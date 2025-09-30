Ξεχωριστή αναφορά στα μέτρα της ΔΕΘ που θα συμπεριληφθούν στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έκανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Τα παραδείγματα του πρωθυπουργού

«Υπενθυμίζω ότι παραπάνω από τέσσερα εκατομμύρια Έλληνες μισθωτοί, συνταξιούχοι, επαγγελματίες, αγρότες θα δουν το εισόδημά τους να ενισχύεται μέσω μιας τολμηρής, μηνιαίας ελάφρυνσης. Το ίδιο θα συμβεί συμπληρωματικά και σε 150.000 ενστόλους μέσω του νέου μισθολογίου τους.

Θέλω να σταθώ ιδιαίτερα στην παρέμβαση την οποία κάνουμε για τη νέα γενιά, μια παρέμβαση πραγματικά πρωτοποριακή: κανείς νέος έως 25 ετών με εισόδημα κάτω από 20.000 ευρώ δεν θα πληρώνει φόρο εισοδήματος, ενώ για τους νέους μεταξύ 25 και 30 ο φορολογικός συντελεστής μειώνεται από το 22% στο 9%.

Θα επέμεινα, από το να μιλάμε με γενικούς αφαιρετικούς δείκτες, να εστιάζουμε πάντα στα συγκεκριμένα παραδείγματα, τα οποία πράγματι είναι πολύ εντυπωσιακά, αν τα δει κανείς.

Ένας νεαρός πωλητής, για παράδειγμα, με καθαρή μηνιαία αμοιβή 980 ευρώ θα κερδίζει επιπλέον 1.072 ευρώ τον χρόνο: παραπάνω από έναν μισθό.

Μια 25χρονη υπάλληλος με μισθό 1.260 ευρώ και με ένα παιδί θα έχει όφελος 1.429 ευρώ. Πάρτε έναν πολύτεκνο, ένα στέλεχος διοίκησης με μισθό 2.000 ευρώ, τέσσερα παιδιά, θα κερδίζει παραπάνω από 2.300 ευρώ ετησίως», τόνισε.