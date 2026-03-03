Συνάντηση Κυρ. Μητσοτάκη με τον διευθυντή του ΠΟΥ για την Ευρώπη: «Άλματα προόδου στη δημόσια υγεία της Ελλάδας»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Περιφερειακό Διευθυντή Ευρώπης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Χανς Κλούγκε.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τονίστηκε η χρησιμότητα της νέας ψηφιακής πλατφόρμας Quality-for-All, η οποία παρουσιάστηκε σήμερα και είναι αποτέλεσμα της στενής συνεργασίας μεταξύ της κυβέρνησης και του Γραφείου του ΠΟΥ για την Ποιότητα της Φροντίδας και την Ασφάλεια των Ασθενών στην Αθήνα.

Όπως σημειώθηκε, πρόκειται για εργαλείο που επιτρέπει τη συλλογή, ανάλυση και αξιοποίηση δεδομένων σχετικά με την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας, με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητάς τους και την καλύτερη κάλυψη των αναγκών των πολιτών.

Έγινε επίσης ανασκόπηση των πρωτοβουλιών που έχουν ληφθεί την τελευταία εξαετία για την ουσιαστική αναβάθμιση της δημόσιας υγείας, με έμφαση στην βελτίωση των υποδομών σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας, την υιοθέτηση ψηφιακών λύσεων όπως η εφαρμογή myHealth και ο ηλεκτρονικός προγραμματισμός ραντεβού, τη στροφή προς την πρόληψη μέσω του προγράμματος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» και προς την πρωτοβάθμια περίθαλψη πριν απαιτηθεί νοσηλεία σε νοσοκομείο, αλλά και την αυξημένη μέριμνα για την ψυχική υγεία.

Πηγή: (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Ο Χανς Κλούγκε σημείωσε πως η Ελλάδα έχει πετύχει άλματα στη δημόσια υγεία.

Συζητήθηκαν επίσης εκτενώς πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Ελλάδα για την προστασία της ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων, ειδικά σε ό,τι αφορά την έκθεσή τους σε βλαβερό περιεχόμενο στο διαδίκτυο.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης και η αναπληρώτρια υπουργός, Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Κατά την έναρξη της συνάντησης, ο πρωθυπουργός και ο Χανς Κλούγκε είχαν τον ακόλουθο διάλογο:

Πηγή: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Κυριάκος Μητσοτάκης: Καλώς ήρθατε. Συναντιόμαστε εν μέσω πρωτοφανών γεγονότων, τα οποία μας προκαλούν πραγματικά μεγάλη ανησυχία. Ωστόσο, είμαστε τουλάχιστον στην ευχάριστη θέση να αναφέρουμε ότι σημειώνουμε πολύ καλή πρόοδο όσον αφορά τα κοινά μας εγχειρήματα. Με ενδιαφέρει πολύ, επίσης, να ακούσω τις απόψεις σας αναφορικά με την πρόοδο της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης, του Υπουργείου Υγείας και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Είμαι πολύ περήφανος και χαρούμενος για όλα τα προγράμματα δημόσιας υγείας και προληπτικής φροντίδας που υλοποιούμε στην Ελλάδα.

Μπορώ να σας πω ότι αλλάζουμε τη γενική αντίληψη για την υγεία στην Ελλάδα και ουσιαστικά μετασχηματίζουμε την πολιτική μας για την υγεία, από μια πολιτική που περιστρεφόταν γύρω από την περίθαλψη των ασθενών μετά την εισαγωγή στα νοσοκομεία σε μια πολιτική που επικεντρώνεται πολύ περισσότερο στην προληπτική φροντίδα, στην πρωτοβάθμια φροντίδα, αλλά και στην αλλαγή τρόπου ζωής, εστιάζει στη δημόσια υγεία.

Κάθε φορά που μιλάμε δημόσια για όλα τα προγράμματα που έχουμε, υπάρχει πάντα μεγάλος ενθουσιασμός. Θεωρώ ότι έχουμε εξελιχθεί σε πρωτοπόρους ως προς αυτά τα προγράμματα, ενώ ήμασταν ουραγοί. Προσωπικά, πιστεύω πολύ σε αυτό και χαίρομαι που η ομάδα του Υπουργείου έχει επίσης υποστηρίξει πλήρως αυτή τη δέσμευση. Αλλά αρκετά είπα από την πλευρά μου. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ και προσβλέπω πάντα στη συνεργασία μας.

Χανς Κλούγκε: Σας ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, καταλαβαίνω ότι αύριο είναι μια ξεχωριστή μέρα για εσάς. Έχουμε ένα ξεχωριστό δώρο από καρδιάς για εσάς. Ασφαλώς, όχι μόνο ως συνάδελφος, αλλά και ως φίλος, όπως γνωρίζετε, ως σπουδαίος φίλος της χώρας σας, την οποία νιώθουμε κοντά μας.

Καταρχάς, δεν μπορώ παρά να επιβεβαιώσω όσα μου λέτε, κ. Πρωθυπουργέ. Τολμώ να το πω, χωρίς διάθεση υπερβολής, ότι γνωρίζω αρκετά καλά το ελληνικό σύστημα υγείας. Ξεκινήσαμε μαζί με τον Υπουργό Γεωργιάδη αλλά και μαζί σας το 2013, το 2014, όταν ψηφίστηκε, θυμάμαι, ο πρώτος νόμος για την πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη στην ιστορία. Εσείς προσωπικά, το 2014, εγκρίνατε τους πρώτους 1.000 οικογενειακούς γιατρούς, θεσμοθέτηση του ρόλου τους. Ναι, ήταν η πιο δύσκολη περίοδος.

Όπως είπατε, σήμερα η πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη γίνεται, γενικά, πρωτοπόρος στην ευρωπαϊκή περιοχή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Γιατί; Επειδή γίνεται διεπιστημονική, με την υιοθέτηση του εθνικού προγράμματος καθολικής πρόληψης.

Όλοι μιλούν γι’ αυτό, αλλά πολύ λίγες χώρες το εφαρμόζουν στην πράξη. Ποιες είναι οι δύο βασικότερες αιτίες θανάτου στην Ελλάδα, όπως σε πολλές χώρες; Οι καρδιαγγειακές παθήσεις και ο καρκίνος.

Θέλω πραγματικά να εξάρω την ηγεσία σας, την ηγεσία του υπουργού Άδωνι Γεωργιάδη και της Αναπληρώτριας Υπουργού Ειρήνης Αγαπηδάκη γι’ αυτή τη θαρραλέα κίνηση που έχει, πραγματικά, πολύ μεγάλη αποδοχή από την κοινωνία, επειδή αυτό είναι που χρειαζόμαστε στην Ευρώπη. Χρειαζόμαστε διακαώς να αυξήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών στο σύστημα υγείας.

Εσείς όντως ηγείστε σε αυτό, συμπεριλαμβανομένων των Κινητών Μονάδων Υγείας που δημιουργήσατε, ώστε με δεδομένους τους γηράσκοντες πληθυσμούς - η Ελλάδα όπως κι άλλες χώρες δεν μπορεί να ξεφύγει από το δημογραφικό - το σύστημα υγείας να πηγαίνει στα σπίτια των ανθρώπων αντί να περιμένει να έρθουν σε αυτό ασθενείς με ανίατες παθήσεις ή ασθένειες σε πολύ προχωρημένο στάδιο.