Συνάντηση Κυρ. Μητσοτάκη με την αντιπροσωπεία των αγροτών στο Μαξίμου - Ποιοι συμμετέχουν (pics&vid)

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνάντηση του πρωθυπουργού με τα μέλη της αντιπροσωπείας αγροτών και κτηνοτρόφων στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη συνάντηση συμμετέχουν εκπρόσωποι από τα Πράσινα Φανάρια και άλλα αγροτικά «μπλόκα». Από τη σύνθεση της αντιπροσωπείας προκύπτει ότι η συμμετοχή είναι πανελλαδική και αντιπροσωπευτική, καθώς περιλαμβάνει εκπροσώπους από 14 αγροτικά μπλόκα, καθώς και από άλλες οργανώσεις.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αγρότες λένε «ναι» στον διάλογο, καθώς όπως αναφέρουν, «είναι μονόδρομος». Σημειώνουν μάλιστα, ότι η συζήτηση θα επικεντρωθεί γύρω από την εξειδίκευση των μέτρων για τον αγροτικό κόσμο στην οποία είχε προχωρήσει η κυβέρνηση.

Στη συνάντηση θα τεθούν επί τάπητος όλα τα ζητήματα που απασχολούν τον πρωτογενή τομέα. Πρόκειται, μεταξύ άλλων, για το ρεύμα, τις τιμές της κιλοβατώρας, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης πετρελαίου και την τροποποίηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ.

Οι εκπρόσωποι των μπλόκων και των οργανώσεων που τάχθηκαν υπέρ του διαλόγου που θα συμμετάσχουν στη συνάντηση είναι οι παρακάτω:

1. Τσίλιας Χρήστος, γραμματέας Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης

2. Λιολιόπουλος Αναστάσιος, πρόεδρος ΑΣΓ Δ. Αλεξάνδρειας

3. Βόλκος Νίκος, μέλος ΑΣΓ Δ. Αλεξάνδρειας

4. Τόπης Αθανάσιος, μέλος Α.Σ. Αλεξάνδρειας

5. Διαμαντόπουλος Αδαμάντιος, πρόεδρος Πανσερραϊκού Αγροτικού Συλλόγου

6. Παναγής Ιωάννης, αντιπρόεδρος Πανσερραϊκού Αγροτικού Συλλόγου

7. Παπαδόπουλος Γεώργιος, πρόεδρος Α.Σ. Δήμου Πέλλας

8. Δημητριάδης Νίκος, μέλος ΑΣ Δ. Σκύδρας

9. Τοπαλίδης Στέφανος, πρόεδρος ΑΣ Δ. Σκύδρας

10. Μπαλούκας Δημήτρης, πρόεδρος Πανθεσσαλικής Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων

11. Παπακωστούλης Θεόδωρος ΑΣ πρ. Δ. Πλατυκάμπου

12. Μπατρακούλης Αντώνης, μέλος ΑΣ Δ. Πλατυκάμπου

13. Παρλάντζας Νίκος, εκπρόσωπος κτηνοτρόφων των οποίων το ζωικό κεφάλαιο θανατώθηκε στο πλαίσιο μέτρων βιοασφάλειας

14. Καλόγερος Κωνσταντίνος, αντιπρόεδρος κτηνοτρόφων Μαγνησίας

15. Πάντζιος Χρήστος, αγρότης, Μικροθήβες

16. Παπαθανασίου Αναστασία, νέα αγρότισσα, Μικροθήβες

17. Παλιούρας Γεώργιος, πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Λαμίας

18. Δημούλιας Ιωάννης, πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Κιάτου, επικεφαλής αγροτικών κινητοποιήσεων στον κόμβο Κιάτου

19. Λέγγας Μάρκος, πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Οργάνωσης Παραγωγών Πήγασος Αγροδιατροφή, μέλος Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα αγροτικών κινητοποιήσεων στον κόμβο Κιάτου

20. Σπυρόπουλος Κωνσταντίνος, αντιπρόεδρος Α.Σ. Δυτικής Αχαΐας

21. Τσίλιας Δημήτριος, αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών

22. Ορφανουδάκης Μανώλης, πρόεδρος αγροτ. συλλόγου Δήμου Φαιστού και αντιπρόεδρος συντον. Ν. Ηρακλείου

23. Γαϊτάνης Γιάννης, πρόεδρος αγροτ. συλλόγου Δήμου Ιεράπετρας.

24. Καββουσανάκης Μανώλης, ταμίας αγροτικού συλλόγου Ιεράπετρας με εξουσιοδότηση για εκπροσώπηση πέντε αγροτικών συλλόγων Κρήτης

25. Φασομυτάκης Γιάννης, εκπρόσωπος αγροτικού συλλόγου νότιας Κρήτης

Από την πλευρά τς κυβέρνησης συμμετέχουν οι:

Κωστής Χατζηδάκης, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης

Κώστας Τσιάρας, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θάνος Πετραλιάς, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Γιάννης Ανδριανός, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Χρήστος Κέλλας, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Σπύρος Πρωτοψάλτης, ΓΓ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Αντώνης Φιλιππής, ΓΓ Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων

Αργυρώ Ζέρβα, ΓΓ Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών

Ανδρέας Λυκουρέντζος, Πρόεδρος ΕΛΓΑ

Θανάσης Κοντογεώργης, Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό

Γιώργος Μυλωνάκης, Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό

Να σημειωθεί ότι Κυβερνητικά στελέχη εξέφρασαν στο ΕΡΤ τη δυσαρέσκειά τους για το γεγονός ότι δεν βρίσκονται στο Μέγαρο Μαξίμου έτεροι εκπρόσωποι του αγροτικού τομέα της χώρας, κυρίως της Θεσσαλίας.

Ρήγμα στο αγροτικό μέτωπο

Μιλώντας νωρίτερα στην ΕΡΤ ο γραμματέας Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης, Χρήστος Τσιλιάς, που βρίσκεται στην Αθήνα προκειμένου να συμμετάσχει στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό στις 15:00, υποστήριξε ότι ο διάλογος πρέπει να γίνει ανεξαρτήτως αριθμού συμμετεχόντων, τονίζοντας ότι ακόμη και με μικρότερη αντιπροσωπεία μπορεί να υπάρξει ουσιαστική συζήτηση.

Άσκησε έντονη κριτική στη μέχρι τώρα στάση που κράτησαν συνολικά οι αγρότες αφού όπως χαρακτηριστικά σημείωσε η συνάντηση με τον πρωθυπουργό έπρεπε να γίνει όταν τα μπλόκα ήταν στο πικ, ενώ τώρα «έχουμε σχεδόν ξεφτιλιστεί». Την ίδια ώρα έκανε λόγο για σόου από συναδέλφους του και διατυπώνοντας την απορία «για πόσο καιρό θα είναι έξω οι αγρότες;».

Παράλληλα έκαναν λόγο για κομματικές γραμμές και πολιτικά συμφέροντα.

Για αδυναμία συνεννόησης μεταξύ των μπλόκων μίλησε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρήστος Κέλλας, ενώ τόνισε επανειλημμένα ότι για να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος απαιτείται περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων, με ανοιχτούς δρόμους και αντιπροσώπους από όλα τα μπλόκα, ώστε να μπορέσουν να συζητηθούν αποτελεσματικά τα θέματα του πρωτογενούς τομέα.

Υπογράμμισε ότι οι συναντήσεις με τον πρωθυπουργό θα γίνονταν με δύο επιτροπές (25 και 10 ατόμων), καλύπτοντας όλους τους κλάδους, και τόνισε ότι η κυβέρνηση είναι διαθέσιμη για διάλογο οποιαδήποτε στιγμή τηρηθούν αυτοί οι όροι.

Ο κ. Κέλλας επανέλαβε ότι είναι χωροταξικό πρόβλημα αφού δεν χωράνε τόσα άτομα στην αίθουσα, αν συνυπολογιστούν και τα στελέχη της κυβέρνησης τα οποία θα συμμετάσχουν στη συνάντηση.

Π. Μαρινάκης για αγρότες: «Κομματικά εγκάθετοι» όσοι πυρπολούν το διάλογο

«Κομματικά εγκάθετους» χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης τη μειοψηφία των αγροτών που, όπως σημείωσε, πυρπολούν άλλη μια συνάντηση με τον πρωθυπουργό, συμπληρώνοντας ότι «στο τέλος της ημέρας αυτός που δεν έρχεται να συναντήσει φαίνεται να μην έχει επιχειρήματα».

Συγκεκριμένα, μιλώντας στον ΣΚΑΪ το πρωί της Τρίτης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι «έχουμε εξαντλήσει ίσως και στη νιοστή τα όρια των αντοχών και της ανεκτικότητας απέναντι σε παράνομες πράξεις όπως το κλείσιμο των δρόμων. Πήρε 30αρια χρόνια για να βρεθεί ένα κόμμα και να πει ότι η κατάληψη σε ένα πανεπιστήμιο είναι παράνομη πράξη και οι καταληψίες να οδηγούνται στη δικαιοσύνη».

«Ήρθε η στιγμή να συνεννοηθούμε ότι το να κόβεις την Ελλάδα είναι κάτι παράνομο που πρέπει να επιληφθούν οι αρχές. Είναι υποχρέωση των αρχών και της δικαιοσύνης με τον τρόπο που κρίνουν, εμείς υποδείξεις δεν θα κάνουμε. Τώρα δεν υπάρχουν δικαιολογίες για την εφαρμογή του νόμου χωρίς ακρότητες. Πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος, χωρίς την Αστυνομία δεν μπορεί να γίνει αυτό», είπε ο κ. Μαρινάκης.

Στη συνέχεια, σημείωσε ότι «όταν ξεκίνησαν οι κινητοποιήσεις, υπήρχε μια δύσκολη κατάσταση με καθυστέρηση πληρωμών, λόγος που ήρθε πλέον με πληρωμές 3,8 δισ., το αγκάθι του ΟΠΕΚΕΠΕ που έχει κοστίσει στην Ελλάδα 3,2 δισ. τα τελευταία 30 χρόνια. Τώρα έχουμε το φτηνότερο αγροτικό ρεύμα στην Ευρώπη και καμία άλλη χώρα δεν έχει ειδικό καθεστώς στον πρωτογενή τομέα και σωστά. Η κυβέρνηση δέχθηκε το αίτημα για επιστροφή του ΕΦΚ στην αντλία».

Παράλληλα διευκρίνισε ότι «ζητήσαμε μια επιτροπή από 20 άτομα και το λογικό, να μην είναι στον διάλογο με τον πρωθυπουργό όσοι ελέγχονται για στο ΟΠΕΚΕΠΕ ή όσοι αναποδογυρίζουν περιπολικά».

«Να καταλάβει αυτή η μειοψηφία - σίγουρα είναι και το ΚΚΕ - ότι το 2026 δεν είναι 1996 ούτε 2006. Πάνε οι εποχές των γενικών συνελεύσεων, ο κόσμος πρέπει να πάει μπροστά. Η κυβέρνηση θα κριθεί και από αυτό», επεσήμανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.