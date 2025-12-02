Θ. Κοντογεώργης για αγροτικά μπλόκα: Απαραίτητος ο διάλογος αλλά και η τήρηση της νομιμότητας

Οι αγροτικές κινητοποιήσεις βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνέντευξης του Θανάση Κοντογεώργη, στο ΕΡΤnews, το βράδυ της Δευτέρας, με τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ να ξεδιπλώνει συγχρόνως τις κυβερνητικές προτεραιότητες για την επόμενη χρονιά, ενώ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα.

Στα αγροτικά, η συζήτηση ξεκίνησε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τον υφυπουργό να θέτει τον στόχο για «μεγαλύτερη δικαιοσύνη στον αγροτικό κόσμο», με ένα υβριδικό σύστημα το 2025 και ένα νέο σύστημα για τις αγροτικές επιδοτήσεις το 2026. Έτσι, και σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «θα διαχωρίζεται η ήρα από το στάρι», καθώς «όποια ενίσχυση θα κατευθύνεται στους νόμιμους δικαιούχους».

Αναγνωρίζοντας συγχρόνως ότι «όντως αυτή η μεταβατική περίοδος γεννά οργή» σε μια μερίδα των αγροτών, από την άλλη, θύμισε, είναι αυτή η κυβέρνηση που επέλυσε σειρά προβλημάτων του αγροτικού κόσμου. Ειδικότερα, «μέχρι το τέλος Δεκέμβρη θα διατεθεί ακόμη 1,2 δισεκ. στις αγροτικές αποζημιώσεις και η κατάσταση θα είναι σίγουρα καλύτερη».

Εξάλλου, επεσήμανε, «η πόρτα και της κυβέρνησης και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είναι ανοιχτή συνεχώς». Ενώ «υπάρχει συνεχής ενημέρωση των συνδικαλιστών των αγροτών για τις πληρωμές, από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης», συμπλήρωσε σε επόμενο σημείο της συνέντευξης.

Επικαλούμενος δε, και το γεγονός ότι ο ίδιος εκ της αρμοδιότητάς του πηγαίνει συχνά στην περιφέρεια, είπε πως «είναι απόλυτα κατανοητά αυτά τα οποία αισθάνονται οι αγρότες». Από την άλλη, όμως, συνέχισε, «δεν μπορούμε να μπούμε σε μια συνθήκη κοινωνικού αυτοματισμού και να χρησιμοποιούμε κάποια μέσα προκειμένου να πιεσθούν άλλες κοινωνικές ομάδες, για να πιέσουν την κυβέρνηση».

Σύμφωνα με τον Θ. Κοντογεώργη, «οι δρόμοι πρέπει να ανοίξουν» και, προσέθεσε, «οποιαδήποτε διεκδίκηση δικαιώματος δεν μπορεί να σημαίνει ταυτόχρονα παραβίαση των δικαιωμάτων των υπόλοιπων Ελλήνων».

Κατέθεσε δε, δυο βασικές αρχές, όπως είπε: «την αξία του διαλόγου μέσα από τον οποίο βγαίνουν λύσεις - η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός είναι κάποιοι που ακούνε - και ταυτόχρονα τήρηση της νομιμότητας». Και υπογράμμισε, μάλιστα, τη σημασία «αποκατάστασης του αισθήματος δικαίου όχι μόνο στον αγροτικό κόσμο αλλά στην ελληνική κοινωνία ειδικότερα».

«Χρονιά παράδοσης μεγάλων έργων το 2026»

Αλλάζοντας θέμα, στις προτεραιότητες για το 2026, σημείωσε πως είναι «χρονιά ωρίμανσης και παράδοσης μεγάλων έργων», έφερε, μάλιστα, ως παράδειγμα το Κτηματολόγιο και τις πολεοδομίες. Όμως, «στο Υπουργικό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου θα παρουσιασθεί ο οδικός χάρτης του 2026, οι επόμενες μεταρρυθμίσεις».

«Προτεραιότητα το στεγαστικό»

Από εκεί και πέρα στις κυβερνητικές πολιτικές, το στεγαστικό αποτελεί «κορυφαία προτεραιότητα», δήλωσε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, ο οποίος κατέθεσε το δίπτυχο, «δημοσιονομική υπευθυνότητα αλλά και ενεργό ενδιαφέρον - φροντίδα για αυτά που απασχολούν τους πολίτες στην καθημερινότητά τους».

Συγχρόνως μίλησε και για την ελληνική Προεδρία το 2ο εξάμηνο του 2027, εκεί όπου θα χρειασθεί «εμπειρία και σταθερότητα», επεσήμανε.

Στα της ελληνικής οικονομίας, ο Θ. Κοντογεώργης συμπύκνωσε την εικόνα της στην εξής φράση: «Διπλάσιες επενδύσεις, διπλάσιες εξαγωγές, διπλάσια συμμετοχή της βιομηχανίας στο ΑΕΠ τα τελευταία πέντε χρόνια». Εικόνα που αναγνωρίζεται διεθνώς, κάτι που επιβεβαιώνεται και μέσα από την υποψηφιότητα του Έλληνα υπουργού Οικονομιών για την Προεδρία του Eurogroup. Από την άλλη, προσέθεσε, είναι «σημαντικό στο εσωτερικό της χώρας να υπάρχει κοινωνική ισορροπία».

Και, στα αμιγώς πολιτικά, «καμία ψήφος δεν είναι δεδομένη, μέχρι και την τελευταία μέρα η κυβέρνηση θα διεκδικεί την ψήφο κάθε συμπολίτη μας», ανέφερε στέλνοντας ταυτόχρονα το μήνυμα ότι «η ΝΔ λειτουργεί πάντα με αίσθημα ευθύνης».

«Δεν είναι καλή εξέλιξη η επιστροφή Τσίπρα»

Η συνέντευξη είχε ξεκινήσει πάντως από την κριτική του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ στην προηγούμενη κυβέρνηση: «το 2015 - 2019 η χώρα βρέθηκε ένα βήμα πριν την έξοδο, όχι μόνο από το νόμισμα, αλλά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση», σημείωσε κατηγορώντας τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα ότι «με ένα τυχοδιωκτικό τρόπο και στου κασίδη το κεφάλι έπαιξε την τύχη της χώρας στα ζάρια».

Κι ακόμη, «οι τότε κυβερνήτες καβάλησαν το άρμα του λαϊκισμού, κορόιδεψαν ηθελημένα» τους πολίτες, αλλά, τόνισε, «σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος». Πράγμα που σημαίνει «συνετή δημοσιονομική πολιτική», επίσης «δεν θέλουμε να μετακυλήσουμε το χρέος στις επόμενες γενιές».

Και συνέχισε: Η επιστροφή του κυρίου Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή δεν θεωρεί πως είναι «καλή εξέλιξη, όχι γιατί προκαλεί κάποιο φόβο». Ενώ τον κατηγόρησε, παράλληλα, ότι ιδίως μια περίοδο κυβέρνησε «με ρητορική μίσους» αλλά και «με μεγάλη τοξικότητα». Στο βιβλίο του «ο κ. Τσίπρας δεν προσπάθησε να κάνει rebranding στην Αριστερά ή την Κεντροαριστερά, αλλά στα πρόσωπα», σχολίασε τέλος.