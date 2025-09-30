Θ. Κοντογεώργης: Καμία ψήφος δεν είναι δεδομένη, χρειάζεται δουλειά και συνομιλία με την κοινωνία

Λίγο πριν την έναρξη της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, μίλησε στην ΕΡΤ για την ατζέντα του υπουργικού συμβουλίου.

«Δουλειά μας - κι από αυτό θα κριθούμε στο τέλος - είναι να παραδίδουμε τις πολιτικές μας με την όποια αντανάκλαση έχουν αυτές στην καθημερινότητα των πολιτών», ανέφερε αρχικά και παρέθεσε τα θέματα που θα τεθούν στο υπουργικό Συμβούλιο. Μεταξύ αυτών, τα μέτρα του υπουργείου Οικονομικών σε συνέχεια των εξαγγελιών του πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τα μέτρα για νόμιμη μετανάστευση ειδικά σε τομείς που υπάρχουν ανάγκες (κατασκευαστικός, αγροτικός τομέας, visa για φοιτητές), το νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις κ.ά.

Επόμενο θέμα της συνέντευξης, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, με τον κ. Κοντογεώργη να επαναλαμβάνει πως «βρισκόμαστε σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να διευθετηθούν εκκρεμότητες», με την ταυτόχρονη επισήμανση ότι «χρειάζεται να είμαστε απόλυτα βέβαιοι για τη διαδικασία».

Αναγνωρίζοντας τις καθυστερήσεις στην καταβολή των επιδοτήσεων, ζήτησε κατανόηση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες που ζουν από τις επιδοτήσεις, αλλά, προσέθεσε, «είμαστε στο τελικό στάδιο των επιδοτήσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή».



Σημείωσε, δε, ότι θα δοθεί προτεραιότητα στις αποζημιώσεις (Daniel, κ.λπ.), ώστε να ξεκινήσουν άμεσα οι πληρωμές στον αγροτικό κόσμο. Τόνισε, όμως, πως «σε κάθε περίπτωση δεν θέλουμε να επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος που ήταν εις βάρος και του αγροτικού κόσμου αλλά και εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού».

Αλλάζοντας θέμα, στα της οικονομίας, υπογράμμισε εκ νέου τη βασική κυβερνητική προτεραιότητα, που είναι «η σταθερή, βιώσιμη και με βάση την παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας αύξηση των εισοδημάτων». Άλλωστε, και «η φορολογική μεταρρύθμιση εκεί κατατείνει», συμπλήρωσε.

Ενώ ταυτόχρονα καταβάλλεται η μέγιστη προσπάθεια στα μεγάλα μέτωπα της ακρίβειας (σούπερ μάρκετ, στεγαστικό, ενέργεια), πρώτον σε επίπεδο ελεγκτικών μηχανισμών, δεύτερον στο κομμάτι της διάθεσης περισσότερων ακινήτων και τρίτον στη σταθεροποίηση των τιμών στην ενέργεια. Μάλιστα έκανε λόγο για «διαρκή μάχη», προκειμένου «η οικονομική ανάπτυξη να έχει νόημα για τον κάθε πολίτη».

Κληθείς να σχολιάσει τις δημοσκοπήσεις, ο υφυπουργός πέρασε το εξής μήνυμα: «Είναι πολύ βαθιά νυχτωμένοι - για οποιονδήποτε το λέω αυτό - όσοι θεωρούν ότι η ψήφος των πολιτών είναι δεδομένη. Χρειάζεται διαρκής προσπάθεια, επικοινωνία, δουλειά, λογοδοσία, εξήγηση αυτών που κάνουμε. Βλέπετε στο διεθνές περιβάλλον πόσο έντονες είναι οι κομματικές αποταυτίσεις». «Η ζωή μας δεν τελειώνει στις επόμενες εκλογές, υπάρχουν και πράγματα που πρέπει να γίνουν στη συνέχεια για την πατρίδα μας», πρόσθεσε.

Για τα ελληνοτουρκικά δήλωσε ότι «όπως έχουμε υποχρέωση να εξασφαλίζουμε μέρισμα ανάπτυξης και να έχουμε μια πιο ισχυρή οικονομία, με καλύτερη διοίκηση κ.ά., έτσι (έχουμε υποχρέωση) να εξασφαλίζουμε και ένα μέρισμα ειρήνης στην περιοχή μας ειδικά σε μια περίοδο που βλέπουμε τα πράγματα να αλλάζουν από τη μια μέρα στην άλλη. Αυτή είναι η σταθερή επιδίωξή μας, αλλά όχι αυτοσκοπός». Και έκλεισε τη σχετική απάντηση με τη διαβεβαίωση - μήνυμα ότι «η κατοχύρωση των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας γίνεται, προχωράει και δεν πρόκειται να κάνουμε καθόλου πίσω».

Η συνέντευξη έκλεισε με την τραγωδία των Τεμπών «Αυτή η πληγή έχει γεννηθεί και παραμένει ανοιχτή για πραγματικούς και συναισθηματικούς λόγους» παρατήρησε αρχικά εξηγώντας πως «αμφισβητήθηκε ο πυρήνας της υποχρέωσης του κράτους για ασφαλείς μεταφορές, άρα δική μας δουλειά είναι ο ασφαλής σιδηρόδρομος, όπως έχουμε υποσχεθεί μέχρι τις επόμενες εκλογές ή και νωρίτερα».

«Όλοι μας, και οι συγγενείς των θυμάτων, βέβαια, διεκδικούμε δικαιοσύνη στην υπόθεση, για αυτό πρέπει να προχωρήσει η δίκη με απόδοση ευθυνών», συμπλήρωσε.

Τέλος, ο κ. Κοντογεώργης ανέφερε ότι «είναι συνολική η ευθύνη του πολιτικού συστήματος να εργαλειοποιούνται πολιτικά τέτοιες υποθέσεις, να υποδαυλίζονται πάθη και να πέφτει θύμα εκμετάλλευσης ένα υγιές συναίσθημα σε σχέση με την υπόθεση αυτή. Είναι απαράδεκτο. Οφείλουμε όλοι μας, και τα Μέσα, αυτό να το διαφυλάξουμε. Η δικαιοσύνη θα λάβει τις αποφάσεις της, εγώ δεν σχολιάζω ούτε αξιολογώ ούτε κρίνω αποφάσεις της δικαιοσύνης».

«Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επιτρέψουμε ένα δεύτερο κύκλο εργαλειοποίησης της υπόθεσης», κατέληξε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ.