Συνεργασία του υπουργείου Παιδείας με το ΕΚΠΑ για τη δια βίου μάθηση και την εκπαίδευση ενηλίκων

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν νωρίτερα σήμερα, Δευτέρα, ο υφυπουργός Παιδείας, Κωνσταντίνος Βλάσης και ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεράσιμος Σιάσος, εγκαινιάζοντας μία στρατηγική σύμπραξη μεταξύ του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η πρωτοβουλία προωθεί την αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης σε κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο, ενσωματώνοντας καινοτόμες παιδαγωγικές μεθόδους, ψηφιακά εργαλεία και τεχνολογίες αιχμής, με στόχο την ενδυνάμωση δεξιοτήτων, τη συμμετοχή και την κοινωνική συνοχή.

Από πλευράς υπουργείου, τονίστηκε η σημασία της σύνδεσης της εκπαιδευτικής πολιτικής με την επιστημονική τεκμηρίωση και τις ανάγκες της κοινωνίας, ενώ από πλευράς πανεπιστημίου, η επιβεβαίωση του θεσμικού του ρόλου ως πυλώνα παραγωγής γνώσης και ενεργού εταίρου στη διαμόρφωση δημόσιων εκπαιδευτικών πολιτικών.

«Η διά βίου μάθηση δεν είναι μόνο εκπαιδευτική πολιτική αλλά κοινωνική επένδυση», δήλωσε ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων Κωνσταντίνος Βλάσης, «η συνεργασία με τα πανεπιστήμια και ιδιαίτερα με το πρώτο και μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της Ελλάδας, ενισχύει τη δυνατότητα να φέρουμε την επιστημονική γνώση στο πλευρό κάθε εκπαιδευόμενου, με έμφαση στην ισότητα, τη συμμετοχή και τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας».

Από την πλευρά του, ο πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεράσιμος Σιάσος, τόνισε: «Η παραγωγική συνεργασία με το υπουργείο, δημιουργεί ένα ουσιαστικό πλαίσιο, ώστε η πανεπιστημιακή έρευνα να μετασχηματίζεται σε εκπαιδευτικό έργο με κοινωνικό αποτύπωμα και προοπτική».

Η συνεργασία υλοποιείται μέσω του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ, από το οποίο παρευρέθηκε ο πρόεδρος, Θωμάς Μπαμπάλης, ο οποίος επισήμανε τη σημαντικότητα της καλλιέργειας γνωστικών και μεταγνωστικών δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων, της συμμετοχής όλων χωρίς αποκλεισμούς στην εκπαιδευτική διαδικασία, με ιδιαίτερη έμφαση στις ευάλωτες και ειδικές ομάδες του πληθυσμού και λαμβάνοντας υπόψη τις ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές για την ΕΕΚ & ΔΒΜ.

Στόχοι της συνεργασίας, όπως ανακοινώθηκε, είναι οι εξής: