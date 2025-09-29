Συνεδριάζει αύριο Τρίτη το Υπουργικό Συμβούλιο - Στο επίκεντρο το νέο φορολογικό νομοσχέδιο

Υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη θα συνεδριάσει αύριο στις αύριο, στις 11:00 στο μέγαρο Μαξίμου το Υπουργικό Συμβούλιο.

Τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι τα εξής: