουμε αναλυτικά την κυβερνητική πρόταση, να συζητήσουμε, να ακούσουμε αν υπάρχουν ενδεχόμενοι προβληματισμοί και αισιοδοξώ ότι θα συγκεντρωθεί ο αριθμός που χρειάζεται. Υπάρχουν δύο κόκκινες γραμμές η πρώτη είναι ότι δεν τίθενται περιορισμοί για το ποιος μπορεί να εγγραφεί εκτός από το να είναι Έλληνες πολίτες και εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο, και η δεύτερη είναι ότι το αποτέλεσμα όσων ψηφίσουν στο εξωτερικό θα μετράει ισοδύναμα στο εθνικό ποσοστό κάθε κόμματος», εκτίμησε.

«Για το εσωτερικό και τις εθνικές εκλογές δεν υπάρχει η δυνατότητα της επιστολικής ψήφου»

Για το αν θα υπάρχει η δυνατότητα επιστολικής ψήφου και για το εσωτερικό της χώρας, απάντησε: «Όχι για τις εθνικές εκλογές αφορά μόνο όσους βρίσκονται στο εξωτερικό. Για το εσωτερικό και τις εθνικές εκλογές δεν υπάρχει η δυνατότητα της επιστολικής ψήφου, είναι ενεργό το δικαίωμα για τις ευρωεκλογές».

Τέλος, υπογράμμισε ότι το 3% εξακολουθεί να ισχύει για την είσοδο στη Βουλή. «Ο πρωθυπουργός το είπε ρητά, το 3% παραμένει» υπογράμμισε.