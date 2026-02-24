Συνάντηση του Χρ. Δήμα με τον πρέσβη της Ιταλίας για την σύσφιξη των διμερών σχέσεων

Με τον πρέσβη της Ιταλίας στην Ελλάδα, Paolo Cuculi συναντήθηκε σήμερα, Τρίτη, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας στο πλαίσιο τακτικών επαφών του με υψηλούς αξιωματούχους φίλων χωρών.

Κατά τη συνάντηση εξετάστηκαν τρόποι εμπέδωσης της καλής συνεργασίας Ελλάδας - Ιταλίας, με έμφαση στην ενεργοποίηση του διμερούς Μνημονίου Συνεργασίας για θέματα υποδομών και μεταφορών, το οποίο είναι σε ισχύ από τον Μάιο του 2025.

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, συζήτησε με τον Ιταλό πρέσβη ιδέες για την περαιτέρω σύσφιξη των διμερών σχέσεων, με έμφαση στην ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και τη σύνδεσή του με τον Οικονομικό Διάδρομο Ινδίας - Μέσης Ανατολής - Ευρώπης (IMEEC) κατά μήκος της Μεσογείου, αλλά και την ενίσχυση της συνεργασίας των δύο χωρών με κοινές πρωτοβουλίες και επιχειρηματικές δράσεις, με απώτερο σκοπό την αύξηση των αμοιβαίων επενδύσεων.